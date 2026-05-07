05. 07.
csütörtök
moszkva ukrajna oroszország

Veszélyes forgatókönyv körvonalazódik: Putyin profitálhat egy Moszkva elleni csapásból

2026. május 07. 06:52

A Kreml szándékosan provokálhatja Ukrajnát.

null

A lengyel Rzeczpospolita elemzése szerint az orosz elnöknek kapóra jönne egy Moszkva elleni csapás, hogy újabb mozgósítást és keményebb fellépést indokoljon − írja az Index.

Bár Putyin május 8-9-re egyoldalú tűzszünetet hirdetett, a lengyel lap szerint a Kreml szándékosan provokálhatja Ukrajnát, hogy drónokkal támadja meg a győzelem napi parádét.

Az elemzés szerint Putyin a következőkre használná fel a támadást:

  • mozgósítás: ürügyet szolgáltatna egy újabb kényszersorozási hullámhoz.
  • lojalitás-teszt: tesztelhetné a belső környezete hűségét a válsághelyzetben.
  • békefolyamat lezárása: kijevet vádolhatná a tárgyalások ellehetetlenítésével.
  • nukleáris fenyegetés: alapot teremthetne akár egy taktikai atomfegyver bevetésének tesztelésére is.

A lap hozzátesz: Putyinnak nincs koncepciója a „háború nélküli” Oroszországról, mert a cenzúra és a represszió enyhítése a hatalmát veszélyeztetné, így számára a feszültség fokozása maradt a hatalomban maradásának legfőbb eszköze.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
savrena
2026. május 07. 08:23
Rzeczpospolita egy kiváló konzervatív újság volt, amíg néhány éve Soros meg nem vette.
gyzoltan-2
2026. május 07. 08:13
"A Kreml szándékosan provokálhatja Ukrajnát." Ez igazán jó! Miközben az ukránok fel- és kihasználásával, évek óta folyamatban van a zsidóság háborúja Oroszország ellenében, provokációról szándékoznak meggyőzni..! Oroszország igencsak visszafogott, a civil lakosságot kímélő eljárást, háborút folytat korlátozott céljaiért, többnyire eredménytelenül, vagy csak szűk, felmutatható eredményekkel..! E kíméletes eljárás végett, az orosz hadsereg hatékonysága messze alatta marad, például az izraeli hadsereg kiemelkedő teljesítményétől, és nem csak Gáza esetében... Az orosz haderőnek mérhetetlenül sokat kell még fejlődnie ahhoz, hogy az izraeli erőkhöz, eljárásokhoz mérhető legyen! Ez megint egy jól megtervezett, végrehajtott háború, tervezett hosszú-idejű lejárattal..! -volt már rá példa a történelemben, következetes végrehajtással...
bszakonyi
2026. május 07. 07:51
Oroszországban nincs kényszer sorozás. Innen az egész értekezés csak háborús uszítás.
europész
2026. május 07. 07:48
Ne menjenek a francba a lengyelek!Valami brit tanácsadó mūve lóg ki az egészből. Május 8 9 re meghirdetett tűzszünetre kontrázott a zongorista.Ha az álltaluk meghirdetett 5 6 7 es tűzszűnetet az oroszok megsértik akkor majd ők 8 9.én támadni fognak drónokkal.Hol itt az orosz provokació.Ezek hūlyének néznek minket.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!