Újabb zavargások törtek ki Párizsban, 127 embert állítottak elő, 23 rendőr megsérült

A gólparádé elmaradt, a címvédés még összejöhet: a PSG lesz Budapesten az Arsenal ellenfele!
A Bayern München szinte végig hátrányban volt a párizsiak elleni párharc visszavágóján, csak a hosszabbításban tudott egyenlíteni.
Szinte már hozzászoktunk: ismét zavargások törtek ki Párizsban egy futballmérkőzés miatt. A PSG budapesti Bajnokok Ligája döntőbe jutását „ünnepelték” így a szurkolók.
Zavargások törtek ki szerdán este Párizsban, miután a címvédő PSG a Bayern München otthonában elért 1–1-es döntetlennel ismét bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjébe – számolt be róla az MTI.
A hatóságok közlése szerint összesen 127 embert előállítottak, 11-en pedig megsérültek, közülük egy személy súlyosan. Az intézkedő rendőrök közül 23-an szenvedtek könnyebb sérüléseket.
A francia média beszámolói szerint a mérkőzés után a szurkolók összegyűltek ünnepelni a Parc des Princes Stadion körül és a Champs-Élysées mentén, noha utóbbin tilos volt a gyülekezés. Néhányan állítólag megpróbáltak feljutni a város autópályájára. A hírek alapján a rendfenntartók több helyen könnygázt vetettek be.
Tavaly, miután a PSG megnyerte a döntőt, súlyos zavargások törtek ki a francia fővárosban: a randalírozók üzleteket fosztottak ki, ablakokat törtek be és autókat gyújtottak fel. Akkor 294 embert állítottak elő.
A BL idei döntőjét május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik. A párizsi csapat ellenfele az Arsenal lesz.
Nyitókép: Jerome Gilles / NurPhoto / NurPhoto via AFP