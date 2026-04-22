Ennyi volt, máris kirúgták Szoboszlaiék riválisának edzőjét, aki ezzel tíz milliárd forintot kaszálhat

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Chelsea menesztette Liam Rosenior vezetőedzőt – tájékoztatott a klub a hivatalos oldalán. A londoni Kékek trénerét azután rúgták ki, hogy csapata kedden újra kikapott, és így nem tudott közelebb zárkózni a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató, Bajnokok Ligája-indulást érő helyen álló Liverpoolra.

Rosenior január 8-án vette át a klubvilágbajnok irányítását, és 23 tétmérkőzésen 107 napig irányított. Mint megírtuk, a gárda kedden borzalmas teljesítményt nyújtva elszenvedte sorozatban az ötödik bajnoki vereségét is. Ráadásul ezek közül hármat is 3–0-ra veszített el, és egyiken sem szerzett gólt.