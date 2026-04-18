Puskás Akadémia Diószegi László heti összefoglaló Sepsi OSK DVTK Ferencváros Orbán Viktor kormányváltás sportfinanszírozás FTC

Földrengésszerű változásokat hozhat a kormányváltás a magyar fociban – Robbie Keane szerint őrület, ami folyik

2026. április 18. 06:13

A határon túl is komoly visszhangot vert a választás. A magyar sportfinanszírozás terén alapjaiban változhat meg minden a Tisza Párt kormányra kerülésével, aligha meglepő, hogy az ehhez a témához kapcsolódó cikkek érdekelték a legjobban a héten a Mandiner Sport olvasóit.

Nemcsak az anyaországi, de a határon túli sportéletben is nagy visszhangot vert a vasárnapi magyar országgyűlési választás. A kormányváltás hírére Romániában is kárörvendő örömtüzek gyúltak. Az Orbán Viktor leköszönő miniszterelnökkel közismerten jó viszonyt ápoló Sepsi OSK-elnök, Diószegi László szerint Magyar Péter hatalomra kerülése után máris kikezdték a székely klubot és az előző kormánytól rengeteg támogatást kapó erdélyi magyarokat: a románok abban reménykednek, hogy a Tisza Párt regnálása alatt befellegezhet a jelenleg a román másodosztályú labdarúgó-bajnokságban feljutó helyen álló sepsiszentgyörgyi és a többi határon túli magyar egyesületnek. Diószegi a gonoszkodó megjegyzésekre nyílt levélben reagált, ebben határozottan kijelenti: minden nehézséggel meg fognak küzdeni, elvehetnek tőlük mindent, de nekik akkor is az a céljuk, hogy ismét a román élvonalban képviseljék az erdélyi magyarokat.

DIÓSZEGI László Sepsi OSK erdélyi magyarok
Diószegi László nem tett le céljáról: jövőre ismét a magyarokat képviselné a román élvonalban / Fotó: Kátai Edit

A keddi közjáték sem zavarta meg a magyar bajnokcsapatot

Kedd este pótolták be a korábbról elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia NB I-es bajnoki mérkőzést. A rangadó rendhagyó közjáték után tudott csak megkezdődni: a 

felcsútiak késése miatt a tervezettnél 20 perccel később,

18.30 helyett 18.50-kor. A meccset végül az egygólos hátrányból fordító bajnokcsapat nyerte meg 2–1-re, ennek eredményeként pontazonossággal, de eggyel több győzelmének köszönhetően átvette a vezetést a tabellán az ETO-tól. Az aranyéremre hajtó két rivális zöld-fehér klub vasárnap 19.30-tól bajnoki döntőnek is beillő csúcsrangadót vív egymással Győrben, a győztes nagy lépést tehet az NB I megnyerése felé.

Robbie Keane szerint őrület, ami folyik

A kikapart győzelem után a Fradi vezetőedzője csapata kezdését kritizálta, tartását dicsérte, kiemelve, a bajnokság ezen szakaszában már csak a három pont számít. Egyet azért megint odaszúrt az MLSZ-nek és a magyarszabálynak: 

Callum O'Dowda ezúttal is a legmagasabb szintet hozta, mégis, rengetegszer nem tudom a kezdőbe rakni bizonyos dolgok miatt – ahhoz, hogy ezúttal betegyem, számos változtatást kellett eszközölnünk, ami őrület, de ez van.”

Ami a sűrű idényt, a bajnoki versenyfutást és a vasárnapi ETO elleni csúcsrangadót illeti, az ír szakember kerek-perec kijelentette: 

Nagyon nehéz és fárasztó idényünk van, ha megnyerjük a bajnokságot, akkor ez lesz az egyik legnagyobb teljesítmény, amit valaha elértem.”

KEANE, Robbie
Robbie Keane lassan már nem is tud mit mondani / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Na de mi lesz a magyar sporttal?

A Tisza Párt vasárnapi kétharmados választási győzelme óta folyamatosan visszatérő téma, hogy az új kormány alatt mi következhet a sportfinanszírozás terén. A Csakfoci gyűjtése alapján a többség nem sok jóra számít, főleg a futballberkeken belül vetődött fel számtalan kérdés például  a televíziós közvetítések kapcsán, a tulajdonosi hátteret, az új kormány alatti szerepvállalást illetően. 

Mint írják, a háttérbeszélgetések során az egyértelműnek látszik, hogy a játékosok fizetéseinek csökkentése mindenhol első számú prioritás, de a szervezetek karcsúsítása is.

