Meglepő eredményt hozott a kutatás: ugyanazok okozhatják a Tisza Párt vesztét, mint akik győzelemre segítették Magyar Péteréket

Magyar Péterrel tényleg a történelem is véget ért? Meglepő válasz látott napvilágot
Európában nem állt meg az idő, és ezt minden magyar érezni is fogja. Kovács András írása.
A fiatalok munkaerőpiaci lehetőségei nagyban befolyásolhatják Európa és a Tisza Párt jövőjét is.
A demográfiai növekedés mellett, a fiatalok munkába állása határozhatja meg Európa jövőjét – jelezte Facebook-bejegyzésében Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.
Kiemelte, óriási eltérés figyelhető meg a kontinens országai között. Van, ahol a 20–29 évesek foglalkoztatottsága 84 százalék, és van, ahol ez a szám alig több, mint ennek a felét, azaz a 46,5 százalékot ér el.
Magyarország a 64,8 százalékos értékével a közép-kelet európai régió élmezőnyébe tartozik, megelőzve Szlovákiát, Romániát, de még bizonyos nyugat-európai országokat is.
– mutatott rá az elemző.
Sebestyén Géza ugyanakkor reméli, hogy ez a mutató a kormányváltással csak pozitív irányba mozdul el, és nem fordul negatívra a változás mellett leginkább kiálló fiatalság helyzete. Kiemelte, ha azonban ez mégis megtörténne, akkor rengeteg szavazót veszítene a jövőben a Tisza.
Ezt is ajánljuk a témában
Európában nem állt meg az idő, és ezt minden magyar érezni is fogja. Kovács András írása.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP
***