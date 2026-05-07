alagútrendszer dróntámadás Libanon Izrael Hezbollah

A Hezbollah föld alatti alagúthálózatára bukkantak, Izrael szerint a terrorszervezet továbbra sem akar valódi békét (VIDEÓ)

2026. május 07. 21:51

A dél-libanoni falvak alatt húzódó alagutak és fegyverraktárak miatt továbbra is súlyos biztonsági fenyegetésként tekintenek a Hezbollahra. Az izraeli hadsereg szerint a terrorszervezet civil infrastruktúrát használ katonai célokra, ezért Izraelben sokan úgy vélik, nincs valódi szándék a békére.

A The Telegraph riportja szerint a dél-libanoni Al-Khijámban egy használtruha-bolt padlója alatt húzódik az a Hezbollah által kiépített alagútrendszer, amely több épületet köt össze egymással. A brit lap első nyugati sajtóorgánumként jutott be az izraeli hadsereg által fenntartott dél-libanoni biztonsági övezetbe.

Izrael szerint a Hezbollah továbbra is közvetlen veszély
Forrás: MAHMOUD ZAYYAT / AFP

A beszámoló szerint a bolt első pillantásra teljesen hétköznapinak tűnik: gyermekruhák lógnak a falakon, amelyeket a környéken maradt családok használnak. A padlóban azonban egy kis nyílás található, amely egy mély, fémmel borított aknába vezet. A szűk csigalépcső tíz-tizenöt méter mélyen egy jól kiépített föld alatti komplexumba érkezik. Az izraeli hadsereg szerint az ilyen alagutak bizonyítják, hogy a Hezbollah tudatosan építette katonai infrastruktúráját civil létesítmények közé. Egy magas rangú izraeli tiszt a The Telegraphnak úgy fogalmazott: 

Ez nagyon cinikus példája annak, ahogy a Hezbollah civil infrastruktúrát és civil eszközöket használ a saját céljaira.

A föld alatti rendszerben víztartályokat, akkumulátorokat és olyan állványokat találtak, amelyeken korábban fegyvereket tároltak. Az izraeli katonák szerint ezek a hálózatok közvetlen veszélyt jelentettek az észak-izraeli településekre, mivel a Hezbollah innen készülhetett rakétatámadásokra vagy akár szárazföldi betörésekre is.

Izrael szerint a Hezbollah továbbra is háborúra készül

A The Telegraph szerint az észak-izraeli városokban, például Metulában és Kirjat Smonában élők továbbra is folyamatos készültségben élnek. A lakosok telefonjaikat figyelik, mert egy esetleges rakéta- vagy dróntámadás esetén csak néhány másodpercük maradna óvóhelyre jutni.

Bár a felek technikailag április közepe óta tűzszünetet tartanak fenn, a harcok valójában nem álltak le. Az izraeli hadsereg közlése alapján azóta öt izraeli katona meghalt, harminchárom pedig megsebesült.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Hezbollah az orosz–ukrán háborúból ismert kis drónos hadviselési módszereket is alkalmazza. A The Telegraph beszámolója szerint az izraeli katonák ellen egyre gyakrabban vetnek be robbanóanyaggal felszerelt FPV-drónokat, amelyek optikai szálas vezérléssel működnek, így az izraeli rádiózavaró rendszerek kevésbé hatékonyak ellenük. A riport szerint az Al-Khijámban álló épületekről vékony kábelek lógtak le, amelyek ilyen drónok használatára utaltak. Egy izraeli katona azt mondta a brit lapnak:

A legjobb, ha fedél alatt maradnak. Több drón is van most az égen. Célpontokat keresnek.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök korábban megoldást ígért a drónfenyegetésre, de egyelőre nincs valóban hatékony védekezési rendszer. Felmerült speciális sörétes fegyverek vagy hálókilövő drónok alkalmazása is, de ezek még nem jelentek meg érdemi válaszként a harctéren.

Az izraeli hadsereg szerint a dél-libanoni biztonsági övezet fenntartása azért szükséges, hogy megakadályozzák egy, a 2023. október 7-i Hamász-támadáshoz hasonló Hezbollah-betörést. Izrael szerint a határhoz közeli magaslatokról közvetlen rálátással lehetne támadni az izraeli közösségeket páncéltörő rakétákkal vagy aknavetőkkel.

