Trump lezárná a háborút, de Iránban belharcok dúlnak és nincs kivel tárgyalni

A szakadás múlt pénteken nyíltan felszínre került. Amikor Abbas Araghchi külügyminiszter bejelentette a Hormuzi-szoros újbóli megnyitását, a Forradalmi Gárda megtagadta a végrehajtást – és nyilvánosan támadni kezdte őt.

A következő napokban Irán nem adott érdemi választ az Egyesült Államok legújabb javaslatára, és nem volt hajlandó elkötelezni magát a pakisztáni tárgyalások második fordulója mellett.

Az elmúlt napok rendkívül frusztrálóak voltak a Fehér Ház számára. „Az elmúlt néhány napban világossá vált a szakadás mértéke, és a kérdés az volt: van-e értelme így elmenni Iszlámábádba?” – mondta egy amerikai tisztviselő. „Így a döntés az lett, hogy adunk még egy kis időt a diplomáciai erőfeszítéseknek.”

Több amerikai tisztviselő is ugyanarra a következtetésre jutott: az elnök úgy véli, hogy az USA katonai szempontból mindent elért, amit lehetett, és ki akar szállni az egyre népszerűtlenebb háborúból. Addig nem folytatja, amíg minden más lehetőséget ki nem merített.