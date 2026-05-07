Veszélyes forgatókönyv körvonalazódik: Putyin profitálhat egy Moszkva elleni csapásból

A lengyel Rzeczpospolita elemzése szerint az orosz elnöknek kapóra jönne egy Moszkva elleni csapás, hogy újabb mozgósítást és keményebb fellépést indokoljon − írja az Index.

Bár Putyin május 8-9-re egyoldalú tűzszünetet hirdetett, a lengyel lap szerint a Kreml szándékosan provokálhatja Ukrajnát, hogy drónokkal támadja meg a győzelem napi parádét.