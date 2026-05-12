Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
Friss hír, hogy Karikó Katalin lehet az egészségügyi miniszter melletti tanácsadó-testület vezetője.
„Miért nem én »buktattam le« Karikó Katalint? Friss hír, hogy Karikó Katalin lehet az egészségügyi miniszter melletti tanácsadó-testület vezetője. Rám írtatok, hogy mi a véleményem az ügyről. A véleményem nem változott. A következő szöveget öt évvel (!) ezelőtt ezt írtam.
(Néhány stílust érintő apróságot változtattam most).
Miért nem hoztam nyilvánosságra a Karikó Katalint érintő iratrészletet? [egy kutató magánvallomása.] Hetekkel ezelőtt kaptam egy levelet, amelyben egy lefényképezett oldalt továbbítottak nekem. Az iratrészlet Bálint László egyik könyvéből származott, egészen pontosan abból, amelyben a kémelhárítóból lett kutató több személyt felsorolt a hálózati nyilvántartásból. Köztük volt Karikó Katalin is.
Bár elsőre megdöbbentett, nem lepett meg, azt hiszem, már elég jól ismerem a dögletes Kádár-korszak állambiztonsági világát. A könyv amúgy meg is van itthon, maga Bálint László adta, ismerem, jóban lettünk, szerepelt korábbi filmünkben, a Szétszakadt Magyarországban is. El is olvastam akkor, valószínűleg a neveket is, de pár éve Karikóé még nem mondott semmit. Még.
Az információt megosztottam pár nekem fontos emberrel, olyanokkal, akiknek adok a véleményére. Közéjük tartozott egyébként Bálint László is. Kiderült, hogy a nyilvántartásban szereplő szövegen túl semmit sem tudunk Karikó Katalin állambiztonsági múltjáról. Az meg önmagában semmi, legalábbis nem sok. Van egy hatos kartonja, van a saját beismerése arról, hogy beszervezték, és ezen túl nincs (vagy nem volt?) más a levéltárban. Állítása szerint nem jelentett, és nincs kutatható munkadossziéja. Ez alapján éppen annyira volt »ügynök«, ahogyan Csurka István. Legalábbis a mai tudásunk szerint. Márpedig ez számít.”
