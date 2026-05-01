„Hosszú és fájdalmas” csapásokkal fenyegeti Irán Amerikát

Csütörtök késő este légvédelmi aktivitást lehetett hallani Irán fővárosának, Teheránnak egyes területein – jelentette Irán félhivatalos hírügynöksége, a Mehr; a Tasnim hírügynökség pedig azt közölte, hogy a légvédelem kis drónokat és pilóta nélküli megfigyelő légi járműveket támadott.

Donald Trump csütörtökön újságíróknak megerősítette, hogy Iránnak nem lesz joga atomfegyverhez jutni, és hogy a benzin ára – amely a novemberi félidős választások előtt aggodalomra ad okot – le fog zuhanni, amint véget ér a háború.

Trump megismételte, hogy Irán gazdasága egy „katasztrófa”.

Miközben megismételte az Irán által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekre vonatkozó vádakat, Trump azt mondta, hogy neki „rendben van”, hogy az ország részt vesz a közelgő amerikai labdarúgó-világbajnokságon.

Az iráni Forradalmi Gárda egyik magas rangú tisztviselője azt mondta, hogy bármilyen új amerikai támadás Irán ellen, még ha korlátozott is, „hosszú és fájdalmas csapásokat” eredményezne az amerikai regionális pozíciók ellen, míg Majid Mousavi légierő parancsnokát az iráni média idézte: „Láttuk, mi történt a regionális bázisaitokkal, és ugyanezt fogjuk látni a hadihajóitokkal is.”