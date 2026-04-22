Ennyi volt, máris kirúgták Szoboszlaiék riválisának edzőjét, aki ezzel tíz milliárd forintot kaszálhat

Szoboszlaiék dörzsölhetik a tenyerüket – a klubvilágbajnok szinte megsemmisült, és ezzel nagy szívességet tett nekik
Egyre kínosabb, ami a sztárcsapattal történik.
Betelt a pohár a Chelsea-nél. Szoboszlaiék riválisa menesztette Roseniort.
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Chelsea menesztette Liam Rosenior vezetőedzőt – tájékoztatott a klub a hivatalos oldalán. A londoni Kékek trénerét azután rúgták ki, hogy csapata kedden újra kikapott, és így nem tudott közelebb zárkózni a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató, Bajnokok Ligája-indulást érő helyen álló Liverpoolra.
Rosenior január 8-án vette át a klubvilágbajnok irányítását, és 23 tétmérkőzésen 107 napig irányított. Mint megírtuk, a gárda kedden borzalmas teljesítményt nyújtva elszenvedte sorozatban az ötödik bajnoki vereségét is. Ráadásul ezek közül hármat is 3–0-ra veszített el, és egyiken sem szerzett gólt.
A Chelsea visszaesett a hetedik helyre, és aligha reménykedhet már abban, hogy kiharcolja az indulását a legrangosabb európai kupasorozatban (ettől egy meccsel többet játszva hét pontra van), sőt, annyira sűrű a középmezőny, hogy még hátrébb is eshet.
A 433 arról írt, hogy Rosenior menesztése esetén a klubnak ki kellene fizetnie hátralévő (2032-ig tartó) szerződésében foglalt fizetését, ami nem kevesebb mint 24 millió font (több mint tízmilliárd forint).
A klub a közleményben az áll, hogy nem volt könnyű meghozni az elküldéséről szóló döntést, de az eredmények és a teljesítmények az elmúlt időszakban elmaradtak, az idényből pedig még sok van hátra, hiszen a hétvégén a gárda FA-kupa-elődöntőt vív a Leeds Uniteddal, a Premier League-ben pedig az európai kupaindulást érő helyekért áll harcban.
Az is kiderült, hogy Calum McFarlane veszi át ideiglenesen a csapat irányítását, a hírek szerint az idény végéig. Mindeközben a Chelsea tulajdonosi köre önreflexiót végez annak érdekében, hogy a lehető legalkalmasabb személyt ültethessék le a kispadra.
A Chelsea-nek a bajnokságban négy meccse maradt: legközelebb a Nottingham Forestet fogadja, aztán a Liverpoolhoz látogat, utána a Tottenham Hotspurt látja vendégül, végül pedig a Sunderland otthonában lép pályára.
Nyitókép: Glyn Kirk/AFP
