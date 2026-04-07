call center ukrán aranykonvoj magyarország csalás

Kiderült, honnan van a pénz, amit az ukrán aranykonvoj szállított

2026. április 07. 05:50

Egy ukrán parlamenti képviselő sokkoló részleteket közölt a március elején lefoglalt pénzről és aranyról.

2026. április 07. 05:50
Újabb információk derültek ki az ukrán aranykonvojról. Mint ismert, a NAV és a TEK egy összehangolt akcióban állította meg azokat az ukrán páncélozott járműveket, amelyek 40 millió dollár és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezúttal az Ukrán Radikális Párt parlamenti képviselője, Igor Moszijcsuk vázolta fel egy videóban, mi történhetett. A felvételt az Ellenpont találta. Összefoglalójuk szerint a képviselő azt állítja, hogy 

a pénz konkrétan az ukrán call centerek tevékenységéből, azaz online csalásokból származik, és fegyverekre, Zelenszkij környezetének szánt milliárdok.

„Nos, van még egy verzió, amit a beszélgetőpartnereim szintén nagyon valószínűnek tartanak: ezek call centerekből származó pénzek. Ezeket legalizálhatták, átfuttathatták Európán; mehettek valóban fegyverekre (…)Sokan mesélik azt is, hogy ezek Zelenszkij környezetének pénzei. Találgatni sokat lehet, de az egyértelműen látszik, hogy bűncselekményekből, bűnözői ügyletekből származó pénzekről van szó, amelyek nagyon-nagyon zavaros ügyekre mennek. Ezeket a továbbiakban is vizsgálni és kutatni fogjuk. Úgy gondolom, Magyarország számára ismert, hogy hová és miért [mentek ezek a pénzek]...” – fogalmazott az ukrán képviselő.

Külön figyelemreméltó a politikus monológjában az Ellenpont szerint, hogy az ukrán szóhasználatban a „call center” fogalma nem igényel külön magyarázatot – senki nem multicégekre gondol, mint itthon, hanem azonnal mindenki tudja, hogy 

online csalásokról van szó.

Ahogy a miniszterelnök és a kormány is már felhívta rá a figyelmet: 

a Magyarországon tetten ért SMS- és online csalások 80 százaléka mögött szervezett ukrán bűnözői csoportok állnak, 

legutóbb pedig a rendőrség göngyölített fel sikeresen egy ilyen hálózatot.

Nyitókép: Magyarország kormányának Facebook-oldala 

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
•••
2026. április 07. 12:56 Szerkesztve
Milyen már, hogy egy osztrák-ukrán bank az ukrán alvilág pénzét mossa ausztriában? Nekem ne mondja senki, hogy az osztrák kormány erről nem tudott.
csulak
2026. április 07. 12:49
ha csalasbol van akkor elkobozzuk, es az ukran menekultek ellatasra koltjuk
wadcutter
2026. április 07. 07:26
Enyém a pénz, adják nekem vissza!! Hol és mikor lehet átvenni? A becsületes megtalálónak odaadom a 10 %-ot.
Picnic Niki
2026. április 07. 07:10
Az ukránok ügyvédje és a pénz fogadója, az ukrán Oscsadbank jogásza, illetve a pénzt küldő osztrák Raiffeisen szerint semmi szokatlan nem volt a szállítmányban, amit Ausztriából Ukrajnába akartak eljuttatni a pénzszállítók. választ adtak arra, hogy mekkora valutaforgalmat bonyolít le az Oscsadbank Ukrajnában. Gyakorlatilag ő lát el további 19 bankot, és a készpénzforgalommal kapcsolatban osztottak meg adatokat. Kormány utólag alkotott egy jogszabályt a pénz lefoglalásáról Rendeletbe foglalta a kormány, hogy a helyszínen nem volt tisztázható a múlt csütörtökön az ukrán pénzszállító autókban lefoglalt vagyon jogcíme, és a szállítás nem a szokásos nemzetközi gyakorlat szerint történt. Az Orbán Viktor aláírásával hétfőn késő este a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint nemzetbiztonsági érdek, hogy kiderüljön, honnan származik a múlt csütörtökön két pénzszállítóban lefoglalt ukrán vagyon, mi a célállomása, rendeltetésének célja.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!