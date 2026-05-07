Ft
Ft
19°C
14°C
Ft
Ft
19°C
14°C
05. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
demkó attila donald trump oroszország

Demkó Attila: Nem volt népirtás a Donbaszban, az ukrán NATO-csatlakozás kérdése pedig már 2008 őszén lekerült a napirendről

2026. május 07. 12:09

A szakértő szerint Oroszország a háború következtében hosszú távon gyengülni fog a nagyhatalmi színtéren.

2026. május 07. 12:09
null

Demkó Attila szerint hamisak voltak az Ukrajna elleni orosz invázió legfontosabb indokai. A biztonságpolitikai szakértő közösségi oldalán azt írta: „határozottan állítom”, hogy 2022-ben nem volt reális esélye Ukrajna NATO-tagságának, ahogyan annak sem, hogy a Donbasz vagy Szevasztopol visszakerüljön ukrán kézre. A szakértő úgy fogalmazott, 

az ukrán NATO-csatlakozás kérdése már „2008 őszén lekerült a napirendről”, 

erről azonban szerinte nem mondtak igazat Kijevnek. Demkó szerint az Egyesült Államok „egy nukleáris szuperhatalommal szemben” soha nem vette volna fel Ukrajnát a szövetségbe.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A biztonságpolitikai elemző azt is kijelentette: „nem volt népirtás sem a Donbaszban, 2021-ben végképp nem, de 14–15-ben sem”. Hozzátette ugyanakkor, hogy az orosz nyelv és kultúra elnyomása szerinte valós probléma volt, „de az nem népirtás”.

Oroszország jelentősen gyengülni fog

Demkó Attila párhuzamot vont az ukrajnai háború és az amerikai–iráni konfliktus között is. Úgy vélte, sem Oroszország, sem az Egyesült Államok esetében nem állt fenn azonnali stratégiai fenyegetés, a háborús döntések mögött inkább a gyors és látványos siker reménye állt.

A szakértő szerint Donald Trump „előbb-utóbb” ki tud majd lépni az iráni konfliktusból, Vlagyimir Putyinra azonban „örökre ráég az ukrajnai stratégiai kudarc”. Demkó úgy látja: még ha Ukrajna nem is szerzi vissza az összes elvesztett területét, Oroszország a háború következtében hosszú távon gyengülni fog a nagyhatalmi színtéren.

Nyitókép: Sergei GUNEYEV / SPUTNIK / AFP

 

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elfogulatlan
2026. május 07. 14:58
Demkó egy hitvány alak.
Válasz erre
0
1
Obsitos Technikus
2026. május 07. 14:21
Demkó-csárdás. Kallós Zoli bácsi behetette volna a gyűjteményébe.
Válasz erre
1
0
Canadian
2026. május 07. 14:19
Ez az észlény még 2008-nál tart. Adna valaki neki egy friss naptárt?
Válasz erre
1
1
tototto-8
2026. május 07. 14:10
Demko is gyorsan át állt.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!