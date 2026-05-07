05. 07.
csütörtök
fagy termés infláció zöldség kár gyümölcs aszály

Előbb a fagy, most az aszály – aggódnak a gazdák, brutális drágulás jöhet a piacon

2026. május 07. 12:09

Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30 százalékos zöldség- és gyümölcsdrágulást sem tartanak kizártnak – figyelmeztet a FruitVeb.

Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, de a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa-szerte – írták a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban.

Mint írták, az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és észak-keleti országrészben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. 

A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte, amikor május elején szinte az egész országban fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. 

A gyümölcsfák ekkor is érzékeny stádiumban voltak, a lehűlés kedvezőtlen hatásai a Duna-Tisza közének termőkörzeteiben talán a legjelentősebbek – ismertette a portál.

A fagy után az aszály miatt is aggódnak a gazdák

A FruitVeben olvasható közlemény szerint a helyzetfelmérés még tart, de azt már most biztos, hogy a fagykár mértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés.

Hozzátették, pontosabb adatokat megközelítőleg egy hét múlva lehet majd tudni, a terméskilátások pedig a hónap végére lesznek pontosabbak. A bizonytalanságot a talaj- és légköri aszály is fokozza, ezért nem zárható ki, hogy a gyümölcstermesztők az előzőnél is rosszabb évet zárnak idén.

Új kárenyhítési rendszerek alkalmazását sürgetik

A FruitVeb kommünikéjében a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Újra kell gondolni a támogatásokat és az ültetvénytelepítések engedélyezését, hogy legalább a versenyképes termelők megmaradhassanak – fogalmaztak.

Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportot alakít és támogatást ígér a szabályozókörnyezet átalakításához, szerdán pedig online ágazati kérdőívet tettek közzé a gyümölcstermesztők számára, melyen a gazdálkodók jövő keddig jelezhetik, hogy milyen károkkal szembesültek eddig.

A nemzetközi környezet sem sok jóval kecsegtet

A szakportálon egy nemzetközi helyzetképet is közzétettek a kedvezőtlen körülményekről. Kifejtették többek között, hogy 

az iráni konfliktus miatt a műtrágyapiacon zavarok alakultak ki, az energiaárak pedig jelentősen nőttek.

Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30 százalékos zöldség- és gyümölcsdrágulás sem tartanak kizártnak, míg a kiskereskedelmi láncok Európa-szerte drágulásra készülnek. 

Az áringadozás valószínűleg nem átmeneti jelenség, a bizonytalan helyzet a következő termesztési időszakok kínálatát és árait is meghatározhatja, a globális élelmiszer-gazdaság újabb inflációs időszak előtt állhat – vázolt fel egy lehetséges jövőképet a FruitVeb.

Nyitókép: Pixabay

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Obsitos Technikus
2026. május 07. 13:25
Sebaj, lesz hely a sok finom ukrán meg dél-amerikai cuccnak.
auditorium
2026. május 07. 12:50
Már Dél-Tirolban is öntözik az almafákat a klimaváltozás miatt. Az áprilisi késői fagy ellen Toscanaban pedig éjjel "FogDragon" un. füstbombákat helyeztek a fák alá. A madarak szólő és barack dézsmálása ellen valamint a jégeső felfogására pedig hálót feszitenek a fák fölött a Pó-sikságon. Persze mindez anyagi beruházást jelent, de megéri, ha a termést sikerül megmenteni.
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. május 07. 12:37
enyhítsen nektek kárt a kurva anyátok - ha nem tudtok gazdálkodni az időjárás miatt, akkor fel kell adni el kell adni a traktort a tehenet a fődet - azt lehet jönni a városba lumpenprolinak ez után a választás után én már szarok rátok KÉPZELJÉTEK KÜLFÖLDÖN ANNYIT TERMELNEK, HOGY EL IS ADJÁK -- ENGEM KI A FASZOM TÁMOGATOTT AZ ELMÚLT 40 ÉVBEN MIÓTA DOLGOZOM BÉRRABSZOLGAKÉNT A VÁROSBAN? MENJETEK A PICSÁBA
smeagol
2026. május 07. 12:35
Itt az idő kibaszkodni a kertből a tujákat, és zöldséget gyümölcsöt termelni.....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!