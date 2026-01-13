Ft
daniel freund várhelyi olivér magyarország vizsgálat európai bizottság

Még mindig vizsgálódik az Európai Bizottság Magyarország ellen – egy olcsó pletykával indult minden

2026. január 13. 11:05

Az Európai Bizottság vizsgálata még mindig folyamatban van Magyarország ellen, egy szimpla sajtóértesülés után kezdtek el gyanakodni, hogy Várhelyi Olivér kémhálózatot irányított Brüsszelben.

2026. január 13. 11:05
null

Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság magyar tagja visszautasította a vádakat, miszerint korábban kémhálózatot irányított volna Magyarország EU-nagyköveteként – írja az EUobserver.com.

A sajtóértesülések alapján indult bizottsági vizsgálat még folyamatban van.

Az ülést vezető képviselők – köztük a szélsőségesen magyarellenes Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő és Raquel García Hermida-van der Walle holland liberális EP-képviselő – számonkérték Várhelyit felelősségvállalásról és függetlenségről.

Nyitókép: AFP/Jonathan Raa

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 18 komment

istvanpeter
2026. január 13. 13:13
Ez a maffia modor!
Chekke-Faint
2026. január 13. 12:31
Ursula ügynöksége igen is nagy veszély ránk.
nzoltan-818
2026. január 13. 12:18
Várhelyi Olivér természetesen védje meg magát, de ugyanakkor az őt vádoló képviselők ellen indítson becsületsértés és rossz hír terjeszésért magánvádas eljárást és követeljen emberes kárpótlást.
Ödenburger
2026. január 13. 12:11
Érdekes, a ténylegesen kém- és befolyásolási szervezetként működő Soros NGO-k ellen nem sikerült vizsgálódást indítani.