A beszámoló szerint már van olyan NB II-es klub, ahol tulajdonosi elhatározás született a bérsapka bevezetéséről, és kimondásra került, hogy bruttó 2 millió forintnál magasabb kereset a jövőben nem lehet a klubnál – miközben ott több játékos jár a 3 milliós bér közelében. A szereplők egyetértettek abban, hogy a legkevésbé 

  • a Ferencvárost,
  • a Puskás Akadémiát és
  • az Újpestet

érintheti a kormányváltás: a bajnoki címvédő a nemzetközi kupákból szépen keres, a felcsútiaknál inkább a légiósok távozása várható, a lilák mögött pedig ott áll a Mol. Az összeállítás emellett rámutatott, nagy kérdés, hogy az akadémiai modell kibírja-e a mostani földrengésszerű politikai változást, hiszen az akadémiák komoly előírásoknak megfelelően, központi útmutatások szerint működtek, a korábbinál jóval magasabb állománnyal és jóval fejlettebb, de egyben drágább eszközrendszerrel is.

NAGY Zsolt; LISZTES Krisztián
A Puskás Akadémiát és a Fradit a szóbeszédek ellenére talán kevésbé érinti a kormányváltás / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Megint bajban a DVTK?

A legutóbbi, Ferencváros elleni vereségével immáron nyolc mérkőzés óta nyeretlen DVTK az NB I-ben már hét pontra van a még bennmaradást érő 10. helytől, s ha ez önmagában nem lenne elég, az egyesület jövőjével kapcsolatban is egyre több a kérdőjel, szóbeszéd. Az Öltözőn Túl például előbb egy lehetséges nyári tulajdonosváltásról írt, majd a vasárnapi választási eredményeket követően kiszúrta, hogy a klub egyik fő támogatója, a Mészáros Csoport neve lekerült a hivatalos honlapról a szponzorok közül, ami ugyancsak a fenti pletykákat látszik erősíteni. A diósgyőri egylet ezt követően közleményt adott ki: 

A felreppent pletykákkal ellentétben a klub egyetlen támogatója sem jelezte szándékát a támogatás megszüntetésére, a DVTK vezetőségének irányításával a napi munka minden szakosztálynál a megszokott rendben folyik, valamint nem zajlanak tárgyalások a labdarúgócsapat eladásáról sem. A klub menedzsmentje hosszú távon, stabil és kiszámítható módon kívánja működtetni az összes szakosztályt.”

Érdekesség, csupán egy nappal ezt megelőzően a kisvárdaiaknak kellett hasonló tartalmú közleményt kiadni, nekik egyenesen a névadó főtámogatójukkal kapcsolatban.

A diósgyőri az ország egyik legjobb szurkolótábora, de a drukkereknek most lehet, hogy megint aggódniuk kel szeretett klubjuk jövőjéért / Fotó: MTI/Purger Tamás

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

chief Bromden
2026. április 18. 08:16
Lehet szurkálni az MLSZ-t, de ha Csányi úr is kilép a fociból, akkor itt a vége. Merev falú fóliasátrak még lehetnek.
Picnic Niki
•••
2026. április 18. 08:16 Szerkesztve
Egy sportközgazdász szerint a volt szoc. országok közül, átlagban nálunk kerestek a legtöbbet a focisták. Én nem ismerem, hol a legmagasabb a nemzeti bajnokság színvonala, meg hány játékos játszik tőlük nyugaton. Mi majdnem bejutottunk a 16-os keretbe, nem tudom, ennyi pénzt megért-e a foci? Nyugaton hatalmas üzlet van benne, ott akadnak is nagy, gazdag mecénások, de mi sztem anyagilag erre képtelenek vagyunk Ez kb olyan feladat lenne, gyártsunk önállóan magyar Porschet az utolsó csavarig. Sztem olyan sportokat kellene támogatni, amelyben akad hagyomány, sikerek is akadnak Mi a Puskás korszakon kívül a fociban nem igazán csillogtunk, el kellene engedni
szantofer
2026. április 18. 08:12
Mitől féltek? A FIFA, az UEFA hatalmas pénzeket fizet, lehet Qrva jó reklám szerződéseket kötni, Tv közvetítésekből sok pénzt beszedni, Jó játékosokat drágán eladni, és még sorolhatnám. Ja, hogy ahhoz teljesítmény kell? Hát Istenem...... De a kispad koptatásáért közpénzből fizetett adómentes milliókat felejtsétek el.
Kétes
2026. április 18. 07:57
Árad a mocskos Tisza!
