háború Háború Ukrajnában Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország

Azonnal megérkezett Putyin válasza: ballisztikus rakétákkal vette célba Ukrajnát

2026. május 05. 09:57

Az oroszok még nem szeretnének fegyverszünetet.

2026. május 05. 09:57
null

Az orosz hadsereg 11 ballisztikus rakétával, valamint 164 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban többen meghaltak, illetve megsebesültek, Poltava megyében egy gázellátó létesítményt ért találatban az eddigi adatok szerint négy ember meghalt, és több mint 30-an megsebesültek – jelentették katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem egy rakétát és 149 drónt hatástalanított az ország északi, déli, középső és keleti régióiban,

azonban 14 helyszínen 8 ballisztikus rakéta és 14 drón célba talált

– tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott. A jelentés szerint két ballisztikus rakéta nem talált célba.

Május 5-ére virradó éjjel az orosz hadsereg tömeges rakéta- és dróntámadást indított Poltava megye ellen, a csapásokban az előzetes adatok szerint négy ember meghalt, 31-en pedig megsebesültek – tette közzé Vitalij Gyakivnics katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve az Unian hírügynökség.

A Poltavai járásban két helyszínről jelentettek közvetlen találatokat, valamint roncsok becsapódását

– fűzte hozzá a megye vezetője. A támadás következtében egy ipari üzem és a vasúti infrastruktúra is megrongálódott, valamint közel 3500 fogyasztó maradt gázellátás nélkül.

(MTI)

Nyitókép: MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFP

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szim-patikus
•••
2026. május 05. 11:47 Szerkesztve
szim-patikus 2026. május 05. 08:01 • Szerkesztve Ügyes. Így oldanák meg, nehogy az elfoglalt területeiknél is többet kérjen, vagy szerezzen az orosz. Csakhogy a túzszünethez és békéhez a másik fél is kell (de úgy tűnik annak még vannak további tervei)
obakapimaki
2026. május 05. 11:08
Amíg a kiiiievvviiiiidepiiiindent meg nem erősíti, én nem hiszem el.. Szerintem azt akarják eltusolni, hogy a takonyszinű, drogos tömeggyilkos náci szardarab egyedül elfoglalja Vlagyivosztokot.. 😂😂
Obsitos Technikus
2026. május 05. 11:01
Nincs még éjfél... :-)
duro_dorka
•••
2026. május 05. 10:59 Szerkesztve
Szerencsére az orosz hadsereg már az ukrán vasúti infrastruktúrát is frekventáltan lövi. Mozdonyokat is drónoznak az oroszok. Ámen.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!