Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
04. 28.
kedd
kerozin wizz air közel - kelet váradi józsef árak légitársaság egyesült államok repülőgép

Elszállhat a kerozin ára, elárulta a Wizz Air, mire készülnek

2026. április 28. 07:44

A Wizz Air vezérigazgatója úgy számol, a repülőgép-üzemanyag ára egy ideig magas marad még akkor is, ha véget ér az iráni háború.

2026. április 28. 07:44
null

A Wizz Air vezérigazgatója nem gondolja, hogy a légitársaság kifogyna a repülőgép-üzemanyagból. Váradi József azután beszélt erről újságíróknak hétfőn, hogy olyan aggodalmak fogalmazódtak meg, miszerint kerozinhiány alakulthat ki a repülőtereken, ha hosszabb ideig tart az iráni háború.

Váradi József elmondta: a jelenlegi tonnánkénti 1500 dolláros üzemanyagár mintegy kétszerese a konfliktus előttinek. Ez rengeteg teret enged a kreativitásnak – tette hozzá, megjegyezve: 

tudomása van arról, hogy tartályhajók mennek az Egyesült Államokba, hogy kerozinnal térjenek vissza Európába, 

miközben a Közel-Kelet volt eddig az európai légitársaságok egyik fő kerozin-beszerzési forrása.

A Wizz Air vezérigazgatója szerint a repülőgép-üzemanyag ára egy ideig magas marad még akkor is, ha véget ér az iráni háború.

Váradi József elmondta, hogy a Wizz Air sokkal erősebb a nyári foglalásokban, mint tavaly.

Hangsúlyozta, hogy a légitársaság a nyári időszakra vonatkozó üzemanyagigényének 70 százalékban fedezettel rendelkezik. Kitért arra is, hogy a társaság az idén 35 új Airbus repülőgépet kap.

(MTI)

Nyitókép: AFP/Nicolas Economou

