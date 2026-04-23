védelmi minisztérium pentagon hormuzi - szoros irán Amerika aknamentesítés

Figyelmeztetett a Pentagon: hónapokig is eltarthat a Hormuzi-szoros okozta energetikai rémálom

2026. április 23. 12:03

Az amerikai védelmi minisztérium becslése szerint a békekötéstől számítva még fél évig is eltarthat a Hormuzi-szoros teljes aknamentesítése.

Az amerikai védelmi minisztérium becslése szerint a békekötéstől számítva akár még fél évig is eltarthat a Hormuzi-szoros teljes aknamentesítése, ami azt jelenti, hogy a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásai hosszabb távon is érezhetők maradhatnak – vázolta fel a helyzetet a Pentagon egy zárt kongresszusi tájékoztatón a Washington Post szerint.

A nyilvánosságra került adatok arra utalnak, hogy Irán legalább húsz tengeri aknát helyezhetett el a szoros térségében. 

Ezek egy részét korszerű, GPS-alapú technológiával telepítették, ami megnehezíti felderítésüket, míg másokat kisebb hajókról raktak le. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy egyes hírszerzési információk szerint Teherán maga sem képes pontosan nyomon követni az összes elhelyezett aknát.

A Pentagon azonban hivatalosan nem erősítette meg a sajtóban megjelent becslést, sőt szóvivője, Sean Parnell pontatlannak nevezte az erről szóló értesüléseket.

A katonai megoldás így egyelőre bizonytalan. Az aknamentesítés ugyanis összetett és kockázatos művelet, amelyhez helikoptereket, drónokat és speciálisan kiképzett búvárokat is bevethetnek.

esvany-0
2026. április 23. 12:36
Kuncze Gáborral szólva: "Minek mentek oda?" Kárt okoztak az egész világnak. Ki fogja ezt megfizetni?
picur66-2
2026. április 23. 12:33
Nagyon helyeslem, támogatom, legalább az EU végleg csődbe megy, Ursulát és bandáját elzavarják. Alig várom a műsort!
mirelit
2026. április 23. 12:29 Szerkesztve
Szépen körvonalazódik minden. Ez már nem összeesküvési elmélet. Emlékszel? Orbán mit mondott ? 1 év múlva elfoglaljuk Brüsszelt ! EU már kinyírta magát. Hogyan lehet teljesen padlóra tenni? Ahogyan Magyarországot akarták. Elvágjuk az energiát. Mi meg kapjuk az olajat.A Hormuzi szorosban eddig hol USA hol Irán nem engedte át a tankereket. Ott tartunk hogy hogy már egyik sem engedi át.Pentagon bejelentette ez hónapokig eltarthat. Putyin bejelentette Május 1-tól leállítják a Kazah vezetéket. Se "keleti" olaj ,se orosz olaj. Legelőször Németország fogja megérezni.El tudod képzelni mi fog történni Németországgal? El tudod képzelni mit történik az EU -val ha bedől a zászlóhajó? El tudod képzelni mi lesz többi nyugati országgal ,mert Norvégia messze nem tudja kielégíteni az olaj szükségletet.Nem furcsa hogy Trump és Orbán milyen csendben van.? Orbán megy ki USA-ba. Tökéletesen illeszkedik minden.
effect
2026. április 23. 12:18
Ebben már megegyezhetett Trump és Putyin hogy a nyugatot levágják az energiáról,ha annyira háborúzni akarnak akkor gyalog támadják meg az oroszokat
