Előbb a fagy, most az aszály – aggódnak a gazdák, brutális drágulás jöhet a piacon

A FruitVeben olvasható közlemény szerint a helyzetfelmérés még tart, de azt már most biztos, hogy a fagykár mértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés.

Hozzátették, pontosabb adatokat megközelítőleg egy hét múlva lehet majd tudni, a terméskilátások pedig a hónap végére lesznek pontosabbak. A bizonytalanságot a talaj- és légköri aszály is fokozza, ezért nem zárható ki, hogy a gyümölcstermesztők az előzőnél is rosszabb évet zárnak idén.

Új kárenyhítési rendszerek alkalmazását sürgetik

A FruitVeb kommünikéjében a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Újra kell gondolni a támogatásokat és az ültetvénytelepítések engedélyezését, hogy legalább a versenyképes termelők megmaradhassanak – fogalmaztak.

Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportot alakít és támogatást ígér a szabályozókörnyezet átalakításához, szerdán pedig online ágazati kérdőívet tettek közzé a gyümölcstermesztők számára, melyen a gazdálkodók jövő keddig jelezhetik, hogy milyen károkkal szembesültek eddig.