Elkészült a választásokról a végleges jelentés, négy választókerületben módosítások jöhetnek

Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) vezetője közölte, hogy eredményesen, a jogszabályoknak megfelelően zajlott le a 2026-os országgyűlési választás. Az Országgyűlésnek benyújtott beszámolóban az NVI elnöke ugyanakkor jelezte: a népességváltozás miatt négy egyéni választókerület beosztását legkésőbb 2028 végéig módosítani kell – írta a Magyar Nemzet.

Az NVB parlament honlapján olvasható beszámolójából többek között kiderült, hogy a Bizottság a választás január 13-i kitűzésétől az országos listás eredmény május 1-jei jogerőre emelkedéséig 37 ülést tartott, és az ügyterhe a 2022-es országgyűlési képviselő-választás tapasztalataihoz képest fokozottabb volt.