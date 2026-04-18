Földrengésszerű változásokat hozhat a kormányváltás a magyar fociban – Robbie Keane szerint őrület, ami folyik

A kikapart győzelem után a Fradi vezetőedzője csapata kezdését kritizálta, tartását dicsérte, kiemelve, a bajnokság ezen szakaszában már csak a három pont számít. Egyet azért megint odaszúrt az MLSZ-nek és a magyarszabálynak:

Callum O'Dowda ezúttal is a legmagasabb szintet hozta, mégis, rengetegszer nem tudom a kezdőbe rakni bizonyos dolgok miatt – ahhoz, hogy ezúttal betegyem, számos változtatást kellett eszközölnünk, ami őrület, de ez van.”

Ami a sűrű idényt, a bajnoki versenyfutást és a vasárnapi ETO elleni csúcsrangadót illeti, az ír szakember kerek-perec kijelentette:

Nagyon nehéz és fárasztó idényünk van, ha megnyerjük a bajnokságot, akkor ez lesz az egyik legnagyobb teljesítmény, amit valaha elértem.”