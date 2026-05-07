Elkészült a választásokról a végleges jelentés, négy választókerületben módosítások jöhetnek

A parlament honlapján olvasható dokumentum szerint az érintett körzetekben 2028-ig kell végrehajtani a változásokat.
Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) vezetője közölte, hogy eredményesen, a jogszabályoknak megfelelően zajlott le a 2026-os országgyűlési választás. Az Országgyűlésnek benyújtott beszámolóban az NVI elnöke ugyanakkor jelezte: a népességváltozás miatt négy egyéni választókerület beosztását legkésőbb 2028 végéig módosítani kell – írta a Magyar Nemzet.
Az NVB parlament honlapján olvasható beszámolójából többek között kiderült, hogy a Bizottság a választás január 13-i kitűzésétől az országos listás eredmény május 1-jei jogerőre emelkedéséig 37 ülést tartott, és az ügyterhe a 2022-es országgyűlési képviselő-választás tapasztalataihoz képest fokozottabb volt.
Idén a korábbi választásokhoz képest jóval kevesebb, 30 pártot és a szerben kívül 12 országos nemzetiségi önkormányzatot vettek jogerősen nyilvántartásba jelölőszervezetként.
Továbbá csökkent az egyéni jelöltek száma is: 2026-ban 639, 2022-ben 671, 2018-ban 1547, 2014-ben pedig 1531 egyéni jelöltet vettek nyilvántartásba.
A szavazólapon pedig öt országos lista szerepelt idén, míg 2022-ben hat, 2018-ban 23, 2014-ben 23 listára lehetett szavazni.
A beszámoló azt is rögzítette, hogy a választók névjegyzékében 8 112 646 választópolgár szerepelt, ebből 494 244-en voltak jogosultak levélben szavazni. Első szavazó 180 653 volt.
Mit írták,
a legnagyobb létszámú szavazókör Budapest XI. kerületében a 92. számú volt 9 524 fővel, a legkevesebb szavazóval rendelkező település Debréte volt, ott mindössze tízen szerepeltek a névjegyzékben.
73 791 választópolgár nemzetiségi regisztrációja alapján pedig pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhatott. Közülök végül 41 871-en adtak le szavazatot. Kedvezményes mandátumot egyik nemzetiség sem szerzett.
A választási részvétel a magyarországi, külképviseleti és a levélben szavazókkal összesen 78,99 százalékos volt.A választások tervezett költségvetése 31,3 milliárd forintot tett ki – ismertette az NVI vezetője.
Arra is kitértek, hogy a visszaélés gyanúját felvető panaszok száma elérte a százat, a választási szervek valamennyi esetben rendőrségi feljelentést tettek. Nemzetiségi regisztrációhoz köthetően az NVI eddig 11 ügyben tett feljelentést.
Nagy Attila végül arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2022 óta bekövetkezett népességmozgás miatt a választópolgárok száma négy egyéni választókerületben – Somogy vármegye 2. számú (Barcs) és Tolna vármegye mind a három (Szekszárd, Dombóvár, Paks) egyéni választókerületében – tért el több mint 20 százalékkal az országos átlagtól, ezért legkésőbb 2028 végéig a választókerületi beosztás módosítása szükséges – írta a Magyar Nemzet.
