A jogtudós szerint Magyar Péter esküképtelen – váratlan javaslat került Sulyok Tamás asztalára

Veri az asztalt Magyar Péter Sulyok Tamás lemondását követelve, de a Tiszának elképzelése sincs arról, ki léphetne a helyébe
Magyar Péter világossá tette: a Tisza pártnak nincs konkrét köztársasági elnök jelöltje.
Pokol Béla azt javasolta Sulyok Tamás államfőnek, hogy Magyar belátható alkotmánysértéseire tekintettel vonja vissza szándéknyilatkozatát, és kérje meg a Tisza Párt vezetőségét, hogy jelöljenek meg egy másik személyt miniszterelnöknek.
Pokol Béla jogtudós közösségi oldalán emlékeztetett, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök már nyilvánosan jelezte, hogy Magyar Pétert fogja javasolni az Országgyűlés alakuló ülésén május 9-én miniszterelnöknek, az alakuló ülésen pedig az Országgyűlés többségének szavazata után Magyarnak esküt kellene tenni az Alaptörvényre, hogy azt betartja, és betartatja – tette hozzá.
Ugyanakkor a szakértő arra is rámutatott, hogy a leendő kormányfő azóta többször is „bábnak” nevezte az államfőt, miközben az Alaptörvény sérthetetlennek deklarálja az államfőt:
A köztársaság elnökének személye sérthetetlen” 12. cikk (1) bek.”
– idézte.
Pokol arra is emlékeztetett, hogy ezenkívül a várományos többször is nyilvánosan szólította fel lemondásra az államfőt és a többi hatalmi ág vezetőjét, „ami a józan ész szerint is az Alaptörvény C) cikkben rögzített hatalommegosztás elvének sérelmét valósítja meg”.
Ennek hivatalos kimondását az államfőnek az Alkotmánybíróságtól absztrakt alkotmányértelmezés kérésével minél sürgetőbben el kellene indítani már az alakuló ülés előtt,
de a sérthetetlenségi alkotmányos parancs megszegését minden állampolgár mint evidenst konstatálhatja” – írta bejegyzésében.
A politológus ezután levonta a következtetést, és kijelentette, hogy
Magyar Péter miniszterelnök-várományos önmagát hozta az esküképtelenség állapotába, és az alakuló ülésen csak hamisan tehet esküt, ha Sulyok Tamás államfő valóban megvalósítja előzetes szándékát, és őt javasolja majd miniszterelnöknek.
„Én azt javaslom neki, hogy a várományos mindenki által belátható alkotmánysértéseire tekintettel vonja vissza szándéknyilatkozatát, és kérje meg a választáson Tisza Párt vezetőségét egy másik személy megjelölésére miniszterelnök-jelöltnek, hogy megfontolhassa az” – üzent az államfőnek Pokol Béla.
