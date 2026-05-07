05. 07.
csütörtök
közel - kelet amerikai haditengerészet iráni

Forrong a Közel-Kelet: amerikai hadihajók csaptak le az Ománi-öbölben

2026. május 07. 05:49

Egy iráni hajó volt célpontban.

Az amerikai haditengerészet az Ománi-öbölben szerdán működésképtelenné tett egy iráni kikötő felé hajózó tankert, amely megpróbált áthaladni az amerikai tengeri blokád vonalán – közölte a Középső Parancsnokság (CENTCOM). 

Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzsének tájékoztatása szerint az iráni zászló alatt közlekedő Hasna olajszállító üresen tartott egy iráni kikötő felé az Ománi-öböl partvidékén, megsértve a kikötői zárlatot. 

A közlemény értelmében a hajó legénysége figyelmen kívül hagyta az amerikai részről érkező jelzést, hogy megsérti a blokádot.

„Miután a Hasna legénysége nem engedelmeskedett az ismételt figyelmeztetésnek, az amerikai erők működésképtelenné tették a tanker kormánylapátját egy F-18-as Super Hornet vadászgép puskaágyújával több sorozatot leadva” – olvasható a CENTCOM közösségimédia-bejegyzésében, amelyből az is kiderült, hogy a harci repülőgép az Abraham Lincoln hordozó hadihajóról szállt fel. 

A közleményben egyben felhívták a figyelmet arra, hogy változatlanul teljes mértékben érvényben van az Egyesült Államok által bevezetett blokád az iráni kikötőkből kihajózó és oda tartó vízi járművekre. 

(MTI)

Nyitókép: SAMANTHA SIN / AFP


 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
asszaur
2026. május 07. 07:51
Közben persze Irán sem volt rest, elsűlyesztett két amerikai rombolót, és lelőtt két tanker repülőt. Ennyit a kiegyensúlyozott tájékoztatásról.
Válasz erre
0
0
egyszeri
2026. május 07. 07:24
Mintha az amerikaiak is ugyanabból a kottából játszanának mint az oroszok. A kezdeti néhány hetesnek vélt közel keleti háború is jócskán elhúzódhat majd akár évekig is.
Válasz erre
0
0
europész
2026. május 07. 06:20
Jaj mandisok,milyen fegyver az a puskaágyú? Ilyen szerkentyű nem letezik.Az F18 ason fedelzeti gépágyú van rendszeresítve ami 20 mm feletti ûrmeretet jelent.Méghogy puskságyú?Kesz röhej.
Válasz erre
3
0
