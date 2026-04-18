Földrengésszerű változásokat hozhat a kormányváltás a magyar fociban – Robbie Keane szerint őrület, ami folyik

Romániában máris a magyarokon kárörvendenek Magyar Péter győzelme miatt
De az erdélyi magyarok nem adják fel.
A határon túl is komoly visszhangot vert a választás. A magyar sportfinanszírozás terén alapjaiban változhat meg minden a Tisza Párt kormányra kerülésével, aligha meglepő, hogy az ehhez a témához kapcsolódó cikkek érdekelték a legjobban a héten a Mandiner Sport olvasóit.
Nemcsak az anyaországi, de a határon túli sportéletben is nagy visszhangot vert a vasárnapi magyar országgyűlési választás. A kormányváltás hírére Romániában is kárörvendő örömtüzek gyúltak. Az Orbán Viktor leköszönő miniszterelnökkel közismerten jó viszonyt ápoló Sepsi OSK-elnök, Diószegi László szerint Magyar Péter hatalomra kerülése után máris kikezdték a székely klubot és az előző kormánytól rengeteg támogatást kapó erdélyi magyarokat: a románok abban reménykednek, hogy a Tisza Párt regnálása alatt befellegezhet a jelenleg a román másodosztályú labdarúgó-bajnokságban feljutó helyen álló sepsiszentgyörgyi és a többi határon túli magyar egyesületnek. Diószegi a gonoszkodó megjegyzésekre nyílt levélben reagált, ebben határozottan kijelenti: minden nehézséggel meg fognak küzdeni, elvehetnek tőlük mindent, de nekik akkor is az a céljuk, hogy ismét a román élvonalban képviseljék az erdélyi magyarokat.
Kedd este pótolták be a korábbról elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia NB I-es bajnoki mérkőzést. A rangadó rendhagyó közjáték után tudott csak megkezdődni: a
felcsútiak késése miatt a tervezettnél 20 perccel később,
18.30 helyett 18.50-kor. A meccset végül az egygólos hátrányból fordító bajnokcsapat nyerte meg 2–1-re, ennek eredményeként pontazonossággal, de eggyel több győzelmének köszönhetően átvette a vezetést a tabellán az ETO-tól. Az aranyéremre hajtó két rivális zöld-fehér klub vasárnap 19.30-tól bajnoki döntőnek is beillő csúcsrangadót vív egymással Győrben, a győztes nagy lépést tehet az NB I megnyerése felé.
A kikapart győzelem után a Fradi vezetőedzője csapata kezdését kritizálta, tartását dicsérte, kiemelve, a bajnokság ezen szakaszában már csak a három pont számít. Egyet azért megint odaszúrt az MLSZ-nek és a magyarszabálynak:
Callum O'Dowda ezúttal is a legmagasabb szintet hozta, mégis, rengetegszer nem tudom a kezdőbe rakni bizonyos dolgok miatt – ahhoz, hogy ezúttal betegyem, számos változtatást kellett eszközölnünk, ami őrület, de ez van.”
Ami a sűrű idényt, a bajnoki versenyfutást és a vasárnapi ETO elleni csúcsrangadót illeti, az ír szakember kerek-perec kijelentette:
Nagyon nehéz és fárasztó idényünk van, ha megnyerjük a bajnokságot, akkor ez lesz az egyik legnagyobb teljesítmény, amit valaha elértem.”
A Tisza Párt vasárnapi kétharmados választási győzelme óta folyamatosan visszatérő téma, hogy az új kormány alatt mi következhet a sportfinanszírozás terén. A Csakfoci gyűjtése alapján a többség nem sok jóra számít, főleg a futballberkeken belül vetődött fel számtalan kérdés például a televíziós közvetítések kapcsán, a tulajdonosi hátteret, az új kormány alatti szerepvállalást illetően.
Mint írják, a háttérbeszélgetések során az egyértelműnek látszik, hogy a játékosok fizetéseinek csökkentése mindenhol első számú prioritás, de a szervezetek karcsúsítása is.
A beszámoló szerint már van olyan NB II-es klub, ahol tulajdonosi elhatározás született a bérsapka bevezetéséről, és kimondásra került, hogy bruttó 2 millió forintnál magasabb kereset a jövőben nem lehet a klubnál – miközben ott több játékos jár a 3 milliós bér közelében. A szereplők egyetértettek abban, hogy a legkevésbé
érintheti a kormányváltás: a bajnoki címvédő a nemzetközi kupákból szépen keres, a felcsútiaknál inkább a légiósok távozása várható, a lilák mögött pedig ott áll a Mol. Az összeállítás emellett rámutatott, nagy kérdés, hogy az akadémiai modell kibírja-e a mostani földrengésszerű politikai változást, hiszen az akadémiák komoly előírásoknak megfelelően, központi útmutatások szerint működtek, a korábbinál jóval magasabb állománnyal és jóval fejlettebb, de egyben drágább eszközrendszerrel is.
A legutóbbi, Ferencváros elleni vereségével immáron nyolc mérkőzés óta nyeretlen DVTK az NB I-ben már hét pontra van a még bennmaradást érő 10. helytől, s ha ez önmagában nem lenne elég, az egyesület jövőjével kapcsolatban is egyre több a kérdőjel, szóbeszéd. Az Öltözőn Túl például előbb egy lehetséges nyári tulajdonosváltásról írt, majd a vasárnapi választási eredményeket követően kiszúrta, hogy a klub egyik fő támogatója, a Mészáros Csoport neve lekerült a hivatalos honlapról a szponzorok közül, ami ugyancsak a fenti pletykákat látszik erősíteni. A diósgyőri egylet ezt követően közleményt adott ki:
A felreppent pletykákkal ellentétben a klub egyetlen támogatója sem jelezte szándékát a támogatás megszüntetésére, a DVTK vezetőségének irányításával a napi munka minden szakosztálynál a megszokott rendben folyik, valamint nem zajlanak tárgyalások a labdarúgócsapat eladásáról sem. A klub menedzsmentje hosszú távon, stabil és kiszámítható módon kívánja működtetni az összes szakosztályt.”
Érdekesség, csupán egy nappal ezt megelőzően a kisvárdaiaknak kellett hasonló tartalmú közleményt kiadni, nekik egyenesen a névadó főtámogatójukkal kapcsolatban.
