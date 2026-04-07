Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
nav nyomozás termék ukrán szállítmány

Rejtélyes ukrán szállítmányra csapott le a NAV, folyik a vizsgálat

2026. április 07. 15:10

A nyomozók több mint 6 ezer elektronikai terméket és kétezer darabnál is több munkaruhát foglaltak le – összesen több mint kétmilliárd forint értékben.

2026. április 07. 15:10
null

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Facebook-oldalán arról számolt be, hogy Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság nyomozói rakodás közben ukrán állampolgárságú férfiakat értek tetten, akik egyelőre rejtélyes eredetű, többek között prémium márkájú elektronikai cikkeket – telefonokat, tévéket, tableteket, okosórákat és játékkonzolokat – valamint ruházati termékeket pakoltak ukrán rendszámú teherautókra. 

A helyszínen talált dokumentumok szerint 

az áruk eredete és rendeltetési helye nem volt igazolható, a rakományt feltehetően Ukrajnába csempészték volna.

A nyomozók több mint 6 ezer elektronikai terméket és kétezer darabnál is több munkaruhát foglaltak le – összesen több mint kétmilliárd forint értékben.

Az ügyben pénzmosás bűntett gyanúja miatt indult büntetőeljárás – derült ki a bejegyzésből.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: NAV Facebook-oldala

 

Összesen 62 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemecsekerno-007-01
2026. április 07. 18:42
Hát igen, a NAV azért nem egy operett alakulat. :)))))))))))))) Erről nem csak az ukránok tudnának mesélni. :))))))))))))
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2026. április 07. 17:46 Szerkesztve
MOST!!!!! - EDDIG CSAK TÖBBEK KÖZT AZ ÉN ÉS TÖBB 10EZER ADÓFIZETŐ POLGÁR 1000 FT-OS ADÓHÁTRALÉKÁVAL FOGLALKOZTAK!!! HIRTELEN MEGVILÁGOSODTAK ÉS FELFEDEZTEK .... ANYÁTOK PICSÁJÁT MERT UGYE EDDIG ILYEN NEM VOLT ??? EZ AZ ELSŐ ÉS UTOLSÓ ESET UGYE? ÚJRA ÍROM? A NY Á T O K P I CS Á J Á T MENNYIT TETTETEK EDDIG ZSEBRE GECIVÁRIAK?
Galsó Atya
2026. április 07. 17:46
Helyes! Mindent is el kell venni a szar ukránoktól.
nyafika
2026. április 07. 17:23
szimpibetti 2026. április 07. 16:28 Rejtélyes ukrán szállítmányra... - Ne picsogjál, nincs többé ingyen vibrátor, műfasz... Baszathatod magad egy nigga muszlim migrivel.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!