háború lockheed martin irán rakéta amerikai hadsereg

Az iráni háború felzabálta az amerikai rakétakészleteket

2026. április 23. 08:40

Az amerikai erők mindössze hét hét alatt a precíziós rakétáik legalább 45%-át kilőtték.

Az amerikai hadsereg az Iránnal folytatott háború során kulcsfontosságú rakétakészleteinek jelentős részét felhasználta – számolt be a Kyiv Post. 

A washingtoni székhelyű Center for Strategic and International Studies (CSIS) elemzése szerint mindössze hét hét alatt az amerikai erők felhasználták a precíziós rakétáik legalább 45%-át, amelyek a Lockheed Martin által gyártott, az ATACMS-t ballisztikus rakéták.

A THAAD elfogórakéták legalább fele és a Patriot légvédelmi rakéták közel 50%-a is felhasználták. 

Más fejlett lőszerek is érintettek voltak: a Tomahawk cirkálórakéták körülbelül 30%-a, a Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) több mint 20%-a, valamint az SM-3 és SM-6 elfogórakéták nagyjából 20%-a elfogyott.

Az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a készletek csökkenése „rövid távú kockázatot” jelent, ha az USA hamarosan újabb nagy háborúval szembesül.

A jelenlegi készletek elegendőek lehetnek az Irán elleni harc folytatásához, de „már nem elégségesek egy közel azonos erejű ellenfél, például Kína leküzdéséhez” – áll a CSIS jelentésében.

„A magas lőszer-kiadások miatt a nyugat-csendes-óceáni térségben megnőtt a sebezhetőség” – mondta Mark Cancian, a jelentés egyik szerzője, a nyugalmazott amerikai tengerészgyalogos ezredes. 

A rakéták felhasználása Ukrajnának is árt, hiszen az Egyesült Államok gyártja például a Partiot rakétákat, amelyekre Ukrajnának nagy szüksége lenne az orosz támadások ellen, s amelyeket így nagy eséllyel nem tud beszerezni. 

Nyitókép: JACK GUEZ / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
VeressZoltán
2026. április 23. 10:43
S kiderült, hogy egy komolyabb ellenséggel szemben / Kína pld. / esélytelen lenne egy anyagháborúban. Így múlik el a világ dicsősége!
nemturista
2026. április 23. 09:10
Gondolom az ördögtől való gondolat,hogy talán jobb lenne, ha egyáltalán nem lennének fegyverek...
vezker
2026. április 23. 09:00
Mindenkiről kiderül, hogy a hadi fejlesztési pénzeket ellopták és csak blöfföltek? Fasza. A maradékot meg odaadták a kecskebaszóknak, meg a hoholoknak. Kína átvette a legnagyobb kávépiac szerepét. Meg is keresem nagyapám kaszáját.
Obsitos Technikus
2026. április 23. 08:56
Szar ügy. Ilyen ez a popszakma.
