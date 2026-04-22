Gerzsenyi Gabriella videóban mutatta meg, hogy kell „kilőni” a jobboldali sajtót

Április 12-e óta érdekes jelenség szemtanúi lehetünk. Annak ellenére, hogy a Tisza Párt kétharmados felhatalmazással alakít majd kormányt vélhetően május 9-én, szombaton, mind a szimpatizánsai, mind pedig a képviselői kampányüzemmódban ragadtak.

Erre példa Gerzsenyi Gabriella EP-képviselő is, aki nemrég egy humorosnak szánt videót tett közzé közösségi oldalán, melyen az látható, hogy a Tisza Párt politikusa egy vidámparkban egymásra halmozott konzervdobozokat dobál labdákkal, miközben arról értekezik, hogy így kell „kilőni a propagandistákat”.