Rejtélyes ukrán szállítmányra csapott le a NAV, folyik a vizsgálat

A nyomozók több mint 6 ezer elektronikai terméket és kétezer darabnál is több munkaruhát foglaltak le – összesen több mint kétmilliárd forint értékben.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Facebook-oldalán arról számolt be, hogy Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság nyomozói rakodás közben ukrán állampolgárságú férfiakat értek tetten, akik egyelőre rejtélyes eredetű, többek között prémium márkájú elektronikai cikkeket – telefonokat, tévéket, tableteket, okosórákat és játékkonzolokat – valamint ruházati termékeket pakoltak ukrán rendszámú teherautókra.
A helyszínen talált dokumentumok szerint
az áruk eredete és rendeltetési helye nem volt igazolható, a rakományt feltehetően Ukrajnába csempészték volna.
Az ügyben pénzmosás bűntett gyanúja miatt indult büntetőeljárás – derült ki a bejegyzésből.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: NAV Facebook-oldala