Demkó Attila: Nem volt népirtás a Donbaszban, az ukrán NATO-csatlakozás kérdése pedig már 2008 őszén lekerült a napirendről

A szakértő szerint Oroszország a háború következtében hosszú távon gyengülni fog a nagyhatalmi színtéren.
Demkó Attila szerint hamisak voltak az Ukrajna elleni orosz invázió legfontosabb indokai. A biztonságpolitikai szakértő közösségi oldalán azt írta: „határozottan állítom”, hogy 2022-ben nem volt reális esélye Ukrajna NATO-tagságának, ahogyan annak sem, hogy a Donbasz vagy Szevasztopol visszakerüljön ukrán kézre. A szakértő úgy fogalmazott,
az ukrán NATO-csatlakozás kérdése már „2008 őszén lekerült a napirendről”,
erről azonban szerinte nem mondtak igazat Kijevnek. Demkó szerint az Egyesült Államok „egy nukleáris szuperhatalommal szemben” soha nem vette volna fel Ukrajnát a szövetségbe.
A biztonságpolitikai elemző azt is kijelentette: „nem volt népirtás sem a Donbaszban, 2021-ben végképp nem, de 14–15-ben sem”. Hozzátette ugyanakkor, hogy az orosz nyelv és kultúra elnyomása szerinte valós probléma volt, „de az nem népirtás”.
Demkó Attila párhuzamot vont az ukrajnai háború és az amerikai–iráni konfliktus között is. Úgy vélte, sem Oroszország, sem az Egyesült Államok esetében nem állt fenn azonnali stratégiai fenyegetés, a háborús döntések mögött inkább a gyors és látványos siker reménye állt.
A szakértő szerint Donald Trump „előbb-utóbb” ki tud majd lépni az iráni konfliktusból, Vlagyimir Putyinra azonban „örökre ráég az ukrajnai stratégiai kudarc”. Demkó úgy látja: még ha Ukrajna nem is szerzi vissza az összes elvesztett területét, Oroszország a háború következtében hosszú távon gyengülni fog a nagyhatalmi színtéren.
