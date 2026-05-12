„Miért nem én »buktattam le« Karikó Katalint? Friss hír, hogy Karikó Katalin lehet az egészségügyi miniszter melletti tanácsadó-testület vezetője. Rám írtatok, hogy mi a véleményem az ügyről. A véleményem nem változott. A következő szöveget öt évvel (!) ezelőtt ezt írtam.

(Néhány stílust érintő apróságot változtattam most).

Miért nem hoztam nyilvánosságra a Karikó Katalint érintő iratrészletet? [egy kutató magánvallomása.] Hetekkel ezelőtt kaptam egy levelet, amelyben egy lefényképezett oldalt továbbítottak nekem. Az iratrészlet Bálint László egyik könyvéből származott, egészen pontosan abból, amelyben a kémelhárítóból lett kutató több személyt felsorolt a hálózati nyilvántartásból. Köztük volt Karikó Katalin is.