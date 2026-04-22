Gerzsenyi Gabriella videóban mutatta meg, hogy kell „kilőni” a jobboldali sajtót

2026. április 22. 10:42

„Holnapután már fekete autót kell küldeni mindenkiért vagy börtönbe kell zárni mindenkit, aki kritikát mer megfogalmazni?” – tette fel a kérdést a Magyar Nemzet újságírója.

Április 12-e óta érdekes jelenség szemtanúi lehetünk. Annak ellenére, hogy a Tisza Párt kétharmados felhatalmazással alakít majd kormányt vélhetően május 9-én, szombaton, mind a szimpatizánsai, mind pedig a képviselői kampányüzemmódban ragadtak.

Erre példa Gerzsenyi Gabriella EP-képviselő is, aki nemrég egy humorosnak szánt videót tett közzé közösségi oldalán, melyen az látható, hogy a Tisza Párt politikusa egy vidámparkban egymásra halmozott konzervdobozokat dobál labdákkal, miközben arról értekezik, hogy így kell „kilőni a propagandistákat”

Többek között ebbe kategóriába sorolja lapunkat, az Origót, a Magyar Nemzetet és az általuk csak „Rémhír TV-ként” emlegetett Hír TV-t vagy a Patrióta Youtube-csatornát.

Odrobina Kristóf, a Magyar Nemzet munkatársa minderről egy publicisztikában fejtette ki a véleményét. Mint fogalmazott, „nekik (a Tisza-szimpatizánsoknak – szerk.) rémisztgetés, ha megmutatjuk, milyen borzalmas az ukrajnai háború, és hogy beszámolunk arról, Nyugaton mely vezetők milyen háborús készülődésről nyilatkoznak. Nekik félelemkeltés, ha bemutatjuk a röplapokat, hivatalos nyugati kormányzati dokumentumokat arról, hogyan készítik fel a lakosságot egy háborús helyzetre. 

Az is félelemkeltés nekik, hogy konkrét számokkal mutatjuk be, hogyan tenné tönkre hazánk gazdaságát az olcsó orosz gáz és olaj betiltása”.

A szerző azzal folytatta, hogy „a Tisza Párt szép új világában erőszakkal kell eltávolítani mindenkit, aki nem hajlong nekik”.

Ma még csak ki kell lőni a nekik nem tetsző sajtót, határidőt szabunk a közjogi méltóságoknak, akiknek érvényes és törvényes mandátumuk van, hogy takarodjanak el. 

A köztársasági elnök sem maradhat, a minisztériumi dolgozók sem maradhatnak, mindenkin bosszút kell állni. Holnap már a város főterén kell megdobálni a jobboldali újságírókat?” – tette fel a kérdést.

„Holnapután pedig már fekete autót kell küldeni mindenkiért vagy börtönbe kell zárni mindenkit, aki kritikát mer megfogalmazni? Micsoda világot teremt a Tisza Párt…” – zárta gondolatait Odrobina Kristóf.

Nyitókép: Gerzsenyi Gabriella Facebook-oldala

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nempolitizalok-0
2026. április 22. 12:45
Mekkora idióta ez a nő. Ha nem úgy alakul ahogy nekünk tetszik, ők lesznek a propagandisták és kormányváltáskor ők lesznek kilőve.
alphaville
2026. április 22. 12:39
Idétlen hp.
Reszelő Aladár
2026. április 22. 12:38
Bütyök miniszterelnök úrnak nem szóltak, hogy Márckcica napszemcsijét vette fel?
fatman
2026. április 22. 12:28
"aljas, mocskos senkik vagytok! hazaárulók" és "agyhalott soros-ügynökök" ÁRAD A PISA!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!