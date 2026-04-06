Ezzel a statisztikával senki sem tud vitatkozni: több mint egymillió magyar embernek változott meg az élete

Kijöttek a legfrissebb adatok: Magyarország szárnyal, Romániában pedig kezdhetnek aggódni az emberek
A számok bizony nem hazudnak.
Mutatjuk a számokat!
Szalai Piroska korábbi ígéretéhez híven folyamatosan oszt meg a Facebook-oldalán új adatokat a magyar gazdasággal kapcsolatban. Vasárnap az autóvásárlás került terítékre.
1,3 millióval kevesebb olyan honfitársunk volt 2024-ben, mint 2010-ben, aki anyagi okból nem tudott gépkocsit tartani.
Nálunk csökkent a 3. legnagyobb mértékben (13 százalékponttal) az uniós tagállamok között a nélkülözésnek ez a fajtája. 2010-ben még a lakosság közel negyede (23,4 százaléka) anyagi okból nem tudott gépkocsit tartani, 2024-re ez az arány 10,4 százalékra – a népesség tizedére – csökkent. A javulás még a 2020 utáni polikrízises években is folytatódott” – fogalmazott a miniszterelnöki megbízott.
„A e szegmens arányának csökkenése 2013-ban kezdődött, amikor visszafizettük a Gyurcsány kormány által 2008-ban felvett IMF hiteleket, s el tudtunk indítani számos a lakosság életkörülményeit javító, a foglalkoztatást és a kereseteket növelő intézkedést. Magyarország március 10-én az üzemanyagok világpiaci árrobbanása kezdetén bevezette az 595 Ft-os védett benzinárat és a 615 Ft-os dízelárat a magyar rendszámú autós számára. Ezt Brüsszel támadja, a megszüntetésére szólított fel bennünket. A Tisza Párt gazdaságpolitikai vezetője is nyilatkozott, hogy meg kell szüntetni.
Ebben az esetben hatalmas inflációval kell szembenéznünk, ami a családokat elszegényítené, s ismét jelentősen megnőne a nélkülözők száma és aránya”
Nyitókép: MTI/Bús Csaba