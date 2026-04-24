Egyelőre megúszta a Wizz Air a csúfos véget, ügyesen trükközött a légitársaság

Csődközelben a Wizz Air? A Ryanair támad, a magyar fapados azonnal reagál – sajtóhír
Ahogyan arról beszámoltunk: Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatójának elmondása szerint az európai légitársaságok jelenleg május végéig biztosítottak a kerozinellátásban, de júniustól bizonytalan a helyzet az emelkedő olajárak és közel-keleti konfliktus miatt. Hozzátette azt is, hogy a Wizz Air pénzügyi helyzete szerinte gyenge, csődkockázata nőtt; ezt azonban a magyar cég jogi lépésekkel fenyegetve visszautasította.
A Wizz Air védve van a kerozinárak gyors változásával szemben
– közölte a légitársaság az MTI-vel csütörtökön, miután egy versenytársának vezetője a Wizz Air várható próblémáiról beszélt a magas kerozinár és az ellátási problémák miatt.
A társaság azt írta: már korábban a Wizz Air a többi légitársasághoz képest nagyobb mértékben biztosította opciós ügyletekkel kerozinszükséglete jelentős részét, így a gyorsan változó üzemanyagárakkal szemben is védve van.
A flotta több mint 75 százaléka Airbus A320neo típuscsaládba tartozó, hatékonyan üzemeltethető repülőgépekből áll, amelyek egy utaskilométerre vetített kerozinfogyasztása iparági szinten a legalacsonyabb – tették hozzá.
A Wizz Air pénzügyi helyzete stabil, jelentős likviditással rendelkezik, repülőgépeit 18 hónappal előre finanszírozza, ezért a lehetőségért pedig a pénzügyi szolgáltatók erős versenyt folytatnak.
A stabilitást mutatja az is, hogy a Wizz Air régóta fennálló kapcsolatokat ápol vezető lízingcégekkel és gyártókkal, és flottastratégiáját továbbra is zavartalanul hajtja végre – áll a közleményben.
(MTI/Mandiner)
