Ft
Ft
19°C
14°C
Ft
Ft
19°C
14°C
05. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
fidesz európai unió magyarország orbán viktor

Pusztító bélyeg égett rá Orbán Viktor személyes brandjére a véghajrában

2026. május 07. 07:29

A megnyerhetetlen küzdelmek száma a 2022–2026 közötti ciklusban felszaporodott.

2026. május 07. 07:29
null
Schiffer András
Schiffer András
Index

„A Fidesz vereségének okait feltáró írásom első részében a NER közjogi felépítményét, az irányított felhalmozó kapitalizmus kifulladt modelljét, a s zűkülő erőforrásokat és az új osztálykoalíciót, a megalázott közszférát, a »bűnös város« koncepcióját, a konzervatív és a liberális értelmiség között felszakadt érzelmi gátat, illetve az egydimenziósított kormánypárti nyilvánosságot elemeztem. A második rész témája a gazdasági és az uniós kilátásokról való hallgatás, a konjunktúra-érzékelés alakulása, a dramaturgia nélküli ciklus, a félbehagyott konfliktusok, a megkésett és felemás mérséklődés, a pozitív ajánlat nélküliség, Hatvanpuszta, valamint a morális erózió lesz.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

A Fidesz vereségének okai, amelyek a Holdról is látszanak

Az első olyan választáson vagyunk túl az új magyar demokrácia történetében, ahol nem számított a tematizáció, csak az érzület.

(...)
A magyar választók jelentős hányada rendületlenül támogatja hazánk uniós tagságát, és ugyancsak döntő többségük támogatja Orbán Viktor Ukrajna-politikáját a brüsszeli központtal szemben. A két álláspont között jelentékeny az átfedés. Mi következik ebből? Az, hogy a magyar átlagválasztó viszonya az Európai Unióhoz merőben pragmatikus. Szkeptikusan olvassa az euroblablát, a kéksárga-profilképes propagandát, nem akar háborút, nem akarja állni a háborús cechet, osztja Orbán migrációs és Ukrajna-álláspontját. S ugyanez a magyar honpolgár élvezi a schengeni övezet előnyeit, ő maga és/vagy családtagja Nyugaton tanul/dolgozik, a fiatalok Erasmus-programokon vennének részt, a vállalkozók bekapcsolódtak az európai kereskedelmi vérkeringésbe, sokszázezren dolgoznak itthon európai multinak akár alkalmazottként, akár beszállítóként, sokakat vonz a lehetőség, hogy az EU nyitja meg a kaput egy globális karrierlehetőségre, sokan tájékozódnak közvetlenül az európai sajtóból.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt a választói tömeget mélységes aggodalommal töltötte el a lehetőség, hogy Magyarország – Huxit és Orbán erre irányuló szándéka nélkül! – egészen egyszerűen kisodródhat az EU-ból.

Mi lesz, ha megvonják a szavazati jogot? Mi lesz, ha az agrárpénzek sem jönnek? Mi lesz, ha a schengeni hozzáférésünket is korlátozzák? Ezekre a levegőben lógó kérdésekre nem voltak fideszes válaszok. Orbán nem vázolt fel egy »B-tervet« arra az esetre, ha választási győzelmét követően a brüsszeli gépezet fokozza a nyomást Magyarországra. A pragmatikus választópolgár pedig ezért inkább a biztos választást kereste, és az ebben az esetben nem a Fidesz volt.” 

Nyitókép: Képernyőkép/ATV-videó

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dryanflowd-
2026. május 07. 08:50
Pusztító bélyeg... – "A Fidesz olyan, mint McDonald’s, Orbán a Big Mac") (úgyismint a 'globális nagytőke hazai viszonyokra implementált pilot projektje, ugye – oszt vegyétek és egyétek)
Válasz erre
0
0
piramis-2
2026. május 07. 08:48
"A pragmatikus választópolgár pedig ezért inkább a biztos választást kereste, és az ebben az esetben nem a Fidesz volt.” Bandi! Úgy látom, nem hogy sötétben tapogatózol, hanem azt sem tudod merre vagy arccal előre! A legvisszataszítóbb a "»bűnös város« koncepcióját" szöveged! Adott egy borsodi falu, ahol egy festő üzem van. A SUZUKI-tól az ELECTROLUX-ig sok cég alkatrészeit festik. Ugyanakkor a cég Budapesten (vagy Miskolcon) van bejelentve és ott adózik. Ez nem egyedi eset, hanem tömeges. Ráadásul egy Miskolc, Budapest meg pláne sokkal több pénzt keres. Tehát, legyen "szolidaritás" a nagyvárosokban és osszanak vissza! Bandi! A személyi jövedelemadónál a többkulcsos adót isteníted. Azt mondod a gazdagabb fizessen többet. A települések esetében meg ellene vagy mindennek??? Nem disszonancia ez?
Válasz erre
0
0
dave
2026. május 07. 08:47
Qrvára unom a sok okoskodást, de főleg már a Schifferéit. Van egy ilyen zsidó ismerősöm, aki ugyanilyen. Csak ő tudja a tutit, meg a valódit. De a sok duma mögött nem sok a valóság és fél konkrétumok mögé bebújtatva a vélemény és a negyed igazsága. " A fidesz nem adott választ, hogy mi a B terve a problémákra"- valahogy így írja. Igen bzmg, az ellenfélnek meg A terve sem volt, nem hogy B. A választást a média, celeb szar bunkó világ és ezt zabáló, a jó létben unalmassá vált bunkó, okoskodó idióták döntötték el. Bunkó, senkiházi mindent is tudó még, még ennyi nem elég mentalitás.
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
•••
2026. május 07. 08:36 Szerkesztve
a "pragmatikus választópolgár" Gyurcsánynak hitt aztán szopott. Most ugyanannak büdöskomcsi FOSnak hitt mint akkor és megint szopni fog. a nyomora az lesz ha már nem lesz élet az EUn kívül mire kijózanodik. A szovjetunió után volt mert a vöröskomcsik csendben elkotródtak. A mai kékkomcsik nem tűnnek ilyen toleránsnak
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!