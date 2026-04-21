Brighton Brighton & Hove Albion Liverpool Premier League Chelsea Szoboszlai Dominik

Szoboszlaiék dörzsölhetik a tenyerüket – a klubvilágbajnok szinte megsemmisült, és ezzel nagy szívességet tett nekik

2026. április 21. 22:55

A Chelsea egymás után ötödik alkalommal is szerzett gól nélkül kapott ki a Premier League-ben. Bár Szoboszlaiék mérkőzése még hátravan, a Liverpool BL-esélyei tovább nőttek.

2026. április 21. 22:55
A Brighton & Hove Albion hazai pályán 3–0-ra legyőzte a klubvilágbajnok Chelsea-t az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 34. fordulójának keddi játéknapján. Ennek az eredménynek nagyon örülhetnek Szoboszlaiék, mert a Bajnokok Ligája-indulás szempontjából a londoniak tűnnek/tűntek a legnagyobb riválisuknak.

A Brighton legyőzte a Chelsea-t, és így nagy esélyt kaptak Szoboszlaiék
A Brighton legyőzte a Chelsea-t, és így nagy esélyt kaptak Szoboszlaiék (Fotó: Glyn Kirk/AFP)

A Chelsea-nek több hiányzója is volt, köztük Cole Palmer is. Nem voltak tehát könnyű helyzetben a vendégek, de arra senki sem számított, hogy Brighton ennyire lefocizza őket az első félidőben.

Ferdi Kadioglu már a 3. percben egy kis szerencsével megszerezte a vezetést, és bár az újabb hazai gólra az 56. percig kellett várni, a hazai gárda óriási fölényben játszott. A legvégén Danny Welbeck is beköszönt, így a Chelsea rövid időn belül harmadszor is 3–0-ra kapott ki.

Ez jól jött Szoboszlaiéknak

A Brigton győzelme azt jelenti, hogy feljött a hatodik helyre, és öt pontra került az egy meccsel kevesebbet játszó, BL-indulást érő helyen álló Liverpooltól. A Chelsea visszaesett a hetedik helyre, és aligha reménykedhet már abban, hogy kiharcolja az indulását a legrangosabb európai kupasorozatban, sőt, annyira sűrű a középmezőny, hogy még hátrébb is eshet.

Angol Premier League
34. forduló
Brighton & Hove Albion–Chelsea 3–0 (Kadioglu 3., Hinshelwood 56., Welbeck 90+1.)

A Chelsea legutóbbi öt bajnokija

  • Chelsea–Newcastle United 0–1
  • Everton–Chelsea 3–0
  • Chelsea–Manchester City 0–3
  • Chelsea–Manchester United 0–1
  • Brighton & Hove Albion–Chelsea 3–0

Nyitókép: Glyn Kirk/AFP

