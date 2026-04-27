Baljós előjelek érkeztek: eluralkodott a pánik Magyarország legfontosabb gazdasági partnerénél

Jelentősen, a vártnál nagyobb mértékben romlott a májusra vonatkozó fogyasztói hangulat Németországban a GfK és NIM intézetek felmérése alapján. A GfK fogyasztói klímaindexe mínusz 33,3 pontra esett az áprilisi, felülvizsgált mínusz 28,1 pontról, ami 2023 februárja óta a legalacsonyabb szint és alulmúlja a mínusz 30,2 pontos előrejelzést.

A GfK és a nürnbergi NIM intézet felmérése szerint a visszaesés hátterében elsősorban az emelkedő energiaárak és az ezek nyomán erősödő inflációs várakozások állnak,

amelyeket tovább fokoz a közel-keleti konfliktus hatása. A fogyasztók attól tartanak, hogy a konfliktus elhúzódása esetén az árnyomás tovább nőhet.