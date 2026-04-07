Váratlan fordulat: nagy bajban van Németország, Franciaország és Ausztria – Magyarország viszont hasít

Ezzel a statisztikával senki sem tud vitatkozni: több mint egymillió magyar embernek változott meg az élete
Mutatjuk a számokat!
Tapintható a különbség.
Sebestyén Géza újabb fontos adatokat mutatott be a Facebook-oldalán.
„Miközben a nyugat-európai magországok közül több továbbra is gyenge növekedési pályán marad, Közép- és Kelet-Európa több pontján jóval élénkebb dinamika rajzolódik ki. A 2026-os reál-GDP-növekedési előrejelzéseket mutató térkép ezért fontosabb, mint elsőre látszik. Nemcsak számokat mutat, hanem azt is, hol van ma az európai gazdasági gravitációs erő, és hol látszanak a felzárkózás új esélyei.
Magyarország ezen a térképen 2,1 százalékos növekedési előrejelzéssel szerepel.
Ez nem európai rekord, de egyértelműen erősebb kilátás, mint amit a kép Németországnak, Franciaországnak, Olaszországnak vagy Ausztriának mutat, ahol 0,8–0,9 százalék körüli értékek látszanak. Ez a kontraszt a lényeg. Amit látunk, az nem pusztán az, hogy Magyarország nőhet, hanem az, hogy egy lassuló európai környezetben a magyar gazdaság növekedési üteme az IMF szerint az EU egészének 1,4 százalékos és az euróövezet 1,1 százalékos előrejelzése fölött alakulhat” – állapította meg a közgazdász.
Nyitókép: MTI/ Szigetváry Zsolt