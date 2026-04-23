Figyelmeztetett a Pentagon: hónapokig is eltarthat a Hormuzi-szoros okozta energetikai rémálom

Trump lezárná a háborút, de Iránban belharcok dúlnak és nincs kivel tárgyalni
Az amerikai sajtóinformációk szerint Trump azért hosszabbította meg a tűzszünetet, hogy időt adjon a megosztott iráni félnek, hogy találják ki mit akarnak.
Az amerikai védelmi minisztérium becslése szerint a békekötéstől számítva akár még fél évig is eltarthat a Hormuzi-szoros teljes aknamentesítése, ami azt jelenti, hogy a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásai hosszabb távon is érezhetők maradhatnak – vázolta fel a helyzetet a Pentagon egy zárt kongresszusi tájékoztatón a Washington Post szerint.
A nyilvánosságra került adatok arra utalnak, hogy Irán legalább húsz tengeri aknát helyezhetett el a szoros térségében.
Ezek egy részét korszerű, GPS-alapú technológiával telepítették, ami megnehezíti felderítésüket, míg másokat kisebb hajókról raktak le. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy egyes hírszerzési információk szerint Teherán maga sem képes pontosan nyomon követni az összes elhelyezett aknát.
A Pentagon azonban hivatalosan nem erősítette meg a sajtóban megjelent becslést, sőt szóvivője, Sean Parnell pontatlannak nevezte az erről szóló értesüléseket.
A katonai megoldás így egyelőre bizonytalan. Az aknamentesítés ugyanis összetett és kockázatos művelet, amelyhez helikoptereket, drónokat és speciálisan kiképzett búvárokat is bevethetnek.
Nyitókép: JULIEN DE ROSA / AFP
