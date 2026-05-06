Húsz súlyos állítás a Fidesz bukásáról és a Tisza győzelméről

2026. május 06. 12:37

A Fidesz a megrendítő vereség után a szétesés jeleit mutatja. Jövője bizonytalan.

Mandula Viktor
Index

„1. Három hete új korszak kezdődött Magyarország történetében. A milliók iránytűjeként szolgáló jobb-bal felosztás érvényét vesztette, miután 2026. április 12-én egy képlékeny identitású, újpopulista médiapárt sosem látott többséggel nyerte meg a választásokat. Eközben a korábbi baloldal pártjai megsemmisültek, míg a korábbi jobboldal (Fidesz) a megrendítő vereség után a szétesés jeleit mutatja. Jövője bizonytalan.

2. A Fidesz visszatérését akadályozza, hogy a választók az elmúlt 16 évre mondtak nemet, míg a régi baloldal visszatérését akadályozza, hogy minden korábbi nagy állításuk megcáfolódott (»ez egy diktatúra«, »Orbánt nem lehet választásokon leváltani«, »Orbánt csak teljes ellenzéki összefogással lehet leváltani«, stb.)

3. Az áprilisi választásokat kisebb részben a Tisza nyerte meg, nagyobb részben a Fidesz veszítette el. Míg a korábbi választásokon az összes külső feltétel a Fidesznek kedvezett, úgy mostanra minden körülmény a Fidesz ellen fordult.

4. Azok a folyamatok, amelyek a Fidesz 2026-os vereségéhez vezettek, valójában már jóval Magyar Péter felbukkanása előtt megkezdődtek. Így a Covid óta tartó gazdasági stagnálás, a Fidesz szavazótáborának belső lecserélődése, a gőgös kormányzati stílus, a Fidesz arcainak elkopása, a választók telítődése a NER-es korrupcióval, rongyrázással, az ellenségkereső, békétlen kül- és belpolitikával. Ezekre robbant rá a kegyelmi és javítóintézeti botrány, amely a Fidesz egyik utolsó morális alapvetését: a gyermekvédelem szentségét kezdte ki.

5. Bár a Fidesz 2002 óta minden választáson hozta a 2,2 és 3 millió közötti szavazatmennyiséget, a számok mögött drámai belső átrendeződés van. A Fidesz két évtized alatt elveszítette a nagyvárosiak, a fiatalok, a középosztálybeliek és a diplomások jelentős részét, helyüket alacsonyabb státuszú és végzettségű, idősebb és kisebb településen élő szavazók foglalták el.”

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos / MTI

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Vesus8244
2026. május 06. 14:27
A miniszterelnök a miniszterek vezetője vagyis főnöke. Véleményeket kér be, gondolkodik és dönt! Ebből egyelőre igazi macsó módon egyet tud talán néha kettőt, de mind a háromra egyszerre a mobil telefonja mellett nem lesz ideje! Tehát tévedés, hogy a miniszterelnöknek kell a legokosabbnak lenni, akinek mindig igaza van! Tehát kormányzás az nem lesz, de lesz egy nagyon profi propaganda. Azt hittem lesz egy nagyon erő rendőrség is, de a decathlonos migráns simogató szerintem nem tudja írányitani a rendőrséget. Akkor kérdés ki fogja? De 8 évig simán el lehet vezetni egy országot, hogy bulikázunk utazgatunk, tárgyalgatunk a világban. Röviden most sokan nevezhetjük Sullának vagy Cipollának, de Én személy szerint nem Tőle hanem az anarchiától félek. Sajnos ki kell mondani nála sokkal nagyobb vezetői képességű Orbán Viktor sem tudta ezt az országot megmenteni ettől és ez súlyos kritika felé is, mert valljuk be most Magyarország nem demokrácia, hanem anarchia minimum 2022 óta.
Haifisch
2026. május 06. 14:25
21. Facebook 22. Azok a szülők, akik nem nevelték a gyerekeiket, hanem okoseszközökkel etették
ben2
2026. május 06. 14:24
@abcd2k 2026. május 06. 13:55 Orbán nem a külpolitikában élte ki magát, hanem azokat a vívmányokat kellett folyamatos külföldi támadások ellen védenie, amiket 2010 után elért. A Covid óta a kormánynak az egyik külföldről begyűrűző válságot kellett menedzselnie a másik után. Belegondolni is ijesztő, ha ezek akármelyikét valami ellenzéki alakulat irányítása alatt kaptuk volna be. (Na de majd most!) A Fidesz vezérkara joggal feltételezte a korábbi választási eredmények alapján, hogy ha nem is a társadalom egésze, de azért a többség áll annyira két lábbal a Földön, hogy ezt felfogja. Tévedtek. A fiatalok jelentős része, akik 5-14 évesek voltak 2010-ben 2022 után tapasztalták meg életükben először, hogy létezik olyan, hogy gazdasági visszaesés. És mivel a Fidesz gyakorlatilag nem beszélt hozzájuk, így annak a narratíváját fogadták el, aki azt mondta nekik, amit hallani akartak. Mert még nem tanulták meg (mint mi a Gyurcsány korszakban), hogy hová vezet az.
polárüveg
2026. május 06. 14:05
Nem minden külső és belső tényező lett felsorolva, de majd mindegy is, mert egy szóval lehet a lényeget kimondani: szükségszerű! Bármennyire is fájhat, szükségszerű volt ez legalább 4 okból. Utólag a minden információ tudásával fog majd kiderülni, hogy minden felmerülhető negatív érzés ellenére ez volt az optimális eseménymenet. És ha ez volt az optimális, akkor lett volna rosszabb, meg sokkal rosszabb is, meg katasztrófális is... Gondoljuk végig: ha eddig 4 választáson ugyanúgy használták a nyílt és rejtett befolyásolást, de nem jutottak eredményre vele, akkor most 2026-ban miért? Hívőknek: miért engedte Isten? Nagyon is nyomós oka volt ennek, és majd kellő távlatból úgyis köztudomásúvá válik, akárhogy is titkolnák. Kis pontként biztatom a kormányra jutottakat és a kormányzásból kiesetteket is, hogy szedjék össze magukat a feladataikra, mert a munka és a munka díjazása folytatódik. Isten óvja, áldja Magyarországot!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!