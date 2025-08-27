Itt a vége: kizárták a bajnokságból a magyar válogatott játékos csapatát

A csőd szélén álló egyesület vezetőségének az elmúlt időszakban a pénzügyi problémák rendezésére tett erőfeszítései ellenére kedden a német szövetség arról számolt be, hogy 11 együttessel kezdődnek meg a bajnokság küzdelmei, a visszalépő Ludwigsburgot pedig kieső helyre sorolták. A csődeljárás felügyelője jelezte, hogy

a legvisszafogottabb költségvetési tervezettel sem lehetett volna áthidalni a gazdasági nehézségeket.

Az egyesület július 22-én közölte, hogy tulajdonosai fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelmet nyújtottak be a kerületi bírósághoz, ezt követően ideiglenes vagyonfelügyelőt neveztek ki a csapatot működtető gazdasági társaság élére. Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) három hete zárta ki a klubot a Bajnokok Ligájából.