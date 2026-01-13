Még mindig vizsgálódik az Európai Bizottság Magyarország ellen – egy olcsó pletykával indult minden

2026. január 13. 11:05

Az Európai Bizottság vizsgálata még mindig folyamatban van Magyarország ellen, egy szimpla sajtóértesülés után kezdtek el gyanakodni, hogy Várhelyi Olivér kémhálózatot irányított Brüsszelben.

Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság magyar tagja visszautasította a vádakat, miszerint korábban kémhálózatot irányított volna Magyarország EU-nagyköveteként – írja az EUobserver.com. A sajtóértesülések alapján indult bizottsági vizsgálat még folyamatban van. Az ülést vezető képviselők – köztük a szélsőségesen magyarellenes Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő és Raquel García Hermida-van der Walle holland liberális EP-képviselő – számonkérték Várhelyit felelősségvállalásról és függetlenségről.

Nyitókép: AFP/Jonathan Raa *** A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

