Csődközelben a Wizz Air? A Ryanair támad, a magyar fapados azonnal reagál – sajtóhír

Figyelmeztetnek a szakértők: veszélybe kerülhet a nyaralásunk, ha kitart az iráni konfliktus
Ha a Hormuzi-szoros továbbra is zárva marad, már a május is komoly kihívások elé állíthatja a légitársaságokat.
Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója élesen bírálta az Európai Bizottságot, amiért szerinte lényegtelen ügyekkel foglalkozik, miközben súlyos ellátási gondok fenyegetnek. A Wizz Air jogi lépésekkel fenyegetve utasította vissza, hogy nőtt a csődkockázata.
Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója szerint az európai légitársaságok jelenleg május végéig biztosítottak kerozinellátásban, de júniustól bizonytalan a helyzet az emelkedő olajárak és közel-keleti konfliktus miatt – írja a Corriere della Sera.
O’Leary élesen bírálta az Európai Bizottságot, amiért szerinte lényegtelen ügyekkel foglalkozik (például a kézipoggyász-szabályozás), miközben súlyos ellátási gondok fenyegetnek.
Kiemelte: a Wizz Air pénzügyi helyzete szerinte gyenge, csődkockázata nőtt; ezt azonban a magyar cég jogi lépésekkel fenyegetve visszautasította. A Ryanair nem tervez járatcsökkentést, de figyelmeztetett: ha folytatódik a háború és fennmaradnak az ellátási zavarok, akár 10-20 százalékos üzemanyaghiány is előfordulhat nyáron egyes országokban.
Nyitókép: AFP/Simon Wohlfahrt
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.