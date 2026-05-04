Drasztikus lépést jelentett be Zelenszkij, miután az oroszok Kijev központjának lebombázásával fenyegetőztek

„Idejében hagyják el a várost” – Kijev központjára mér rakétacsapást Moszkva, ha ez megtörténik
Figyelmeztette az ukrán főváros civil lakosságát az orosz védelmi minisztérium.
Az emberi élet értéke minden történelmi évfordulónál fontosabb – véli az ukrán elnök.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy
Ukrajna május 5-én éjféltől tűzszünetet léptet életbe.
A döntést az államfő a Telegramon tette közzé, hangsúlyozva: meggyőződésük szerint az emberi élet értéke minden történelmi évfordulónál fontosabb – számolt be róla a Portfólió.
Zelenszkij közlése szerint a május 5-ről 6-ra virradó éjféltől elrendelt teljes fegyvernyugvás időtartamát nem határozták meg pontosan, ugyanakkor azt jelezte, hogy Ukrajna a továbbiakban a másik fél lépéseihez igazítja majd magatartását. Az elnök szavaival élve:
a megjelölt időponttól kezdve tükrözni fogjuk a másik fél lépéseit”.
A bejelentés előzménye, hogy Moszkva korábban tömeges megtorló rakétacsapással fenyegette meg Kijev központját arra az esetre, ha Ukrajna megpróbálná megzavarni a győzelem napi ünnepségeket. Az orosz fél emellett május 8–9-ére fegyverszünetet hirdetett, és reményét fejezte ki, hogy Ukrajna is hasonló lépést tesz a feszültség csökkentése érdekében.
