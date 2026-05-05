Azonnal megérkezett Putyin válasza: ballisztikus rakétákkal vette célba Ukrajnát

Váratlan fordulat: Ukrajna javaslatot tett a háború befejezésére
Úgy tűnik, az ukránok a májusi orosz ünnepet használnák föl arra, hogy arcvesztés nélkül kihátráljanak a háborúból.
Az oroszok még nem szeretnének fegyverszünetet.
Az orosz hadsereg 11 ballisztikus rakétával, valamint 164 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban többen meghaltak, illetve megsebesültek, Poltava megyében egy gázellátó létesítményt ért találatban az eddigi adatok szerint négy ember meghalt, és több mint 30-an megsebesültek – jelentették katonai és helyhatósági források.
Az előzetes adatok szerint a légvédelem egy rakétát és 149 drónt hatástalanított az ország északi, déli, középső és keleti régióiban,
azonban 14 helyszínen 8 ballisztikus rakéta és 14 drón célba talált
– tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott. A jelentés szerint két ballisztikus rakéta nem talált célba.
Május 5-ére virradó éjjel az orosz hadsereg tömeges rakéta- és dróntámadást indított Poltava megye ellen, a csapásokban az előzetes adatok szerint négy ember meghalt, 31-en pedig megsebesültek – tette közzé Vitalij Gyakivnics katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve az Unian hírügynökség.
A Poltavai járásban két helyszínről jelentettek közvetlen találatokat, valamint roncsok becsapódását
– fűzte hozzá a megye vezetője. A támadás következtében egy ipari üzem és a vasúti infrastruktúra is megrongálódott, valamint közel 3500 fogyasztó maradt gázellátás nélkül.
Ezt is ajánljuk a témában
Úgy tűnik, az ukránok a májusi orosz ünnepet használnák föl arra, hogy arcvesztés nélkül kihátráljanak a háborúból.
(MTI)
Nyitókép: MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
A jelentés szerint 2026 márciusának eleje óta a Kreml aggódik egy puccskísérlet miatt.
Zelenszkij így készült fel a „fegyverszünetre”.
A Moszfilm Torony nevű luxuslakóházat érte találat.