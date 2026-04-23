Az iráni háború felzabálta az amerikai rakétakészleteket

Az ukrán külügyminiszter kimondta: Kijev csak a teljes uniós tagságot fogadja el
Andrij Szibiha elutasított bármiféle „póttagságot”.
Az amerikai erők mindössze hét hét alatt a precíziós rakétáik legalább 45%-át kilőtték.
Az amerikai hadsereg az Iránnal folytatott háború során kulcsfontosságú rakétakészleteinek jelentős részét felhasználta – számolt be a Kyiv Post.
A washingtoni székhelyű Center for Strategic and International Studies (CSIS) elemzése szerint mindössze hét hét alatt az amerikai erők felhasználták a precíziós rakétáik legalább 45%-át, amelyek a Lockheed Martin által gyártott, az ATACMS-t ballisztikus rakéták.
A THAAD elfogórakéták legalább fele és a Patriot légvédelmi rakéták közel 50%-a is felhasználták.
Más fejlett lőszerek is érintettek voltak: a Tomahawk cirkálórakéták körülbelül 30%-a, a Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) több mint 20%-a, valamint az SM-3 és SM-6 elfogórakéták nagyjából 20%-a elfogyott.
Az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a készletek csökkenése „rövid távú kockázatot” jelent, ha az USA hamarosan újabb nagy háborúval szembesül.
A jelenlegi készletek elegendőek lehetnek az Irán elleni harc folytatásához, de „már nem elégségesek egy közel azonos erejű ellenfél, például Kína leküzdéséhez” – áll a CSIS jelentésében.
„A magas lőszer-kiadások miatt a nyugat-csendes-óceáni térségben megnőtt a sebezhetőség” – mondta Mark Cancian, a jelentés egyik szerzője, a nyugalmazott amerikai tengerészgyalogos ezredes.
A rakéták felhasználása Ukrajnának is árt, hiszen az Egyesült Államok gyártja például a Partiot rakétákat, amelyekre Ukrajnának nagy szüksége lenne az orosz támadások ellen, s amelyeket így nagy eséllyel nem tud beszerezni.
Nyitókép: JACK GUEZ / AFP
