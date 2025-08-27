Itt a vége: kizárták a bajnokságból a magyar válogatott játékos csapatát

Fokozódik a baj: továbbra is a csőd szélén áll a magyar válogatott játékos csapata
A német női kézilabda-bajnokságban címvédő HB Ludwigsburg, Faluvégi Dorottya csapata nem indul a Bundesliga következő idényében, a játékosokat pedig felmentették a szerződésükben foglaltak teljesítése alól.
A csőd szélén álló egyesület vezetőségének az elmúlt időszakban a pénzügyi problémák rendezésére tett erőfeszítései ellenére kedden a német szövetség arról számolt be, hogy 11 együttessel kezdődnek meg a bajnokság küzdelmei, a visszalépő Ludwigsburgot pedig kieső helyre sorolták. A csődeljárás felügyelője jelezte, hogy
a legvisszafogottabb költségvetési tervezettel sem lehetett volna áthidalni a gazdasági nehézségeket.
Az egyesület július 22-én közölte, hogy tulajdonosai fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelmet nyújtottak be a kerületi bírósághoz, ezt követően ideiglenes vagyonfelügyelőt neveztek ki a csapatot működtető gazdasági társaság élére. Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) három hete zárta ki a klubot a Bajnokok Ligájából.
„Ilyen körülmények között nem lehet elvárni a játékosoktól, hogy továbbra is tartsák magukat a szerződésükben foglaltakhoz.”
Az 54-szeres válogatott, junior világbajnok jobbszélsőt, Faluvégit 2023 óta soraiban tudó csapat 2017 óta hatszor nyerte meg a német bajnokságot – korábban SG BBM Bietigheim néven –, tavaly pedig BL-döntőt játszott. Faluvégi Dorottya térde április végén súlyosan megsérült, ezért jelenleg a rehabilitációját végzi. Két hete az MTI-nek arról beszélt, hogy három héten belül eldől a sorsa az együttesnél.
