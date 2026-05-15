Az egyetlen helyes politikai iránytű a magyar nemzeti érdekek kérlelhetetlen képviselete – emléktáblát kapott Csurka István

Ez a nemzeti minimum, amit a nyelvünkben, a kultúránkban, a magyarságban és a büszkeségünkben találunk meg.

Csurka a rendszerváltás meghatározó alakja volt, aki soha nem adta fel, mert megvolt benne az, amit úgy hívunk, magyar – mondta Szakály Sándor.

A magyar ügyet kell képviselni

Apáti István, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője arról beszélt, ő nem ismerte Csurka Istvánt, de hűséges szavazója volt a MIÉP-nek. Mint mondta, kivételes látnoki képességé volt Csurkának, hiszen 20 év távlatából jósolta meg a népvándorlás korát, és ő volt az, aki az első pillanattól kezdve helyes szerepfelfogásban politizált, és rájött arra, hogy

a mindenkori magyar politikai vezetés elsődleges feladata kellene legyen, hogy Magyarországot magyar országnak őrizze meg, ami triviálisnak tűnik, de ma, a nemzetközileg szervezett népvándorlás idején nem az.

Apáti István, a Mi Hazánk Országgyűlési képviselője

– Most, amikor azt látjuk, hogy

indulatkezelési, frusztrációs tolerancia problémákkal küzdők, tíz danos szájkarate mesterek, fekete öves pszichopaták kezébe került a legfőbb hatalom,

akkor össze kell szedjük magunkat – vélekedett. Mint idézte: „a túlzásba vitt szakmaiság bolsevik trükk”, amivel gyakran találkozunk majd az országgyűlésben.

„A magyar ügyeket képviselni nem szélsőségesség, hanem kötelesség.” – idézte Csurkát, közölve, őt a megalkuvás nélküli küzdelem jellemezte, és azon kevesek egyike volt, akit legnagyobb ellenségei sem vádolhattak azzal, hogy ne lett volna stílusa, sajátos harcmodora.

Talán elégedettséggel töltené el, ha hallaná, hogy maradtak fáklyavivők, megmaradtak a láng őrzői, semmi sincsen veszve, még ha most nem állunk túl jól. De aki őt hallotta, látta, olvasta, és aki jól ismeri ennek a sokat szenvedett nemzetnek a történelmét, annak csak anatómiai értelemben doboghat bal oldalon a szíve

– hangsúlyozta Apáti István.

A nemzeti radikalizmus képviselete

Vasvári Erika, a Csurka-életműbibliográfia összeállítója azt mondta, 1956 májusában a Sirályban megjelent egyik első novellája, a Mélység vándora, ami tökéletesen mutatja Csurka népi és nemzeti sors iránti elkötelezettségét.

Vasvári Erika: Csurka István lényege a nemzeti radikalizmus volt.

Felidézte az első vezércikket is, ami 1989-ben jelent meg a Magyar Fórum első számában, melyből az olvasható ki, hogy ha a nemzeti gondolatot – akármilyen párt esetében – nem elég következetesen és tántoríthatatlanul képviseljük, akkor a legjobbnak is nevezhető szándékok is elbukhatnak. – Ha a csurkai életművet egy gondolattal akarjuk megfogalmazni, akkor az a nemzeti radikalizmus, amit szem előtt kell tartanunk – fogalmazott, majd úgy folytatta, Csurka István 2012 februárjában írta meg utolsó vezércikkét, melyben arról írt, milyen gonosz ellenséggel állunk szemben, és ennek a mozgalomnak kulturálisnak kell lenni, mert mindig minden a kultúrán múlik.

A nemzeti radikalizmus gondolata tehát nem más és nem több, mint a magyar kultúra képviselete: a demográfiai megerősítése, valamint a magyar föld sorsa, ezeket kell minden eszközzel megvédeni

– zárta sorait Vasvári Erika.

