05. 12.
kedd
csurka istván karikó katalin szétszakadt magyarország

Miért nem én „buktattam le” Karikó Katalint?

2026. május 12. 17:17

Friss hír, hogy Karikó Katalin lehet az egészségügyi miniszter melletti tanácsadó-testület vezetője.

Mező Gábor
„Miért nem én »buktattam le« Karikó Katalint?  Friss hír, hogy Karikó Katalin lehet az egészségügyi miniszter melletti tanácsadó-testület vezetője. Rám írtatok, hogy mi a véleményem az ügyről. A véleményem nem változott. A következő szöveget öt évvel (!) ezelőtt ezt írtam. 
(Néhány stílust érintő apróságot változtattam most). 

Miért nem hoztam nyilvánosságra a Karikó Katalint érintő iratrészletet? [egy kutató magánvallomása.] Hetekkel ezelőtt kaptam egy levelet, amelyben egy lefényképezett oldalt továbbítottak nekem. Az iratrészlet Bálint László egyik könyvéből származott, egészen pontosan abból, amelyben a kémelhárítóból lett kutató több személyt felsorolt a hálózati nyilvántartásból. Köztük volt Karikó Katalin is. 

Bár elsőre megdöbbentett, nem lepett meg, azt hiszem, már elég jól ismerem a dögletes Kádár-korszak állambiztonsági világát. A könyv amúgy meg is van itthon, maga Bálint László adta, ismerem, jóban lettünk, szerepelt korábbi filmünkben, a Szétszakadt Magyarországban is. El is olvastam akkor, valószínűleg a neveket is, de pár éve Karikóé még nem mondott semmit. Még.  

Az információt megosztottam pár nekem fontos emberrel, olyanokkal, akiknek adok a véleményére. Közéjük tartozott egyébként Bálint László is. Kiderült, hogy a nyilvántartásban szereplő szövegen túl semmit sem tudunk Karikó Katalin állambiztonsági múltjáról. Az meg önmagában semmi, legalábbis nem sok. Van egy hatos kartonja, van a saját beismerése arról, hogy beszervezték, és ezen túl nincs (vagy nem volt?) más a levéltárban. Állítása szerint nem jelentett, és nincs kutatható munkadossziéja. Ez alapján éppen annyira volt »ügynök«, ahogyan Csurka István. Legalábbis a mai tudásunk szerint. Márpedig ez számít.”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lacika-985
2026. május 12. 18:45
Mint már kiderült a Covid egy nagy átverés volt , akik ebben részt vettek mind cinkosok. El ne felejtsük hogy Karikó kiemelt szerepet kapott benne . Nemhiába mondják hogy összenő ami összetartozik . Katika is kap most egy jó kis jövedelmező , esetleg immunitást jelentő állást és igy elkerülheti a felelősségre vonást.
gyzoltan-2
2026. május 12. 17:55
Nézzünk már szembe vele: az "államrend" alapja az állami terrorizmus, és minden Magyarországi államhatalom, valamely szinten, többé vagy kevésbé, az állami terrorizmusra épült, általa létezett, az utóbbi 3/4 évszázadban egészen biztosan! Nyilván, nem egy ezer karakteres hozzászólásban lesz feltárva, kielemezve ennek a mikéntje,gyakorlati végrehajtása! -de megkerülhetetlen kimondani, váltóévnek 1945-öt tekinthetjük, mikor sakterkés alá került a Magyar Magyarország, széttörésre, felszámolásra került az az abroncs, a kereszténység, mely az államhatalommal szövetségben biztosította a magyar nemzet alapvető kohéziós összetartását, összetartozását! Az egyén, az állampolgár kiszolgáltatottsága maximális, bár még mindig fokozható! Évtizedeken keresztül kritikus időket él át a magyarság, és helyesnek tartanám , ha ezt a tényt mi, mi magyarok figyelembe vennénk, annál inkább, mert megosztottságunk, (szembe-fordíttatásunk) igen jól sikerült! Az ellenségeinknek! -de még itt is vannak kérdések.
euphorbiapulcherrima
2026. május 12. 17:41
Érdekesek ezek a külföldről "haza"tért emberek.Ezért nem merik az állampolgárságot közölni a képviselőknél sem?
