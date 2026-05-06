A Fidesz a megrendítő vereség után a szétesés jeleit mutatja. Jövője bizonytalan.
„1. Három hete új korszak kezdődött Magyarország történetében. A milliók iránytűjeként szolgáló jobb-bal felosztás érvényét vesztette, miután 2026. április 12-én egy képlékeny identitású, újpopulista médiapárt sosem látott többséggel nyerte meg a választásokat. Eközben a korábbi baloldal pártjai megsemmisültek, míg a korábbi jobboldal (Fidesz) a megrendítő vereség után a szétesés jeleit mutatja. Jövője bizonytalan.
2. A Fidesz visszatérését akadályozza, hogy a választók az elmúlt 16 évre mondtak nemet, míg a régi baloldal visszatérését akadályozza, hogy minden korábbi nagy állításuk megcáfolódott (»ez egy diktatúra«, »Orbánt nem lehet választásokon leváltani«, »Orbánt csak teljes ellenzéki összefogással lehet leváltani«, stb.)
3. Az áprilisi választásokat kisebb részben a Tisza nyerte meg, nagyobb részben a Fidesz veszítette el. Míg a korábbi választásokon az összes külső feltétel a Fidesznek kedvezett, úgy mostanra minden körülmény a Fidesz ellen fordult.
4. Azok a folyamatok, amelyek a Fidesz 2026-os vereségéhez vezettek, valójában már jóval Magyar Péter felbukkanása előtt megkezdődtek. Így a Covid óta tartó gazdasági stagnálás, a Fidesz szavazótáborának belső lecserélődése, a gőgös kormányzati stílus, a Fidesz arcainak elkopása, a választók telítődése a NER-es korrupcióval, rongyrázással, az ellenségkereső, békétlen kül- és belpolitikával. Ezekre robbant rá a kegyelmi és javítóintézeti botrány, amely a Fidesz egyik utolsó morális alapvetését: a gyermekvédelem szentségét kezdte ki.
5. Bár a Fidesz 2002 óta minden választáson hozta a 2,2 és 3 millió közötti szavazatmennyiséget, a számok mögött drámai belső átrendeződés van. A Fidesz két évtized alatt elveszítette a nagyvárosiak, a fiatalok, a középosztálybeliek és a diplomások jelentős részét, helyüket alacsonyabb státuszú és végzettségű, idősebb és kisebb településen élő szavazók foglalták el.”
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos / MTI
