Gerzsenyi Gabriella videóban mutatta meg, hogy kell „kilőni” a jobboldali sajtót

Magyar Péter EP-képviselője szerint az a baj a rezsicsökkentéssel, hogy túl olcsó így az energia az embereknek
Ebben a formában nem támogatható a rezsicsökkentés a Tisza Párt európai parlamenti képviselője, Gerzsenyi Gabriella szerint.
„Holnapután már fekete autót kell küldeni mindenkiért vagy börtönbe kell zárni mindenkit, aki kritikát mer megfogalmazni?” – tette fel a kérdést a Magyar Nemzet újságírója.
Április 12-e óta érdekes jelenség szemtanúi lehetünk. Annak ellenére, hogy a Tisza Párt kétharmados felhatalmazással alakít majd kormányt vélhetően május 9-én, szombaton, mind a szimpatizánsai, mind pedig a képviselői kampányüzemmódban ragadtak.
Erre példa Gerzsenyi Gabriella EP-képviselő is, aki nemrég egy humorosnak szánt videót tett közzé közösségi oldalán, melyen az látható, hogy a Tisza Párt politikusa egy vidámparkban egymásra halmozott konzervdobozokat dobál labdákkal, miközben arról értekezik, hogy így kell „kilőni a propagandistákat”.
Többek között ebbe kategóriába sorolja lapunkat, az Origót, a Magyar Nemzetet és az általuk csak „Rémhír TV-ként” emlegetett Hír TV-t vagy a Patrióta Youtube-csatornát.
Ebben a formában nem támogatható a rezsicsökkentés a Tisza Párt európai parlamenti képviselője, Gerzsenyi Gabriella szerint.
Odrobina Kristóf, a Magyar Nemzet munkatársa minderről egy publicisztikában fejtette ki a véleményét. Mint fogalmazott, „nekik (a Tisza-szimpatizánsoknak – szerk.) rémisztgetés, ha megmutatjuk, milyen borzalmas az ukrajnai háború, és hogy beszámolunk arról, Nyugaton mely vezetők milyen háborús készülődésről nyilatkoznak. Nekik félelemkeltés, ha bemutatjuk a röplapokat, hivatalos nyugati kormányzati dokumentumokat arról, hogyan készítik fel a lakosságot egy háborús helyzetre.
Az is félelemkeltés nekik, hogy konkrét számokkal mutatjuk be, hogyan tenné tönkre hazánk gazdaságát az olcsó orosz gáz és olaj betiltása”.
A szerző azzal folytatta, hogy „a Tisza Párt szép új világában erőszakkal kell eltávolítani mindenkit, aki nem hajlong nekik”.
Ma még csak ki kell lőni a nekik nem tetsző sajtót, határidőt szabunk a közjogi méltóságoknak, akiknek érvényes és törvényes mandátumuk van, hogy takarodjanak el.
A köztársasági elnök sem maradhat, a minisztériumi dolgozók sem maradhatnak, mindenkin bosszút kell állni. Holnap már a város főterén kell megdobálni a jobboldali újságírókat?” – tette fel a kérdést.
„Holnapután pedig már fekete autót kell küldeni mindenkiért vagy börtönbe kell zárni mindenkit, aki kritikát mer megfogalmazni? Micsoda világot teremt a Tisza Párt…” – zárta gondolatait Odrobina Kristóf.
Nyitókép: Gerzsenyi Gabriella Facebook-oldala
