08. 27.
szerda
faluvégi dorottya kézilabda Bajnokok Ligája HB Ludwigsburg női kézilabda kézilabda

Itt a vége: kizárták a bajnokságból a magyar válogatott játékos csapatát

2025. augusztus 27. 08:02

A német női kézilabda-bajnokságban címvédő HB Ludwigsburg, Faluvégi Dorottya csapata nem indul a Bundesliga következő idényében, a játékosokat pedig felmentették a szerződésükben foglaltak teljesítése alól.

2025. augusztus 27. 08:02
null

A csőd szélén álló egyesület vezetőségének az elmúlt időszakban a pénzügyi problémák rendezésére tett erőfeszítései ellenére kedden a német szövetség arról számolt be, hogy 11 együttessel kezdődnek meg a bajnokság küzdelmei, a visszalépő Ludwigsburgot pedig kieső helyre sorolták. A csődeljárás felügyelője jelezte, hogy 

a legvisszafogottabb költségvetési tervezettel sem lehetett volna áthidalni a gazdasági nehézségeket.

Az egyesület július 22-én közölte, hogy tulajdonosai fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelmet nyújtottak be a kerületi bírósághoz, ezt követően ideiglenes vagyonfelügyelőt neveztek ki a csapatot működtető gazdasági társaság élére. Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) három hete zárta ki a klubot a Bajnokok Ligájából.

Az 54-szeres válogatott, junior világbajnok jobbszélsőt, Faluvégit 2023 óta soraiban tudó csapat 2017 óta hatszor nyerte meg a német bajnokságot – korábban SG BBM Bietigheim néven –, tavaly pedig BL-döntőt játszott. Faluvégi Dorottya térde április végén súlyosan megsérült, ezért jelenleg a rehabilitációját végzi. Két hete az MTI-nek arról beszélt, hogy három héten belül eldől a sorsa az együttesnél.

(MTI)

Nyitókép: Facebook / HD Ludwigsburg

A 2024-es BL-döntő összefoglalója: Győri ETO–Bietigheim 30–24

röviden
2025. augusztus 27. 08:11
Túl nagyot álmodtak. A kézilabdában meglehetősen illékonyak a szponzorok. Faluvéginek pedig mielőbbi felépülést.
wadcutter
2025. augusztus 27. 08:07
a szankciók hatása a német sportra
wadcutter
2025. augusztus 27. 08:05
A sorsa eldőlt az együttesnél, de nem a térde miatt. Sok sikert egy másik csapatnál.
