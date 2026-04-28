Elszállhat a kerozin ára, elárulta a Wizz Air, mire készülnek

Reagált a Wizz Air a Mandinernek: a Ryanair vezérigazgatója nem mond igazat
A cég pénzügyi helyzete stabil.
A Wizz Air vezérigazgatója úgy számol, a repülőgép-üzemanyag ára egy ideig magas marad még akkor is, ha véget ér az iráni háború.
A Wizz Air vezérigazgatója nem gondolja, hogy a légitársaság kifogyna a repülőgép-üzemanyagból. Váradi József azután beszélt erről újságíróknak hétfőn, hogy olyan aggodalmak fogalmazódtak meg, miszerint kerozinhiány alakulthat ki a repülőtereken, ha hosszabb ideig tart az iráni háború.
Váradi József elmondta: a jelenlegi tonnánkénti 1500 dolláros üzemanyagár mintegy kétszerese a konfliktus előttinek. Ez rengeteg teret enged a kreativitásnak – tette hozzá, megjegyezve:
tudomása van arról, hogy tartályhajók mennek az Egyesült Államokba, hogy kerozinnal térjenek vissza Európába,
miközben a Közel-Kelet volt eddig az európai légitársaságok egyik fő kerozin-beszerzési forrása.
Váradi József elmondta, hogy a Wizz Air sokkal erősebb a nyári foglalásokban, mint tavaly.
Hangsúlyozta, hogy a légitársaság a nyári időszakra vonatkozó üzemanyagigényének 70 százalékban fedezettel rendelkezik. Kitért arra is, hogy a társaság az idén 35 új Airbus repülőgépet kap.
(MTI)
Nyitókép: AFP/Nicolas Economou
A kerozin ára az iráni konfliktus kirobbanása óta megduplázódott, ami komoly nyomást helyez az európai légitársaságokra.