04. 24.
péntek
iráni háború Irán Hormuzi-szoros Egyesült Államok

Irán nem áll le, folytatja az aknák telepítését a Hormuzi-szorosban

2026. április 24. 15:58

Trump azt ígéri: az amerikai haditengerészet kilő minden olyan hajót, amely aknát telepít a Hormuzi-szorosban.

2026. április 24. 15:58
Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda ezen a héten újabb aknákat helyezett el a Hormuzi-szorosban – közölte az Axios hírportállal egy amerikai mellett egy másik, az ügyben jártas forrás. Az Egyesült Államok nyomon követte az aknalerakási műveletet, és tudja, hány aknát helyeztek el, de az amerikai tisztviselő nem közölte a pontos számot. A Fehér Ház nem kívánt nyilatkozni a jelentésről.

A szakértők becslése alapján e növekedést megelőzően Irán kevesebb mint 100 aknát telepített. Amerikai tisztviselők szerint a haditengerészet víz alatti drónokat használ a Hormuzi-szoros aknamentesítési műveleteihez.

Békeidőben a világ tengeri olajszállítmányainak körülbelül 20 százaléka halad át a szoroson. 

Jelenleg a forgalom, amely korábban napi 100 hajó felett mozgott, mindössze néhány hajóra csökkent.

„Ez a második alkalom, hogy Irán aknásított a szorosban a háború kezdete óta. Továbbra sem világos, hogy az eddig talált összes aknát megtalálták és eltávolították-e” – áll a jelentésben.

Miután Donald Trump amerikai elnök tájékoztatást kapott az ügyről, a Truth Socialon közzétette, hogy az amerikai haditengerészet kilő minden olyan hajót, amely aknát telepít a Hormuzi-szorosban.

