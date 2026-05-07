Bajnokok Ligája Bayern München PSG

Újabb zavargások törtek ki Párizsban, 127 embert állítottak elő, 23 rendőr megsérült

2026. május 07. 11:50

Szinte már hozzászoktunk: ismét zavargások törtek ki Párizsban egy futballmérkőzés miatt. A PSG budapesti Bajnokok Ligája döntőbe jutását „ünnepelték” így a szurkolók.

2026. május 07. 11:50
Zavargások törtek ki szerdán este Párizsban, miután a címvédő PSG a Bayern München otthonában elért 1–1-es döntetlennel ismét bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjébe – számolt be róla az MTI.

PSG
A PSG szurkolói a tavalyi BL-döntő után is randalíroztak. Fotó: Jerome Gilles / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A hatóságok közlése szerint összesen 127 embert előállítottak, 11-en pedig megsérültek, közülük egy személy súlyosan. Az intézkedő rendőrök közül 23-an szenvedtek könnyebb sérüléseket. 

A francia média beszámolói szerint a mérkőzés után a szurkolók összegyűltek ünnepelni a Parc des Princes Stadion körül és a Champs-Élysées mentén, noha utóbbin tilos volt a gyülekezés. Néhányan állítólag megpróbáltak feljutni a város autópályájára. A hírek alapján a rendfenntartók több helyen könnygázt vetettek be.

Egy éve is randalíroztak a PSG szurkolói

Tavaly, miután a PSG megnyerte a döntőt, súlyos zavargások törtek ki a francia fővárosban: a randalírozók üzleteket fosztottak ki, ablakokat törtek be és autókat gyújtottak fel. Akkor 294 embert állítottak elő. 

A BL idei döntőjét május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik. A párizsi csapat ellenfele az Arsenal lesz.

Nyitókép: Jerome Gilles / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
survivor
2026. május 07. 13:34
Picsafüst. majd Karigeri rendet tesz...
kbexxx
•••
2026. május 07. 12:23 Szerkesztve
Budapest lófaszgerije felkeszült erre vagy csak a falak.lepisállására mentesiteni készíti fel csapatát. A rendfentartását veszik előbbre vagy poloska személy védelmét? Minden rendőri erőt ez fog lefoglalni vagy marad néhány gyorshajtás birságoló is ?
Upuaut
2026. május 07. 12:04
És ez a csürhe jön ide?
vezker
2026. május 07. 11:57
Sutty az MLSZ-nek egy hárommeccses zártkapust!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!