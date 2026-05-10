vlagyimir putyin robert fico volodimir zelenszkij üzenet

Fico Putyinnál járt, de a Kreml szerint nem közvetített ukrán üzenetet

2026. május 10. 08:51

Robert Fico moszkvai útja újabb vitát váltott ki Európában: a Kreml most azt állítja, hogy a szlovák kormányfő nem közvetített hivatalos ukrán üzenetet Putyinnak.

A Kreml szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök nem adott át Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől származó üzenetet Vlagyimir Putyinnak moszkvai találkozójuk során. 

Ezt Jurij Usakov, a Kreml egyik tanácsadója közölte a The Kyiv Independent beszámolója alapján. 

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

A nyilatkozat azért kapott figyelmet, mert Fico látogatása eleve érzékeny politikai kontextusban történt, az orosz–ukrán háború folytatódása és az Európai Unión belüli megosztottság közepette.

Usakov ugyanakkor elismerte, hogy a szlovák kormányfő beszámolt Putyinnak a közelmúltban Zelenszkijjel folytatott egyeztetéseiről. 

A Kreml tanácsadója szerint Fico ismertette az ukrán elnök álláspontját az aktuális helyzetről, de ezt Moszkva nem tekinti hivatalos üzenet átadásának. 

A különbségtétel politikailag nem mellékes: más megítélés alá esik, ha egy uniós kormányfő közvetítőként jelenik meg, és más, ha csupán tájékoztatja az orosz felet korábbi tárgyalásairól.

Fico volt az egyetlen európai uniós vezető, aki Moszkvába utazott a győzelem napi események idején. A látogatás komoly bírálatokat váltott ki több európai politikus és a szlovák ellenzék részéről is, akik szerint a gesztus politikailag kedvező képet mutathat Oroszországról egy olyan időszakban, amikor az EU hivatalosan továbbra is támogatja Ukrajnát.

A moszkvai út így nemcsak diplomáciai, hanem belpolitikai ügyként is értelmezhető Szlovákiában. 

Fico az utóbbi időszakban többször is bírálta a nyugati Ukrajna-politikát, és saját külpolitikai mozgásterének bővítésére törekedett. A Kreml mostani pontosítása ugyanakkor azt sugallja, hogy Moszkva nem kívánja közvetítői szerepben feltüntetni a szlovák miniszterelnököt, hanem inkább olyan európai vezetőként kezeli, aki hajlandó közvetlen párbeszédet folytatni Oroszországgal.

Nyitókép: Ramil Sitdikov / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szim-patikus
•••
2026. május 10. 10:07 Szerkesztve
Miért kell a világot megosztani? Ha nincs megosztás nincs ellenség Ha nincs ellenség nem kell fegyver Ha nem kell fegyver nincsen haszon Ha nincsen haszon zsidó marad csak csupaszon.
csalodtamafideszben
2026. május 10. 10:02
Orbán meg a Doperanosban járt :D
sanya55-2
•••
2026. május 10. 09:37 Szerkesztve
A dolgát elintézte Putyinnal, az ukrik részéről le vannak szarva. Ha akarnak valami Putyintól hívják fel, sok balos propagandista tudja a számát
bekeev-2025
2026. május 10. 09:21
ördöngös pepecselésbekeev-2025 2026. május 10. 09:16 dögölj meg poloska Drž piču, humusák.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!