Trump lezárná a háborút, de Iránban belharcok dúlnak és nincs kivel tárgyalni

Az iráni háború felzabálta az amerikai rakétakészleteket
Az amerikai erők mindössze hét hét alatt a precíziós rakétáik legalább 45%-át kilőtték.
Az amerikai sajtóinformációk szerint Trump azért hosszabbította meg a tűzszünetet, hogy időt adjon a megosztott iráni félnek, hogy találják ki mit akarnak.
Trump rövid haladékot ad Irán egymással háborúzó frakcióinak, hogy egységes ellenajánlatot fogalmazzanak meg – ellenkező esetben a kedden meghosszabbított tűzszünet véget ér, közölte három amerikai tisztviselő az Axiosszal.
Trump hajlandó további három-öt napos tűzszünetet biztosítani, hogy az irániak rendbe szedjék a dolgokat”
– mondta az ügyről tájékozott egyik amerikai forrás.
Trump tárgyalói úgy vélik, hogy még mindig elérhető egy olyan megállapodás, amely véget vet a háborúnak és megoldja az iráni atomprogram maradék kérdéseit.
De attól is tartanak, hogy Teheránban nincs senki, aki jogosult lenne igent mondani.
Mojtaba Khamenei legfőbb vezető alig kommunikál,s a hírek szerint vagy kómában van, vagy rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett, amik nem teszik lehetővé, hogy a világ elé álljon. Az országot jelenleg irányító tábornokok és Irán polgári tárgyalói nyíltan ellentétben állnak egymással a stratégia kérdésében.
„Iránon belül teljes szakadás van a tárgyalók és a katonaság között – egyik fél sem fér hozzá a legfőbb vezetőhöz, aki nem reagál”
– mondta egy amerikai tisztviselő.
Az amerikai tisztviselők először az iszlámábádi tárgyalások első fordulóját követően vették észre a megosztottságot, amikor kiderült, hogy Ahmad Vahidi tábornok, a Forradalmi Gárda parancsnoka és helyettesei elutasították az iráni tárgyalók által megvitatott javaslatok nagy részét.
A szakadás múlt pénteken nyíltan felszínre került. Amikor Abbas Araghchi külügyminiszter bejelentette a Hormuzi-szoros újbóli megnyitását, a Forradalmi Gárda megtagadta a végrehajtást – és nyilvánosan támadni kezdte őt.
A következő napokban Irán nem adott érdemi választ az Egyesült Államok legújabb javaslatára, és nem volt hajlandó elkötelezni magát a pakisztáni tárgyalások második fordulója mellett.
Az elmúlt napok rendkívül frusztrálóak voltak a Fehér Ház számára. „Az elmúlt néhány napban világossá vált a szakadás mértéke, és a kérdés az volt: van-e értelme így elmenni Iszlámábádba?” – mondta egy amerikai tisztviselő. „Így a döntés az lett, hogy adunk még egy kis időt a diplomáciai erőfeszítéseknek.”
Több amerikai tisztviselő is ugyanarra a következtetésre jutott: az elnök úgy véli, hogy az USA katonai szempontból mindent elért, amit lehetett, és ki akar szállni az egyre népszerűtlenebb háborúból. Addig nem folytatja, amíg minden más lehetőséget ki nem merített.
„Úgy tűnik, hogy Trump nem akar több katonai erőt alkalmazni, és úgy döntött, hogy véget vet a háborúnak”
– mondta egy Trumphoz közeli amerikai forrás. Ha a pakisztáni közvetítők nem tudják biztosítani Irán részvételét Trump által megszabott határidőn belül, a katonai opció újra terítékre kerül.
Nyitókép: AFP/JIM WATSON