A The Telegraph szerint Izraelben egyre többen attól tartanak, hogy egy újabb átfogó tűzszünet csupán időt adna a Hezbollahnak az újjászerveződésre. A lap úgy fogalmazott, hogy az izraeli társadalomban különösen az északi térségekben élők gondolják úgy: 

a terrorszervezet hosszú távon sem mondott le Izrael elleni harcáról.

A kritikák Benjamin Netanjahut is érik. Az izraeli miniszterelnök korábban azt állította, hogy a Hezbollah fenyegetését nagyrészt sikerült felszámolni, azonban a folytatódó összecsapások sokak szerint azt mutatják, hogy a szervezet továbbra is jelentős katonai képességekkel rendelkezik. A The Telegraph szerint Izrael jelenleg washingtoni közvetítéssel tárgyal a libanoni kormánnyal, de az izraeli oldalon kevés a bizalom. Ennek egyik oka, hogy az előző tűzszünetet követő tizenhat hónap során sem sikerült lefegyverezni a Hezbollahot. Az izraeli hadsereg azt hangsúlyozza, hogy nem akarja elfoglalni Libanont, és nem célja a terület tartós megszállása. Az egyik izraeli tiszt úgy fogalmazott: 

Biztosítani fogjuk, hogy a közösségeinket fenyegető veszélyt semlegesítsük. Nem célunk Libanon átvétele.

A dél-libanoni rombolás ugyanakkor hatalmas méreteket öltött. A lap szerint az izraeli légicsapások és katonai műveletek következtében egész településrészek váltak lakhatatlanná. Emiatt Izraelt etnikai tisztogatással is vádolják, amit az izraeli hadsereg visszautasít. A konfliktus következtében nagyjából egymillió dél-libanoni civil kényszerült elhagyni otthonát, és a jelenlegi helyzet alapján egyelőre nincs esély arra, hogy hamarosan visszatérhessenek. Izrael ugyanis egyértelművé tette: amíg a Hezbollah katonai fenyegetést jelent, addig nem vonul ki a térségből.

Nyitókép: JACK GUEZ / AFP

counter-revolution
2026. május 07. 22:08
A Hezbollah tagjai szabadságharcosok, az IDF tagjai a terroristák. A patkányszar IDF három terrorszervezetnek a jogutódja: Irgun, Hagana, Lehi. A cionizmus az emberiség pestise.
counter-revolution
2026. május 07. 22:08
„Hogyan ne állnánk mi, ezen a vidéken élő keresztények a Hezbollah mellett? Védik a templomainkat. Segítettek harcolni az ISIS ellen. A Covid idején ingyenes ellátást biztosítottak a kórházaikban. Amikor nem volt áram, generátorokat adtak nekünk. Karácsonykor még karácsonyfát is állítottak. Hogyan ne állnánk most mellettük?” szentkoronaradio.com/blog/2026/03/25/hezbollah-es-a-keresztenyek/
counter-revolution
2026. május 07. 22:07
"Együtt harcolnak a keresztények és a Hezbollah az Epstein-koalíció ellen Libanonban (.) A Ras Baalbekben létrejött keresztény–Hezbollah-szövetség, amelynek gyökerei évekre nyúlnak vissza, rávilágít Libanon helyzetének összetettségére, és arra, hogy az ország nem illeszkedik a kívülről ráerőltetett értelmezési keretekbe vagy az egyszerűsítő „vallásháborús” magyarázatokba. Miközben a Nyugat terrorista szervezetként bélyegzi meg a síita milíciát és lefegyverzését követeli, a katolikus falu lakói számára ők jelentik az egyetlen biztosítékot a túlélésre az Egyesült Államok és Izrael által támogatott szalafita erőkkel és az izraeli bombázásokkal szemben. Ras Baalbek története azt mutatja meg, hogy a marginalizált közösségek gyakran ott keresnek védelmet, ahol megtalálják — még akkor is, ha ez együttműködést jelent azokkal, akiket a nyugati propaganda „ellenségként” jelöl meg. De nem az az ellenség, akit sokan annak hisznek…" szentkoronaradio.com/blog/2026/03/25/hezbollah-es-a-keresztenyek/
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!