Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
04. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Sebestyén Géza Németország Magyarország GDP Ausztria Olaszország IMF

Váratlan fordulat: nagy bajban van Németország, Franciaország és Ausztria – Magyarország viszont hasít

2026. április 07. 10:55

Tapintható a különbség.

null

Sebestyén Géza újabb fontos adatokat mutatott be a Facebook-oldalán.

„Miközben a nyugat-európai magországok közül több továbbra is gyenge növekedési pályán marad, Közép- és Kelet-Európa több pontján jóval élénkebb dinamika rajzolódik ki. A 2026-os reál-GDP-növekedési előrejelzéseket mutató térkép ezért fontosabb, mint elsőre látszik. Nemcsak számokat mutat, hanem azt is, hol van ma az európai gazdasági gravitációs erő, és hol látszanak a felzárkózás új esélyei.

Magyarország ezen a térképen 2,1 százalékos növekedési előrejelzéssel szerepel.

Ez nem európai rekord, de egyértelműen erősebb kilátás, mint amit a kép Németországnak, Franciaországnak, Olaszországnak vagy Ausztriának mutat, ahol 0,8–0,9 százalék körüli értékek látszanak. Ez a kontraszt a lényeg. Amit látunk, az nem pusztán az, hogy Magyarország nőhet, hanem az, hogy egy lassuló európai környezetben a magyar gazdaság növekedési üteme az IMF szerint az EU egészének 1,4 százalékos és az euróövezet 1,1 százalékos előrejelzése fölött alakulhat” – állapította meg a közgazdász.

Nyitókép: MTI/ Szigetváry Zsolt

 

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. április 07. 12:31
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
2
0
neszteklipschik
2026. április 07. 11:55
Ezen növekedési kilátásokban olyan mértékű bizonytalanság van a geopolitikai helyzet miatt, hogy az számomra megkérdőjelezi ezek komolyan vehetőségét. Ha 200$ lesz egy hordó olaj, akkor mi van? Békeidőben lehet, hogy az okosok ezt a fehér abroszon kiszámolják, csak most nem békeidők vannak!
Válasz erre
0
0
bucka
2026. április 07. 11:31
Nem is értem miért kell öntenünk Ukrajnába a pénzt, hiszen szárnyal a gazdaságuk. Persze az is lehet, hogy -20%-ról ugrott -15.5%-ra, miután megkapták a lóvét...
Válasz erre
3
0
Geza2
•••
2026. április 07. 11:26 Szerkesztve
Ukrajna 4,5%-át valaki igazán elmagyarázhatná. Ennyire jól növekednek a háború alatt? Így soha nem fogják abbahagyni! Addig fognak növekedni, amíg elfogynak.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!