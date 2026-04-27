háború Németország felmérés infláció lakosság

Baljós előjelek érkeztek: eluralkodott a pánik Magyarország legfontosabb gazdasági partnerénél

2026. április 27. 22:27

Még a kutatókat is sokkolták a németországi adatok.

Németország

Jelentősen, a vártnál nagyobb mértékben romlott a májusra vonatkozó fogyasztói hangulat Németországban a GfK és NIM intézetek felmérése alapján. A GfK fogyasztói klímaindexe mínusz 33,3 pontra esett az áprilisi, felülvizsgált mínusz 28,1 pontról, ami 2023 februárja óta a legalacsonyabb szint és alulmúlja a mínusz 30,2 pontos előrejelzést.

A GfK és a nürnbergi NIM intézet felmérése szerint a visszaesés hátterében elsősorban az emelkedő energiaárak és az ezek nyomán erősödő inflációs várakozások állnak,

amelyeket tovább fokoz a közel-keleti konfliktus hatása. A fogyasztók attól tartanak, hogy a konfliktus elhúzódása esetén az árnyomás tovább nőhet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Az adatok szerint a jövedelmi várakozások meredeken romlottak: az indikátor mínusz 24,4 pontra zuhant az áprilisi mínusz 6,3-ról, ami 2023 februárja óta a leggyengébb érték. A gazdasági kilátások megítélése is romlott, az erre vonatkozó mutató mínusz 13,7 pontra csökkent az előző havi mínusz 6,9-ről, megközelítve az ukrajnai háború 2022-es kitörése idején mért szinteket.

A nagyobb értékű vásárlásokra való hajlandóság immár harmadik egymást követő hónapban esett, és két éve nem látott mélypontra, mínusz 14,4 pontra süllyedt az áprilisi mínusz 10,9-ről. Ez a visszafogott fogyasztás fennmaradására utal. A megtakarítási hajlandóság ugyan enyhén csökkent, de továbbra is viszonylag magas szinten maradt, 16,1 ponton az előző havi 18,5 után, ami a háztartások óvatosságát jelzi.

A nürnbergi kutatók rámutattak: a jövedelmi várakozások szorosan összefüggenek az inflációs kilátásokkal.

„Az emelkedő infláció következtében a jövedelmi várakozások gyakorlatilag összeomlottak, és ebben a környezetben a fogyasztók kevésbé tartják kedvezőnek a nagyobb beszerzések időzítését – idézte a közlemény Rolf Bürkl fogyasztási szakértőt.

A felmérés szerint erősödik az aggodalom amiatt, hogy a német gazdaság törékeny fellendülése komoly visszaesést szenvedhet el, különösen akkor, ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik és a gazdaságpolitikai intézkedések hatástalannak bizonyulnak.

A fogyasztói hangulat felméréséhez az intézetek mintegy 2000 főt kérdeznek meg havonta; az áprilisi adatfelvétel április 2. és 13. között zajlott.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nedudgi
2026. április 27. 23:09
Nagy adócsökkentések lesznek itt, úgy érzem.
