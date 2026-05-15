Az egyetlen helyes politikai iránytű a magyar nemzeti érdekek kérlelhetetlen képviselete – emléktáblát kapott Csurka István

Itt az ideje, hogy Csurka Istvánról a magyar történelemben betöltött szerepéhez méltóan emlékezünk – mondta Szatmáry Kristóf a magyar nemzeti radikalizmus képviselőjéről, akinek emléktáblát avattak Budapesten. Vasvári Erika úgy fogalmazott, Csurka Istvánnál a nemzeti radikalizmus gondolata nem más és nem több, mint a magyar kultúra képviselete.
Csurka István-emléktáblát avattak Budapesten a Szabadság téri Hazatérés templomának átriumos előterében. A dombormű Lantos Györgyi, Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett szobrászművész alkotása, aki a Lakiteleki Népfőiskola tavaly felavatott Csurka-mellszobrát is készítette.
Szatmáry Kristóf, a Fidesz volt országgyűlési képviselője felszólalásában úgy fogalmazott, Csurka István életútja összetett volt,
személyének megidézése nélkül pedig napjainkban nem beszélhetünk teljes mértékben a XX. századi magyar drámairodalomról, a határon túli magyarság érdekeinek képviseletéről, a Kádár-rendszer nemzetrombolása elleni tiltakozásról, illetve a rendszerváltozáshoz vezető útról, hiszen ezek mindegyikében vezető szerepet harcolt ki magának.
– Itt az ideje, hogy Csurka Istvánról a magyar történelemben betöltött szerepéhez méltóan emlékezzünk, ha személye vitákat is generál, életművének egyes elemei a magyar irodalomtörténet, a magyar történelem előremutató és megkerülhetetlen részét képezik.
– Ma itt lenni megtiszteltetés, de felelősség is. Eredetileg bő másfél hónappal ezelőtt tartottuk volna ezt az eseményt, és akkor csak le kellett volna porolni a másfél évvel ezelőtti lakitelki szobrának avatásán elmondottakat. Akkor kompromisszumok nélküli beszédekkel találkozhattunk volna, beszélhettünk volna arról, hogy
Csurka István a korát megelőző látnok volt.
Lehet, hogy a maga idejében nem volt igaza, de igaza lett. Akkor óvatoskodás nélkül idézhetnénk olyan gondolatait, amelyek a maga korában megütközést, sőt, bizonyos körökben megbotránkozást keltett. De a jelen idők bizonyítják profétizmusát – mondta, idézve a MIÉP egykori elnökének talán legtöbbek által ismert sorait, miszerint
»Ez a kor, amelyben élünk különösen az, ami ránk következik a jövendő században a Népvándorlás kora. A színes bőrű, mérhetetlen szegénységben élő, de viharosan szaporodó népek keletről nyugatra, délről északra vándorolnak. A nemzetközi nagytőke és a bankok elősegítik ezt a népvándorlást, mert ez az érdekük.«”
Szatmáry Kristóf idézte még Csurkának a másságizmusról megfogalmazott véleményét is, ahogy azt is, mit gondolt a kormányzásról. – Ezek a gondolatok évtizedekkel megelőzték bekövetkezésüket, ami tiszteletet parancsolóak, de ijesztőek is. Csurka azonban nem csak megjósolta, mi vár ránk a világban, de irányt is mutatott. Nem is a társadalmunkban és a világ mély folyamataiban való éleslátása a legfontosabb, hanem az önálló nemzeti ügy politikaformáló megfogalmazása volt. Ő mondta ki a 90-es évek elején a legvilágosabban azt, hogy
az egyetlen helyes politikai iránytű a magyar nemzeti érdekek kérlelhetetlen képviselete, kompromisszumok és megalkuvások nélkül.
Ma már tudjuk, hogy sem Keletről, sem Nyugatról nem várhatjuk nemzeti ügyeink megoldását. A nemzeti logika egyszerre volt forradalmi újdonság, és az ellenfelek által avíttnak bélyegzett logika. A 90-es évek zavaros időszakban egy generáció számára mutatott utat Csurka István Magyar út gondolata. Ebben nőttünk fel, ez volt az egyetlen vállalható azonosulási pont azokban az időkben – hangsúlyozta.
Úgy folytatta, másfél hónappal ezelőtt úgy tudtuk volna megidézni Csurkát, hogy sokan ebben az országban megértették az ő politikai téziseit, és az ország többsége meg is fogadta azt. – De ma már más a helyzet – fogalmazott, egy újabb, 15 évvel ezelőtti idézetet felolvasva, amely szerint:
»Európa balfele gyanakodva néz a mai (Orbán-) kormányra, akármit mond is közben, mert megszokta, hogy Magyarországon klienskormány működik. Vannak, akik várják a nemzetállami törekvéseket maga elé tűző mai kormány bukását. Ezeket az erőket nem szabad lebecsülni. Erejük nem csupán abban van, hogy néhol hatalmon vannak, hanem abban, hogy mélyen be vannak épülve a keresztény kormányokba, és roppant sajtóbefolyással rendelkeznek. A meghamisított történelem ott terjeng az eltompult agyakban. A rendszerváltás rendszere megbukott ugyan, de még sokáig el tudja titkolni a bukását.«”
– A kérdés, hogy a lényeg változott -e? – tette fel a kérdést.
