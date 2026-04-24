Irán nem áll le, folytatja az aknák telepítését a Hormuzi-szorosban

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda ezen a héten újabb aknákat helyezett el a Hormuzi-szorosban – közölte az Axios hírportállal egy amerikai mellett egy másik, az ügyben jártas forrás. Az Egyesült Államok nyomon követte az aknalerakási műveletet, és tudja, hány aknát helyeztek el, de az amerikai tisztviselő nem közölte a pontos számot. A Fehér Ház nem kívánt nyilatkozni a jelentésről.

A szakértők becslése alapján e növekedést megelőzően Irán kevesebb mint 100 aknát telepített. Amerikai tisztviselők szerint a haditengerészet víz alatti drónokat használ a Hormuzi-szoros aknamentesítési műveleteihez.