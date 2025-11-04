Szenzáció: egy eddig soha nem látott állatot kaptak lencsevégre Spanyolországban

Egy spanyol természetfotós, aki hónapok óta rejtett kamerákkal figyelte a mediterrán erdők életét, életre szóló pillanatnak lett tanúja: sikerült megörökítenie egy fehér bundájú ibériai hiúzt – egy olyan példányt, amilyet korábban szinte senki sem látott a vadonban.

A fotós elmondása szerint kezdetben nem hitt a szemének, amikor az egyik kamerája felvételén feltűnt egy „fehér folt”, amely mintha saját fényt bocsátott volna ki. Ettől a pillanattól kezdve minden szabadidejét annak szentelte, hogy személyesen is megpillanthassa az állatot. Napok, hetek, sőt hónapok teltek el sikertelenül – mígnem egy esős éjszaka utáni reggelen, a ködös erdőben, a távolban feltűnt a fehér sziluett.

„Először nem tudtam megmozdulni – ott állt előttem egy fehér ibériai hiúz, hófehér téli bundával és mély, áttetsző tekintettel. Olyan volt, mintha a fényből lépett volna elő” – mesélte az élményt a természetfotós.

Az ibériai hiúz (Lynx pardinus) a világ egyik legritkább nagymacskája, amelyet főként Spanyolország déli részén és Portugália egyes vidékein próbálnak visszatelepíteni. A fehér, leucisztikus példány megjelenése igazi szenzáció – és a természet kiszámíthatatlan szépségére emlékeztet.