Szatmáry Kristóf azt mondta, másfél hónapja tervezett esemény óta a világ kicsit összeomlott körülöttünk, és kérdés, hogy amit most élünk át, azt talán Csurka István se látta jönni. – A nemzeti ügyet vállalók számára az egyik a legnagyobb kihívás a 90-es évek elején az volt, hogy
az akkori liberális elit minden olyan ügyet magyarkodásnak bélyegzett meg, elnyomott és kigúnyolt, ami igazán fontos volt. Ma pedig egy kis felszínes magyarkodással még a liberalizmust is el lehet adni.
Ha csak magyarkodással lehet ma választást nyerni Magyarországon, akkor valószínűleg sok ember el is hitte, hogy amit lát, az igazi – fogalmazott a fideszes politikus.
Szakály Sándor Széchenyi-díjas történész, az MTA doktora beszédében azt ezt emelte ki, hogy mit adott át Csurka István a fiataloknak. – Volt egy nagy vállalása: a Pannon Rádió, ami a magyarságot, tisztességet, hazafiságot, elkötelezettséget közvetített. Csurka szellemi muníciót adott ennek a rádiónak. Mindig azt mondta, az igazságot illik kimondani, akkor is, ha arra nem vagyunk annyira büszkék. Őszintesége mellett kritikus is volt. Akkor még lehetett együtt beszélni a magyarságról, és ő nem megalázni akarta politikai ellenfeleit, hanem valós vitában azt mondani, hogy az igazság a mi oldalunkon áll – mondta.
Példaként említette a trianoni békediktátumot, és a győztesek igazságát, de – mint fogalmazott –
a veszteseknek is lehet igazsága, még akkor is, ha a történelmet a győztesek akarják írni.
A legyőzöttség erőt adhat, és az erő megedzi az embert, összefogja a közösséget. Csurka is ezt próbálta, amikor otthagyta közösségét. És lett belőle igazság is, hiszen a MIÉP 1998-ban országgyűlési párt lett. – Kérdés, hogy miért évtizedekkel később jövünk rá arra, hogy igaza volt. Ez már történelem, és van a megélt és a megírt történelem. Számára fontos volt, miként lehet összefogni a határon belüli és túli magyarságot.
Ez a nemzeti minimum, amit a nyelvünkben, a kultúránkban, a magyarságban és a büszkeségünkben találunk meg.
Csurka a rendszerváltás meghatározó alakja volt, aki soha nem adta fel, mert megvolt benne az, amit úgy hívunk, magyar – mondta Szakály Sándor.
Apáti István, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője arról beszélt, ő nem ismerte Csurka Istvánt, de hűséges szavazója volt a MIÉP-nek. Mint mondta, kivételes látnoki képességé volt Csurkának, hiszen 20 év távlatából jósolta meg a népvándorlás korát, és ő volt az, aki az első pillanattól kezdve helyes szerepfelfogásban politizált, és rájött arra, hogy
a mindenkori magyar politikai vezetés elsődleges feladata kellene legyen, hogy Magyarországot magyar országnak őrizze meg, ami triviálisnak tűnik, de ma, a nemzetközileg szervezett népvándorlás idején nem az.
– Most, amikor azt látjuk, hogy
indulatkezelési, frusztrációs tolerancia problémákkal küzdők, tíz danos szájkarate mesterek, fekete öves pszichopaták kezébe került a legfőbb hatalom,
akkor össze kell szedjük magunkat – vélekedett. Mint idézte: „a túlzásba vitt szakmaiság bolsevik trükk”, amivel gyakran találkozunk majd az országgyűlésben.
„A magyar ügyeket képviselni nem szélsőségesség, hanem kötelesség.” – idézte Csurkát, közölve, őt a megalkuvás nélküli küzdelem jellemezte, és azon kevesek egyike volt, akit legnagyobb ellenségei sem vádolhattak azzal, hogy ne lett volna stílusa, sajátos harcmodora.
Talán elégedettséggel töltené el, ha hallaná, hogy maradtak fáklyavivők, megmaradtak a láng őrzői, semmi sincsen veszve, még ha most nem állunk túl jól. De aki őt hallotta, látta, olvasta, és aki jól ismeri ennek a sokat szenvedett nemzetnek a történelmét, annak csak anatómiai értelemben doboghat bal oldalon a szíve
– hangsúlyozta Apáti István.
Vasvári Erika, a Csurka-életműbibliográfia összeállítója azt mondta, 1956 májusában a Sirályban megjelent egyik első novellája, a Mélység vándora, ami tökéletesen mutatja Csurka népi és nemzeti sors iránti elkötelezettségét.
Felidézte az első vezércikket is, ami 1989-ben jelent meg a Magyar Fórum első számában, melyből az olvasható ki, hogy ha a nemzeti gondolatot – akármilyen párt esetében – nem elég következetesen és tántoríthatatlanul képviseljük, akkor a legjobbnak is nevezhető szándékok is elbukhatnak. – Ha a csurkai életművet egy gondolattal akarjuk megfogalmazni, akkor az a nemzeti radikalizmus, amit szem előtt kell tartanunk – fogalmazott, majd úgy folytatta, Csurka István 2012 februárjában írta meg utolsó vezércikkét, melyben arról írt, milyen gonosz ellenséggel állunk szemben, és ennek a mozgalomnak kulturálisnak kell lenni, mert mindig minden a kultúrán múlik.
A nemzeti radikalizmus gondolata tehát nem más és nem több, mint a magyar kultúra képviselete: a demográfiai megerősítése, valamint a magyar föld sorsa, ezeket kell minden eszközzel megvédeni
– zárta sorait Vasvári Erika.
Képek forrása: Ficsor Márton (Mandiner)