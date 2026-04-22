Újra üzemben a Barátság kőolajvezeték, de már semmi sem lesz olyan, mint a leállása előtt

Bejelentette a Mol, mikor jön az első szállítmány az újraindított Barátság kőolajvezetéken
Nagyon hamar.
Több hónapos leállás után csütörtökre megérkezik az első orosz kőolajszállítmány a magyar és a szlovák finomítókba. A Barátság kőolajvezeték újraindítása és így Magyarország energiaellátása az elmúlt időszakban ugyanakkor politikai alku tárgyává vált. Már nem versenyképességi, hanem geopolitikai tényező is a kritikus infrastruktúra.
Ismét elindult a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, az első orosz kőolajszállítmány várhatóan csütörtökön érkezik be a Mol magyarországi finomítójába – közölte szerdán a Mol. A magyar olajvállalat a szállítás feltételeiről és körülményeiről részleteket egyelőre nem közölt.
A Barátság kőolajvezeték magyarországi szakaszát egy orosz támadásra hivatkozva január végén állította le Ukrajna . Orbán Viktor leköszönő magyar miniszterelnök és Robert Fico szlovák kormányfő ugyanakkor korábban világossá tette, Kijev lépése valójában politikai célokat szolgált és veszélybe sodorta Magyarország és Szlovákia energiaellátását. Ukrajna ugyanakkor a támadással és a károk súlyosságával indokolta a több hónapos üzemszünetet, noha ennek ellentmondott Volodimir Zelenszkij elnök azzal, nem járult hozzá, hogy az uniós szakértők megvizsgálják a sérült létesítményeket.
Nagyon hamar.
A több hónapos üzemszünet politikai hátterét erősítik az azóta napvilágot látott EU-s és ukrán nyilatkozatok, amelyek arra utalnak, a Barátság újraindításának célja, hogy Ukrajna megkapja a 90 milliárd eurós uniós hitelt, amelyet Magyarország blokkolt. A kormány az olajszállítás újraindítsát követően hozzájárult a kölcsön folyósításához.
A Barátság hónapokig tartó leállítása ugyanakkor mindent megváltoztatott, mivel bebizonyította, hogy Ukrajna bármikor veszélybe sodorhatja a magyarországi energiaellátást, akár nyomásgyakorlási célból is.
Az olajszállítás újraindítása a globális energiaválság közepette kiemelten fontos, ugyanakkor az ellátásbiztonságra továbbra sincs garania, hiába kötelezik Ukrajnát a nemzetközi szerződések a létesítmények üzemeltetésére.
Szintén bizonytalanságot okoz, hogy Magyarországon új kormány alakul. Magyar Péter a választások után tartott nemzetközi sajtótájékoztatón világossá tette, hogy a Tisza Pártnak nem célja az orosz energiahordozókról való azonnali leválás, 2035-ig terveznék, hogy hazánk teljesen megszüntesse az orosz beszerzéseket. A leendő miniszterelnök – osztva az Orbán-kormány álláspontját – földrajzi okokra hivatkozva jelölte meg a 2035-ös céldátumot.
Ez a dátum ugyanakkor jóval későbbi, mint amit az Európai Unió határidőként megszabott. Brüsszel döntése értelmében 2028-tól semmilyen orosz kőolaj- és földgázvásárlás sem lesz megengedett az uniós szereplőknek. Szakértők szerint sok múlik a magyar és a szlovák álláspont uniós érvényesítésén, mivel megfelelő indokkal, például versenyképességi okokra hivatkozva nyitott lehet az Európai Bizottság az újabb kivételezésre.
A Reuters beszámolója szerint noha Ursula von der Leyen bizottsági elnök világosan kijelenette, hogy a közel-keleti konfliktus miatt kialakult globális ellátási bizonytalanság ellenére sem tervezi újraindítani az orosz energiahordozók beszerzését, a magyarországi és szlovákiai szállítás újraindításának köszönhetően ebben a nemzetközi helyzetben egész Európa levegőhöz jut.
Az elmúlt hetekben a kőolaj világpiaci ára a hordónkénti 60 dolláros árszintről tartósan 100 dollár környékére, sőt magasabbra emelkedett. Ennek oka, hogy február végén Izrael és az Egyesült Államok támadást indított Irán ellen. Teherán válaszul lezárta a Hormuzi-szorost, amelyen nem tudnak átkelni az arab országokból származó kőolajszállítmányok, ráadásul az iráni támadások megrongálták a kínálat szempontjából kritikus szaúdi, iraki és más, térségbeli olajországok infrastruktúráját is.
A szakértők szerint több milliárd hordóval csökkent március eleje óta a globális kőolaj-kínálat.
A lakosság eddig leginkább a benzinkutakon tapasztalhatta meg a válságot, mivel a kínálathiány még nem érte el Európát, mindössze az attól való félelem emelte meg jelentősen a világpiaci árakat. Most viszont már több légitársaság is jelezte, hamarosan kifogynak az üzemanyagból.
