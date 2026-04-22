Kőkemény szavak a népszerű edzőtől: a hazai fiatalok el vannak kényelmesedve, a külföldiek az életükért küzdenek

„Tömeg előtt nem tudja elviselni a pszichés nyomást” – Révész Attila ismét nyilvánosan kritizálta kapusát, Csernus módszerét alkalmazza
Jóbarátja a népszerű pszichiáter.
A magyar futball megmondóembere, Révész Attila is mikrofont ragadott a Football Forum Hungary rendezvényen, ahol kőkemény kritikát fogalmazott meg a fiatal magyar labdarúgókkal kapcsolatban. A kisvárdaiak szakmai igazgatója-vezetőedzője emellett elmondta a véleményét az ötmagyaros ajánlásról és a fiatalszabályról is.
„Azok a fiatal játékosok, akik tudják, hogy az élvonalban vagy a másodosztályban fognak szerepelni, teljesen más attitűdöt, más hozzáállást tanúsítanak, mint például tíz évvel ezelőtt.
A motiváció csökkent, a játékosok nem olyan éhesek a sikerre. Látom, hogy a külföldről behozott fiatal játékosok az életükért játszanak, és mennyi mindent tesznek meg a futballon kívül azért, hogy profi játékosok legyenek.
A mai fiatal játékosok el vannak kényelmesedve, köszönhetően a szabályozásnak is” – hangsúlyozta Révész Attila, majd hozzátette:
„Ugyanakkor az akadémiai képzésnek köszönhetően sokkal nagyobb bennük a lehetőség, ezért, hogyha visszatalálunk a helyes gondolkodásmódhoz és a professzionalizmushoz, akkor nagy lehetőség van a jelenlegi magyar futballban.
Nem véletlenül igazolnak ilyen nagy számban magyar játékosok külföldre, nem véletlenül vannak itt a mérkőzéseken a külföldi megfigyelők, ez korábban ilyen számban nem volt jellemző”
– jelentette ki.
Úgy véli, Magyarországon nem a szakmaiság, hanem a számok számítanak.
Révész Attila egyébként a magyarokat, és a fiatal magyarokat érintő szabályozással alapvetően egyetért, a kritikája elsősorban annak szól, hogy egyik napról a másikra vezették be, ezért nem volt idő a kluboknál a megfelelő felkészülésre.
„Alapvetően üdvözlöm ezeket a kezdeményezéseket, az állam azért fektetett ebbe ennyi pénzt, mi pedig azért dolgoztunk rengeteget, hogy ennek haszna legyen.
A célkitűzéseket meg is lehet valósítani, viszont megint el kell telnie néhány évnek ahhoz, hogy minden kiegyenesedjen.
Ha pedig egy szabályozásnak kell majd megfelelni, és időben megtudjuk az információt, adott esetben öt évre előre látunk majd, akkor nagymértékű fejlődésnek lehetünk a szemtanúi” – erősítette meg Révész, aki az utóbbi hetekben többször bírálta élesen az NB I-es bennmaradás kivívása után motivációjukat vesztő játékosait.
A szövetség szerint Révész Attila valótlanságokat állított, és „kimondottan visszatetsző a megnyilvánulása”.
Fotó: Facebook/Kisvárda FC