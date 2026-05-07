Az izraeli hadsereg likvidálta a Hezbollah elitegységének parancsnokát

Forrong a Közel-Kelet: amerikai hadihajók csaptak le az Ománi-öbölben
Egy iráni hajó volt célpontban.
A Hezbollah libanoni mozgalmának vezetőjével egy légicsapás végzett.
Az izraeli hadsereg csütörtökön megerősítette, hogy végzett a Hezbollah libanoni mozgalom elitegységének számító Radván dandár parancsnokával, Málik Balúttal.
A tájékoztatás szerint Balút egy bejrúti légicsapásban, szerda este vesztette életét.
Az akcióban végeztek a helyettesével és a Hezbollah több más fegyveresével is.
Balút halálát Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter mellett egy, a Hezbollahhoz közeli, névtelenséget kérő forrás is megerősítette.
Szerdán a libanoni egészségügyi minisztérium szerint legkevesebben 11-en haltak meg izraeli légicsapásokban.