Az EU-ban jelentősen a globális sokk hatására jelentősen emelkedett a benzin és a gázolaj ára. Idehaza ebből gyakorlatilag semmit sem érzékeltek az autósok, mivel a kormány március elején védett árat vezetett be, a magyar rendszámú autósoknak így literenként mintegy 100 forinttal kerül kevesebbe az üzemanyag. Ezzel együtt hazánk a stratégiai készletekhez is megadta a hozzáférést, de jelentős készletfelszabadítást hajtottak végre a világ fejlett országai is.
Egyelőre a Tisza Párt sem tervezi kivezetni a védett üzemanyagárakat, a leköszönő kormány pedig az árakat szabályozó rendeletből törölte azt a dátumot, amikor az hatályát veszíti.
A Barátság újraindulása a készlethiánytól való pánikot is mérsékli, ráadásul jelentős dízel-többlethez juttatja a régiót. A Mol térségbeli piacvezető szerepe ráadásul kedvez a közép-európai töltőállomások árszintjének is.
A Barátság vezeték leállítása tehát rámutatott azokra a kockázatokra, amelyek túlmutatnak az orosz-ukrán háborún:
A Tisza Párt már bejelentette, a jövőben diverzifikálni tervezik a hazai kőolajellátást, ez ugyanakkor nem gyors és nem egyszerű feladat. A hazánkba érkező Adria vezetéken az ellátás jóval bizonytalanabb, részben műszaki okok miatt, részben pedig a Mol-INA-ügy politikai következményei miatt. A Horvátország irányából alternatívát jelentő összeköttetés valós teljesítményének vizsgálata a közelmúltban kezdődött, és a Mol korábbi tájékoztatása szerint 2027-re derül ki, az Adria kapacitása egyáltalán elegendő-e a Barátság tartós kiváltására.
Szintén kockázatot jelent, hogy a megalakuló új kormánytól mit vár majd Brüsszel és milyen elvárásokat támaszt annak érdekében, hogy Magyarország hozzájusson az uniós pénzekhez.
Egyelőre az sem világos, hogy Magyar Péter kormánya mennyire tud és mennyire szándékozik ellenállni a brüsszeli és kijevi nyomásnak. Ukrajna és az EU célja, hogy elvágja Oroszországot a jelentős fosszilis-energiaexportból származó bevételeitől.
Ez a terv ugyanakkor a jelenlegi világpiaci helyzetben működésképtelennek tűnik, mivel Moszkva a pánikszerű keresletrobbanásnak köszönhetően – egyes becslések szerint – akár napi 150 millió dollár többletbevételre tesz szert a kőolaj- és földgázeladásokból. Ráadásul az energiaválság egyik legnagyobb nyertese, az Egyesült Államok is feloldotta az orosz kőolajvásárlást korlátozó nemzetközi szankciókat.
Az elmúlt hetek optimista várakozásaival szemben ráadásul még mindig nincs érdemi előrelépés a Washington és Teherán között zajló béketárgyalásokon, így egyre inkább elhúzódó válságra készülnek a piaci szereplők.
Ha a kőolaj és a földgáz világpiaci ára nem csökken érdemben és a kínálati sokk nem szűnik, akkor az év második felében világszerte újra gyorsuló inflációval kell megküzdeniük a gazdaságoknak. Az ellátással kapcsolatos aggodalmak után a valódi kínálathiány pedig beláthatatlan dráguláshoz vezetne, amely gyakorlatilag minden termék és szolgáltatást érintene.
Az már most is biztosra vehető, hogy a gazdasági növekedés világszerte visszafogottabb lesz, mint ahogy év elején várták. Magyarország és az EU sem kivétel ez alól, ráadásul a magyar gazdaságnak külön rossz hír, hogy a rendkívül energiafüggő, földgázáraknak kitett német gazdaság az energiaválság miatt 2026-ban sem várható, hogy újra növekedési pályára állna.
A Barátság újraindításával ismét garantált a rezsicsökkentés fedezete, amely évente több száz milliárd forintos költségvetési kiadást jelent. A családok terheit mérséklő intézkedés az olcsó orosz kőolajellátásból finanszírozott a Mol-t terhelő extraprofitadó beszedésével. Noha az orosz Urals kőolaj világpiaci ára a többi olajfélével azonos árszinten mozog, a hosszútávú szerződéseknek köszönhetően Magyarország nem fizet külön tranzitdíjat a szállításért, ráadásul a Mol finomítója is az orosz olajtípusra optimalizált, így több késztermék előállítására képes, mint más nyersolaj-forrásokból. Az orosz olaj tehát nem a világpiaci árak miatt olcsóbb, hanem a hazai infrastruktúra és az orosz állami vállalatokkal érvényben lévő szerződések miatt. Az árkülönbség után fizetendő különadó pedig képes ellensúlyozni a rezsicsökkentéssel járó állami kiadásokat, ha Magyarország fenntartja pragmatikus kapcsolatát Oroszországgal a Tisza-kormány alatt is.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert