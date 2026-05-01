„Hosszú és fájdalmas” csapásokkal fenyegeti Irán Amerikát

Irán nem áll le, folytatja az aknák telepítését a Hormuzi-szorosban
Trump azt ígéri: az amerikai haditengerészet kilő minden olyan hajót, amely aknát telepít a Hormuzi-szorosban.
Továbbra sincs feloldva a Hormuzi-szoros blokádja.
Irán csütörtökön bejelentette, hogy „hosszú és fájdalmas csapásokkal” fog válaszolni az amerikai állásokra, ha Washington újra támadásokat indít, és megerősíti igényét a Hormuzi-szorosra, ami bonyolítja az Egyesült Államok terveit egy koalíció létrehozására a vízi út újranyitására – írja a Reuters.
Két hónappal az Egyesült Államok és Izrael közötti Irán közötti háború után a létfontosságú tengeri csatorna továbbra is zárva van, elzárva a világ olaj- és gázkészleteinek 20%-át. Ez a globális energiaárak megugrását okozta, és fokozta az aggodalmakat a gazdasági visszaesés kockázataival kapcsolatban.
A konfliktus megoldására irányuló erőfeszítések zsákutcába jutottak,
április 8. óta tűzszünet van érvényben; de Irán továbbra is blokkolja a szorost, válaszul az Egyesült Államok tengeri blokádjára, amely Irán olajexportját, Teherán gazdasági mentőövét célozza. Egy amerikai tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy Donald Trump amerikai elnök csütörtökön tájékoztatást kapott egy sor újabb katonai csapás tervéről, amelyekkel Iránt a konfliktus lezárásáról szóló tárgyalásokra kényszerítenék. Az ilyen lehetőségek már régóta részét képezik az amerikai tervezésnek.
Esmaeil Baghaei, az iráni külügyminisztérium szóvivője csütörtök este azt mondta, hogy nem észszerű gyors eredményeket várni az amerikai-iráni tárgyalásoktól. „Véleményem szerint nem túl reális elvárni, hogy rövid időn belül eredményt érjünk el, függetlenül attól, hogy ki a közvetítő” – idézte a sajtó.
Csütörtök késő este légvédelmi aktivitást lehetett hallani Irán fővárosának, Teheránnak egyes területein – jelentette Irán félhivatalos hírügynöksége, a Mehr; a Tasnim hírügynökség pedig azt közölte, hogy a légvédelem kis drónokat és pilóta nélküli megfigyelő légi járműveket támadott.
Donald Trump csütörtökön újságíróknak megerősítette, hogy Iránnak nem lesz joga atomfegyverhez jutni, és hogy a benzin ára – amely a novemberi félidős választások előtt aggodalomra ad okot – le fog zuhanni, amint véget ér a háború.
Trump megismételte, hogy Irán gazdasága egy „katasztrófa”.
Miközben megismételte az Irán által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekre vonatkozó vádakat, Trump azt mondta, hogy neki „rendben van”, hogy az ország részt vesz a közelgő amerikai labdarúgó-világbajnokságon.
Az iráni Forradalmi Gárda egyik magas rangú tisztviselője azt mondta, hogy bármilyen új amerikai támadás Irán ellen, még ha korlátozott is, „hosszú és fájdalmas csapásokat” eredményezne az amerikai regionális pozíciók ellen, míg Majid Mousavi légierő parancsnokát az iráni média idézte: „Láttuk, mi történt a regionális bázisaitokkal, és ugyanezt fogjuk látni a hadihajóitokkal is.”
Mojtaba Khamenei ajatollah, Irán legfőbb vezetője egy írásos üzenetben azt mondta az irániaknak, hogy Teherán a szoros új irányítása alatt felszámolja „az ellenség vízi úttal kapcsolatos visszaéléseit”, jelezve, hogy Teherán szándékában áll fenntartani az ellenőrzést a szoros fölött.
„A több ezer kilométerről érkező idegeneknek... nincs ott helyük, csak a tenger fenekén”
– mondta.
António Guterres, az ENSZ főtitkára figyelmeztetett, hogy ha a lezárások okozta zavarok az év közepéig elhúzódnak, a globális növekedés visszaesik, az infláció emelkedik, és további tízmilliók kerülnek szegénységbe és éhínségbe. „Minél tovább van elzárva ez a létfontosságú csatorna, annál nehezebb lesz visszafordítani a károkat” – mondta újságíróknak New Yorkban.
Trump azt ígéri: az amerikai haditengerészet kilő minden olyan hajót, amely aknát telepít a Hormuzi-szorosban.
Nyitóképen: légi csapás Teheránban (ATTA KENARE / AFP)