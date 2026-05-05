Váratlan fordulat: Ukrajna javaslatot tett a háború befejezésére

Drasztikus lépést jelentett be Zelenszkij, miután az oroszok Kijev központjának lebombázásával fenyegetőztek
Az emberi élet értéke minden történelmi évfordulónál fontosabb – véli az ukrán elnök.
Úgy tűnik, az ukránok a májusi orosz ünnepet használnák föl arra, hogy arcvesztés nélkül kihátráljanak a háborúból.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, Volodimir Zelenszkij bejelentésére reagálva közölte X-oldalán: „A béke nem várhat a parádékra és az ünnepségekre.
Ha Moszkva hajlandó véget vetni az ellenségeskedésnek, már holnap este megteheti. Ukrajna készen áll: május 5-ről 6-ra virradó éjfélkor. Ez egy komoly javaslat a háború befejezésére és a diplomácia felé fordulásra”
„Május 6-án kiderül, hogy Moszkva komolyan gondolja-e, és mit is akar valójában – békét vagy katonai parádékat” – zárta bejegyzését.
Moszkva tömeges megtorló rakétacsapással fenyegette meg Kijev központját
arra az esetre, ha Ukrajna megpróbálná megzavarni a győzelem napi ünnepségeket. Az orosz fél emellett május 8–9-ére fegyverszünetet hirdetett, és reményét fejezte ki, hogy Ukrajna is hasonló lépést tesz a feszültség csökkentése érdekében. Erre válaszul
az ukrán elnök bejelentette, hogy Ukrajna május 5-én éjféltől tűzszünetet léptet életbe.
Feszülten várjuk a fejleményeket.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan