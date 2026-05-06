3. Az áprilisi választásokat kisebb részben a Tisza nyerte meg, nagyobb részben a Fidesz veszítette el. Míg a korábbi választásokon az összes külső feltétel a Fidesznek kedvezett, úgy mostanra minden körülmény a Fidesz ellen fordult.

4. Azok a folyamatok, amelyek a Fidesz 2026-os vereségéhez vezettek, valójában már jóval Magyar Péter felbukkanása előtt megkezdődtek. Így a Covid óta tartó gazdasági stagnálás, a Fidesz szavazótáborának belső lecserélődése, a gőgös kormányzati stílus, a Fidesz arcainak elkopása, a választók telítődése a NER-es korrupcióval, rongyrázással, az ellenségkereső, békétlen kül- és belpolitikával. Ezekre robbant rá a kegyelmi és javítóintézeti botrány, amely a Fidesz egyik utolsó morális alapvetését: a gyermekvédelem szentségét kezdte ki.

5. Bár a Fidesz 2002 óta minden választáson hozta a 2,2 és 3 millió közötti szavazatmennyiséget, a számok mögött drámai belső átrendeződés van. A Fidesz két évtized alatt elveszítette a nagyvárosiak, a fiatalok, a középosztálybeliek és a diplomások jelentős részét, helyüket alacsonyabb státuszú és végzettségű, idősebb és kisebb településen élő szavazók foglalták el.”