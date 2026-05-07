Ez a nap is eljött: Von der Leyen és Weber védte meg a magyar EU-biztost a Tisza Párt támadásától

Még mindig vizsgálódik az Európai Bizottság Magyarország ellen – egy olcsó pletykával indult minden
Brüsszeli magyar kémhálózatról fantáziálnak.
Az Európai Néppárt – Manfred Weber frakcióvezető vezetésével, Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel egyeztetve – megakadályozta, hogy Várhelyi Olivér, Orbán Viktor által kinevezett magyar EU-biztos menesztését napirendre vegyék az Európai Parlamentben.
Az Euractiv cikke szerint
Magyar Péter és a Tisza Párt EP-képviselői ezt szorgalmazták, de az EPP szerint egy ilyen lépés politikailag veszélyes precedenst teremtene más tagállamokban is.
A szerző emlékeztet, hogy Von der Leyen támogatja Várhelyi szakmai munkáját; ugyanakkor folyamatban van ellene egy belső vizsgálat korábbi kémkedési vádak miatt.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.