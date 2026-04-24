Reagált a Wizz Air a Mandinernek: a Ryanair vezérigazgatója nem mond igazat

Ahogyan arról beszámoltunk: Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatójának elmondása szerint az európai légitársaságok jelenleg május végéig biztosítottak a kerozinellátásban, de júniustól bizonytalan a helyzet az emelkedő olajárak és közel-keleti konfliktus miatt. Hozzátette azt is, hogy a Wizz Air pénzügyi helyzete szerinte gyenge, csődkockázata nőtt; a cég azonban levelet küldött lapunknak, amiben cáfolták a a Ryanair vezérigazgatóját.

A Wizz Air pénzügyi helyzete stabil, jelentős likviditással rendelkezik, repülőgépeit 18 hónappal előre finanszírozza,

ezért a lehetőségért pedig a pénzügyi szolgáltatók erős versenyt folytatnak. A stabilitást mutatja az is, hogy a Wizz Air régóta fennálló kapcsolatokat ápol vezető lízingcégekkel és gyártókkal, és flottastratégiáját továbbra is zavartalanul hajtja végre” – írja levelében a cég.