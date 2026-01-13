Még mindig vizsgálódik az Európai Bizottság Magyarország ellen – egy olcsó pletykával indult minden

Várhelyi Olivér átment a tű fokán: megszavazta az Európai Parlament az új Európai Bizottságot
December 1-jével lépnek hivatalba.
Az Európai Bizottság vizsgálata még mindig folyamatban van Magyarország ellen, egy szimpla sajtóértesülés után kezdtek el gyanakodni, hogy Várhelyi Olivér kémhálózatot irányított Brüsszelben.
Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság magyar tagja visszautasította a vádakat, miszerint korábban kémhálózatot irányított volna Magyarország EU-nagyköveteként – írja az EUobserver.com.
A sajtóértesülések alapján indult bizottsági vizsgálat még folyamatban van.
Az ülést vezető képviselők – köztük a szélsőségesen magyarellenes Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő és Raquel García Hermida-van der Walle holland liberális EP-képviselő – számonkérték Várhelyit felelősségvállalásról és függetlenségről.
Nyitókép: AFP/Jonathan Raa
