05. 07.
csütörtök
manfred weber tisza párt ursula von der leyen európai parlament európai néppárt Magyar Péter Várhelyi Olivér eu orbán viktor

Ez a nap is eljött: Von der Leyen és Weber védte meg a magyar EU-biztost a Tisza Párt támadásától

2026. május 07. 10:23

Magyar Péterék azt akarták, hogy az Orbán Viktor által kinevezett magyar EU-biztos menesztését napirendre vegyék az Európai Parlamentben, ám az Európai Néppárt szerint egy ilyen lépés politikailag veszélyes precedenst teremtene.

Az Európai Néppárt – Manfred Weber frakcióvezető vezetésével, Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel egyeztetve – megakadályozta, hogy Várhelyi Olivér, Orbán Viktor által kinevezett magyar EU-biztos menesztését napirendre vegyék az Európai Parlamentben.

Az Euractiv cikke szerint

Magyar Péter és a Tisza Párt EP-képviselői ezt szorgalmazták, de az EPP szerint egy ilyen lépés politikailag veszélyes precedenst teremtene más tagállamokban is.

A szerző emlékeztet, hogy Von der Leyen támogatja Várhelyi szakmai munkáját; ugyanakkor folyamatban van ellene egy belső vizsgálat korábbi kémkedési vádak miatt. 

Nyitókép: AFP/Jose Jordan

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Karvaly
2026. május 07. 12:10
Ne legyen igazam, de itt most az történik, hogy az EU-s vezetők azért intették rendre, hogy ne csapjon túl nagy láthatóságot ahhoz, amit csinálni fog. Magyarországon viszont szabad kezet kap, és szerintem a teljes Fideszt (képviselőstül, polgármesterestül) fel akarják számolni már az első hónapban - hogy ne legyen olyan párt, amire majd szavazni lehet helyettük. A Mi Hazánknak megmondják, hogy ők is így járnak, ha pattognak. Amiből ezt gondolom: - A balos média már ezt készíti elő. A Youtube ajánlósáv akkor is ilyen videókkal van tele, ha sem az előzményekhez, sem a megnézett videóhoz nem kapcsolódik - A közvéleményt tudatosan hergelik. Le merném fogadni, hogy a klasszikus csőcselék-effektusra alapoznak - a tömeg a leghangosabbak után megy, ilyenkor mindenki elveszíti a felelősségérzetét, tehát elég csak pár hangadót beszervezni. Ha ez megtörténik, ez viszont egy alkotmányos puccs lesz. Remélem, ebben az esetben világos következményei lesznek a tetteknek.
Héja
2026. május 07. 12:06
(anti)Magyar Péter egy hitvány figura. Ennyi.
newseepuding-2
2026. május 07. 11:53
Vajon szóljunk neki, hogy nem a Bolygók Egyesült Föderációjának elnökválasztását nyerte meg?
elcapo-4
2026. május 07. 11:52
A poloska Vogel Evelinnel beszélget, és ebben több saját EP-képviselőjét minősíti: „agyhalott” „teljesen alkalmatlan” „Soros‑ügynök” A felvételek szerint úgy vélte, hogy képviselői nem tudnak nyilatkozni, „politikai antitalentumok”, és szerinte többen a kampányhoz sem tettek hozzá. Na , ezek az agyhalottak akartak buktatni az EP-ben....agyrém
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.