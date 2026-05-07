A Hezbollah föld alatti alagúthálózatára bukkantak, Izrael szerint a terrorszervezet továbbra sem akar valódi békét (VIDEÓ)

A The Telegraph szerint Izraelben egyre többen attól tartanak, hogy egy újabb átfogó tűzszünet csupán időt adna a Hezbollahnak az újjászerveződésre. A lap úgy fogalmazott, hogy az izraeli társadalomban különösen az északi térségekben élők gondolják úgy:

a terrorszervezet hosszú távon sem mondott le Izrael elleni harcáról.

A kritikák Benjamin Netanjahut is érik. Az izraeli miniszterelnök korábban azt állította, hogy a Hezbollah fenyegetését nagyrészt sikerült felszámolni, azonban a folytatódó összecsapások sokak szerint azt mutatják, hogy a szervezet továbbra is jelentős katonai képességekkel rendelkezik. A The Telegraph szerint Izrael jelenleg washingtoni közvetítéssel tárgyal a libanoni kormánnyal, de az izraeli oldalon kevés a bizalom. Ennek egyik oka, hogy az előző tűzszünetet követő tizenhat hónap során sem sikerült lefegyverezni a Hezbollahot. Az izraeli hadsereg azt hangsúlyozza, hogy nem akarja elfoglalni Libanont, és nem célja a terület tartós megszállása. Az egyik izraeli tiszt úgy fogalmazott:

Biztosítani fogjuk, hogy a közösségeinket fenyegető veszélyt semlegesítsük. Nem célunk Libanon átvétele.

A dél-libanoni rombolás ugyanakkor hatalmas méreteket öltött. A lap szerint az izraeli légicsapások és katonai műveletek következtében egész településrészek váltak lakhatatlanná. Emiatt Izraelt etnikai tisztogatással is vádolják, amit az izraeli hadsereg visszautasít. A konfliktus következtében nagyjából egymillió dél-libanoni civil kényszerült elhagyni otthonát, és a jelenlegi helyzet alapján egyelőre nincs esély arra, hogy hamarosan visszatérhessenek. Izrael ugyanis egyértelművé tette: amíg a Hezbollah katonai fenyegetést jelent, addig nem vonul ki a térségből.