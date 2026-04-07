Kiderült, honnan van a pénz, amit az ukrán aranykonvoj szállított

Az ukrán aranykonvoj pénzszállítóinak ügyvédje bevallotta, hogy tiszás aktivista
Laczó Adrienn bevallotta, „nyugodtan elkönyvelhetnek tiszásnak”.
Egy ukrán parlamenti képviselő sokkoló részleteket közölt a március elején lefoglalt pénzről és aranyról.
Újabb információk derültek ki az ukrán aranykonvojról. Mint ismert, a NAV és a TEK egy összehangolt akcióban állította meg azokat az ukrán páncélozott járműveket, amelyek 40 millió dollár és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába.
Laczó Adrienn bevallotta, „nyugodtan elkönyvelhetnek tiszásnak”.
a pénz konkrétan az ukrán call centerek tevékenységéből, azaz online csalásokból származik, és fegyverekre, Zelenszkij környezetének szánt milliárdok.
„Nos, van még egy verzió, amit a beszélgetőpartnereim szintén nagyon valószínűnek tartanak: ezek call centerekből származó pénzek. Ezeket legalizálhatták, átfuttathatták Európán; mehettek valóban fegyverekre (…)Sokan mesélik azt is, hogy ezek Zelenszkij környezetének pénzei. Találgatni sokat lehet, de az egyértelműen látszik, hogy bűncselekményekből, bűnözői ügyletekből származó pénzekről van szó, amelyek nagyon-nagyon zavaros ügyekre mennek. Ezeket a továbbiakban is vizsgálni és kutatni fogjuk. Úgy gondolom, Magyarország számára ismert, hogy hová és miért [mentek ezek a pénzek]...” – fogalmazott az ukrán képviselő.
Külön figyelemreméltó a politikus monológjában az Ellenpont szerint, hogy az ukrán szóhasználatban a „call center” fogalma nem igényel külön magyarázatot – senki nem multicégekre gondol, mint itthon, hanem azonnal mindenki tudja, hogy
online csalásokról van szó.
Ahogy a miniszterelnök és a kormány is már felhívta rá a figyelmet:
a Magyarországon tetten ért SMS- és online csalások 80 százaléka mögött szervezett ukrán bűnözői csoportok állnak,
legutóbb pedig a rendőrség göngyölített fel sikeresen egy ilyen hálózatot.
Nyitókép: Magyarország kormányának Facebook-oldala