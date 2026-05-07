Forrong a Közel-Kelet: amerikai hadihajók csaptak le az Ománi-öbölben

„Hosszú és fájdalmas” csapásokkal fenyegeti Irán Amerikát
Továbbra sincs feloldva a Hormuzi-szoros blokádja.
Egy iráni hajó volt célpontban.
Az amerikai haditengerészet az Ománi-öbölben szerdán működésképtelenné tett egy iráni kikötő felé hajózó tankert, amely megpróbált áthaladni az amerikai tengeri blokád vonalán – közölte a Középső Parancsnokság (CENTCOM).
Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzsének tájékoztatása szerint az iráni zászló alatt közlekedő Hasna olajszállító üresen tartott egy iráni kikötő felé az Ománi-öböl partvidékén, megsértve a kikötői zárlatot.
A közlemény értelmében a hajó legénysége figyelmen kívül hagyta az amerikai részről érkező jelzést, hogy megsérti a blokádot.
„Miután a Hasna legénysége nem engedelmeskedett az ismételt figyelmeztetésnek, az amerikai erők működésképtelenné tették a tanker kormánylapátját egy F-18-as Super Hornet vadászgép puskaágyújával több sorozatot leadva” – olvasható a CENTCOM közösségimédia-bejegyzésében, amelyből az is kiderült, hogy a harci repülőgép az Abraham Lincoln hordozó hadihajóról szállt fel.
A közleményben egyben felhívták a figyelmet arra, hogy változatlanul teljes mértékben érvényben van az Egyesült Államok által bevezetett blokád az iráni kikötőkből kihajózó és oda tartó vízi járművekre.
(MTI)
Nyitókép: SAMANTHA SIN / AFP