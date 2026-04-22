Újra üzemben a Barátság kőolajvezeték, de már semmi sem lesz olyan, mint a leállása előtt

Bizonytalanság a Barátság körül

A Barátság hónapokig tartó leállítása ugyanakkor mindent megváltoztatott, mivel bebizonyította, hogy Ukrajna bármikor veszélybe sodorhatja a magyarországi energiaellátást, akár nyomásgyakorlási célból is.

Az olajszállítás újraindítása a globális energiaválság közepette kiemelten fontos, ugyanakkor az ellátásbiztonságra továbbra sincs garania, hiába kötelezik Ukrajnát a nemzetközi szerződések a létesítmények üzemeltetésére.

Szintén bizonytalanságot okoz, hogy Magyarországon új kormány alakul. Magyar Péter a választások után tartott nemzetközi sajtótájékoztatón világossá tette, hogy a Tisza Pártnak nem célja az orosz energiahordozókról való azonnali leválás, 2035-ig terveznék, hogy hazánk teljesen megszüntesse az orosz beszerzéseket. A leendő miniszterelnök – osztva az Orbán-kormány álláspontját – földrajzi okokra hivatkozva jelölte meg a 2035-ös céldátumot.

Ez a dátum ugyanakkor jóval későbbi, mint amit az Európai Unió határidőként megszabott. Brüsszel döntése értelmében 2028-tól semmilyen orosz kőolaj- és földgázvásárlás sem lesz megengedett az uniós szereplőknek. Szakértők szerint sok múlik a magyar és a szlovák álláspont uniós érvényesítésén, mivel megfelelő indokkal, például versenyképességi okokra hivatkozva nyitott lehet az Európai Bizottság az újabb kivételezésre.