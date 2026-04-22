sulyok tamás tisza párt országgyűlés alaptörvény Magyar Péter alkotmánybíróság államfő miniszterelnök

A jogtudós szerint Magyar Péter esküképtelen – váratlan javaslat került Sulyok Tamás asztalára

2026. április 22. 08:28

Pokol Béla azt javasolta Sulyok Tamás államfőnek, hogy Magyar belátható alkotmánysértéseire tekintettel vonja vissza szándéknyilatkozatát, és kérje meg a Tisza Párt vezetőségét, hogy jelöljenek meg egy másik személyt miniszterelnöknek.

Pokol Béla jogtudós közösségi oldalán emlékeztetett, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök már nyilvánosan jelezte, hogy Magyar Pétert fogja javasolni az Országgyűlés alakuló ülésén május 9-én miniszterelnöknek, az alakuló ülésen pedig az Országgyűlés többségének szavazata után Magyarnak esküt kellene tenni az Alaptörvényre, hogy azt betartja, és betartatja – tette hozzá.

Ugyanakkor a szakértő arra is rámutatott, hogy a leendő kormányfő azóta többször is „bábnak” nevezte az államfőt, miközben az Alaptörvény sérthetetlennek deklarálja az államfőt:

A köztársaság elnökének személye sérthetetlen” 12. cikk (1) bek.”

– idézte.

Pokol arra is emlékeztetett, hogy ezenkívül a várományos többször is nyilvánosan szólította fel lemondásra az államfőt és a többi hatalmi ág vezetőjét, „ami a józan ész szerint is az Alaptörvény C) cikkben rögzített hatalommegosztás elvének sérelmét valósítja meg”

Ennek hivatalos kimondását az államfőnek az Alkotmánybíróságtól absztrakt alkotmányértelmezés kérésével minél sürgetőbben el kellene indítani már az alakuló ülés előtt,

 de a sérthetetlenségi alkotmányos parancs megszegését minden állampolgár mint evidenst konstatálhatja” – írta bejegyzésében.

A politológus ezután levonta a következtetést, és kijelentette, hogy 

Magyar Péter miniszterelnök-várományos önmagát hozta az esküképtelenség állapotába, és az alakuló ülésen csak hamisan tehet esküt, ha Sulyok Tamás államfő valóban megvalósítja előzetes szándékát, és őt javasolja majd miniszterelnöknek.

„Én azt javaslom neki, hogy a várományos mindenki által belátható alkotmánysértéseire tekintettel vonja vissza szándéknyilatkozatát, és kérje meg a választáson Tisza Párt vezetőségét egy másik személy megjelölésére miniszterelnök-jelöltnek, hogy megfontolhassa az” – üzent az államfőnek Pokol Béla.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 104 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
namégmitnem
2026. április 22. 10:04
Pokol Béla okfejtése alkotmányos szempontból jogos és támadhatatlan. Viszont, ha a javaslat megvalósitása előtt akadály merül fel, az csak erőszakos természetű lehet, ami azt jelenti, hogy a (proletár)diktatúra már a hatalom hivatalos formában történő átadása előtt kiépült.
Treeoflife
2026. április 22. 09:56
Pontosan tudták, hogy ez a féreg semmire sem alkalmas azon kívül, hogy egy gennyes váladékként megbuktassa a magyar kormányt. Most még a megbuktatását is a leköszönő Orbán nyakába akarják varrni? Négyeljék föl, lógassák föl, vagy süssék meg és egyék meg, de pucolják el ahova akarják, vagy tűnjenek el vele együtt. Egy szánalmas szeméthegy ami Brüsszelben van. Bárcsak növesztene Putyin (férfiasságot). hogy pusztítaná el ezt a rothadó sebhegyet, ami Európa helyén növekedett.
civilina-2
2026. április 22. 09:52
"A köztársaság elnökének személye sérthetetlen” 12. cikk (1) bek.” Mi baja származott Pankotai Linkek abból, amikor Áder Jánost alpári stílusban a szájára vette? A FIDESZ a demokráciát szélsőségesen kezelte, szinte semminek sem volt következménye. A sors fintora, hogy a legfőbb vád ellene, hogy diktatúrát működtetett, ami ellen nem volt egy árva szava sem.
Picnic Niki
•••
2026. április 22. 09:48 Szerkesztve
Szatyor fingot Sulyok tette közkinccsé, h minek titulálták, mert mélyen hallgatott, amikor meg kellett volna szólalnia. Mintha nem is létezne, akkora a jelentősége. Gondolkodtam, mert korábban azt mondtam, menjen, de sztem nem oszt, nem szoroz. Meg tudja a parlament kerülni, egy nevetséges jelentéktelen báb Ha MP kirúgja, mártírt csinálna belőle
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!