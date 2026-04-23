Csődközelben a Wizz Air? A Ryanair támad, a magyar fapados azonnal reagál – sajtóhír

Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója szerint az európai légitársaságok jelenleg május végéig biztosítottak kerozinellátásban, de júniustól bizonytalan a helyzet az emelkedő olajárak és közel-keleti konfliktus miatt – írja a Corriere della Sera.

O’Leary élesen bírálta az Európai Bizottságot, amiért szerinte lényegtelen ügyekkel foglalkozik (például a kézipoggyász-szabályozás), miközben súlyos ellátási gondok fenyegetnek.

Kiemelte: a Wizz Air pénzügyi helyzete szerinte gyenge, csődkockázata nőtt; ezt azonban a magyar cég jogi lépésekkel fenyegetve visszautasította. A Ryanair nem tervez járatcsökkentést, de figyelmeztetett: ha folytatódik a háború és fennmaradnak az ellátási zavarok, akár 10-20 százalékos üzemanyaghiány is előfordulhat nyáron egyes országokban.