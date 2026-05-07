Demkó Attila: Nem volt népirtás a Donbaszban, az ukrán NATO-csatlakozás kérdése pedig már 2008 őszén lekerült a napirendről

Demkó Attila szerint hamisak voltak az Ukrajna elleni orosz invázió legfontosabb indokai. A biztonságpolitikai szakértő közösségi oldalán azt írta: „határozottan állítom”, hogy 2022-ben nem volt reális esélye Ukrajna NATO-tagságának, ahogyan annak sem, hogy a Donbasz vagy Szevasztopol visszakerüljön ukrán kézre. A szakértő úgy fogalmazott,

az ukrán NATO-csatlakozás kérdése már „2008 őszén lekerült a napirendről”,

erről azonban szerinte nem mondtak igazat Kijevnek. Demkó szerint az Egyesült Államok „egy nukleáris szuperhatalommal szemben” soha nem vette volna fel Ukrajnát a szövetségbe.