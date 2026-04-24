Reagált a Wizz Air a Mandinernek: a Ryanair vezérigazgatója nem mond igazat

Csődközelben a Wizz Air? A Ryanair támad, a magyar fapados azonnal reagál – sajtóhír
Az Európai Bizottság is megkapta a magáét.
A cég pénzügyi helyzete stabil.
Ahogyan arról beszámoltunk: Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatójának elmondása szerint az európai légitársaságok jelenleg május végéig biztosítottak a kerozinellátásban, de júniustól bizonytalan a helyzet az emelkedő olajárak és közel-keleti konfliktus miatt. Hozzátette azt is, hogy a Wizz Air pénzügyi helyzete szerinte gyenge, csődkockázata nőtt; a cég azonban levelet küldött lapunknak, amiben cáfolták a a Ryanair vezérigazgatóját.
A Wizz Air pénzügyi helyzete stabil, jelentős likviditással rendelkezik, repülőgépeit 18 hónappal előre finanszírozza,
ezért a lehetőségért pedig a pénzügyi szolgáltatók erős versenyt folytatnak. A stabilitást mutatja az is, hogy a Wizz Air régóta fennálló kapcsolatokat ápol vezető lízingcégekkel és gyártókkal, és flottastratégiáját továbbra is zavartalanul hajtja végre” – írja levelében a cég.
A Wizz Air leszögezte, hogy a többi légitársasághoz képest nagyobb mértékben biztosította már korábban opciós ügyletekkel kerozinszükséglete jelentős részét, így a gyorsan változó üzemanyagárakkal szemben is védve van. Mint írják, a flotta több mint 75 százaléka Airbus A320neo típuscsaládba tartozó, hatékonyan üzemeltethető repülőgépekből áll, amelyek egy utaskilométerre vetített kerozinfogyasztása iparági szinten a legalacsonyabb.
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt