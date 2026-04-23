Figyelmeztetett a Pentagon: hónapokig is eltarthat a Hormuzi-szoros okozta energetikai rémálom

Az amerikai védelmi minisztérium becslése szerint a békekötéstől számítva akár még fél évig is eltarthat a Hormuzi-szoros teljes aknamentesítése, ami azt jelenti, hogy a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásai hosszabb távon is érezhetők maradhatnak – vázolta fel a helyzetet a Pentagon egy zárt kongresszusi tájékoztatón a Washington Post szerint.

A nyilvánosságra került adatok arra utalnak, hogy Irán legalább húsz tengeri aknát helyezhetett el a szoros térségében.

Ezek egy részét korszerű, GPS-alapú technológiával telepítették, ami megnehezíti felderítésüket, míg másokat kisebb hajókról raktak le. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy egyes hírszerzési információk szerint Teherán maga sem képes pontosan nyomon követni az összes elhelyezett aknát.