Baljós előjelek érkeztek: eluralkodott a pánik Magyarország legfontosabb gazdasági partnerénél

Még a kutatókat is sokkolták a németországi adatok.
Jelentősen, a vártnál nagyobb mértékben romlott a májusra vonatkozó fogyasztói hangulat Németországban a GfK és NIM intézetek felmérése alapján. A GfK fogyasztói klímaindexe mínusz 33,3 pontra esett az áprilisi, felülvizsgált mínusz 28,1 pontról, ami 2023 februárja óta a legalacsonyabb szint és alulmúlja a mínusz 30,2 pontos előrejelzést.
A GfK és a nürnbergi NIM intézet felmérése szerint a visszaesés hátterében elsősorban az emelkedő energiaárak és az ezek nyomán erősödő inflációs várakozások állnak,
amelyeket tovább fokoz a közel-keleti konfliktus hatása. A fogyasztók attól tartanak, hogy a konfliktus elhúzódása esetén az árnyomás tovább nőhet.
Az adatok szerint a jövedelmi várakozások meredeken romlottak: az indikátor mínusz 24,4 pontra zuhant az áprilisi mínusz 6,3-ról, ami 2023 februárja óta a leggyengébb érték. A gazdasági kilátások megítélése is romlott, az erre vonatkozó mutató mínusz 13,7 pontra csökkent az előző havi mínusz 6,9-ről, megközelítve az ukrajnai háború 2022-es kitörése idején mért szinteket.
A nagyobb értékű vásárlásokra való hajlandóság immár harmadik egymást követő hónapban esett, és két éve nem látott mélypontra, mínusz 14,4 pontra süllyedt az áprilisi mínusz 10,9-ről. Ez a visszafogott fogyasztás fennmaradására utal. A megtakarítási hajlandóság ugyan enyhén csökkent, de továbbra is viszonylag magas szinten maradt, 16,1 ponton az előző havi 18,5 után, ami a háztartások óvatosságát jelzi.
A nürnbergi kutatók rámutattak: a jövedelmi várakozások szorosan összefüggenek az inflációs kilátásokkal.
„Az emelkedő infláció következtében a jövedelmi várakozások gyakorlatilag összeomlottak, és ebben a környezetben a fogyasztók kevésbé tartják kedvezőnek a nagyobb beszerzések időzítését” – idézte a közlemény Rolf Bürkl fogyasztási szakértőt.
A felmérés szerint erősödik az aggodalom amiatt, hogy a német gazdaság törékeny fellendülése komoly visszaesést szenvedhet el, különösen akkor, ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik és a gazdaságpolitikai intézkedések hatástalannak bizonyulnak.
A fogyasztói hangulat felméréséhez az intézetek mintegy 2000 főt kérdeznek meg havonta; az áprilisi adatfelvétel április 2. és 13. között zajlott.
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay