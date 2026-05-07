Lőttek a nyári vakációnak? A légitársaságok néhány héten belül kifogyhatnak a kerozinból

Persze ezek a strukturális problémák nem új keletűek: két éve az Európai Unióban a Mario Draghi volt olasz kormányfő által asztalra rakott versenyképességi csomag még valamiféle közös minimumként jelenhetett meg. Még akkor is, ha Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök vagy éppen Roberta Metsola európai parlamenti elnök mellett

a közellenséggé váló Orbán Viktor is méltatta és sürgette a gyakorlatba ültetését.

Konfliktuspontok persze akadtak: a baloldal kevesellte, a jobboldal sokallta a zöldfókuszt. Orbán a migráció káros hatásait sem habozott nyugati partnerei orra alá dörgölni, ahogy azt a stratégiai hibát sem, ami azóta megvitatható kérdésből dogmává merevedett: az orosz energiahordozók szerepét, amelyek nélkül nehéz versenyképes európai gazdaságot, pláne ipart működtetni.

Sternberg költői kérdést tett fel: vajon mikor veszi észre a lemaradását Európa? A válasz a jelek szerint az, hogy hamarabb, mint szeretné. A Hormuzi-szoros lezárásával ugyanis a magát az orosz energiáról levágó unió újabb energiaválság elé néz. Amit már kezdene megszokni – az emberi szem bámulatosan gyorsan adaptálódik a benzinkutakon felpörgő számokhoz –, azonban közeleg a nyár. S mint Dan Jørgensen, az EU energiaügyi biztosa nemrég közölte: a Közel-Keleten zajló háború meghiúsíthatja az európaiak (ez alatt persze mindig és mindenkor a főleg nyugat-európai középosztályt értve) nyaralásait, vagyis oda szúrhat, ahol igazán fáj – fogalmazott.