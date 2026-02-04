Ft
02. 04.
szerda
csurka istván magyar demokrata fórum orbán viktor

Csurka István 15 évvel ezelőtti szavai után úgy tűnik, semmi sem változott

2026. február 04. 19:53

„Orbán Viktor, akinek most a fejét követelik, ha szigorúan magyar szempontok szerint ítélünk, mindent jól tett.”

2026. február 04. 19:53
Máthé Zsuzsa
Máthé Zsuzsa
„Csurka István kétszeres József Attila-díjas író, dramaturg, politikus ma 14 éve halt meg. Egy tőle származó, aktualitásából mit sem vesztett, 2011-es idézettel rá emlékezünk:

»A magyar kormány Orbán Viktor vezetésével és a kétharmados felhatalmazással élve alkotmányt írt, megkezdte egy magyar, nemzeti érdekű politika és egy újszerű együttműködésen – nem egoizmuson, hanem közösségi együttműködésen – alapuló társadalom alapjainak lerakását.

Orbán Viktor, akinek most a fejét követelik, ha szigorúan magyar szempontok szerint ítélünk, mindent jól tett – már amennyire emberi tettekről ezt egyáltalán elmondhatjuk – és éppen ez a bűne.

A globalizmus megnevezhetetlen hatalmasságai úgy gondolják, hogy a mindenkori magyar kormány feje csak egy kliens lehet, egy általuk odatett bábjátékos. „Orbánnak mennie kell”, mondják és mondatják most itthon és külföldön egybehangzóan az agresszorok, mert magyar érdeket szolgáló miniszterelnök bátorkodik lenni.«

Nos, 15 évvel e szavak megfogalmazása után úgy tűnik, semmi sem változott.

CSURKA ISTVÁN
Irodalmi munkásságát elsősorban drámaíróként folytatta. A rendszerváltás hajnalán a monori találkozó vitaindító előadását ő tartotta „Új magyar önépítés” címmel, illetve aktívan részt vett a lakiteleki találkozó munkájában is, a Magyar Demokrata Fórum egyik alapítója volt.
1993-ban kizárták az MDF-ből, ekkor megalapította a Magyar Igazság és Élet Pártját, amelynek haláláig elnöke volt.”

Nyitókép: Facebook

 

