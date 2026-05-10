Fico Putyinnál járt, de a Kreml szerint nem közvetített ukrán üzenetet

A különbségtétel politikailag nem mellékes: más megítélés alá esik, ha egy uniós kormányfő közvetítőként jelenik meg, és más, ha csupán tájékoztatja az orosz felet korábbi tárgyalásairól.

Fico volt az egyetlen európai uniós vezető, aki Moszkvába utazott a győzelem napi események idején. A látogatás komoly bírálatokat váltott ki több európai politikus és a szlovák ellenzék részéről is, akik szerint a gesztus politikailag kedvező képet mutathat Oroszországról egy olyan időszakban, amikor az EU hivatalosan továbbra is támogatja Ukrajnát.

A moszkvai út így nemcsak diplomáciai, hanem belpolitikai ügyként is értelmezhető Szlovákiában.

Fico az utóbbi időszakban többször is bírálta a nyugati Ukrajna-politikát, és saját külpolitikai mozgásterének bővítésére törekedett. A Kreml mostani pontosítása ugyanakkor azt sugallja, hogy Moszkva nem kívánja közvetítői szerepben feltüntetni a szlovák miniszterelnököt, hanem inkább olyan európai vezetőként kezeli, aki hajlandó közvetlen párbeszédet folytatni Oroszországgal.