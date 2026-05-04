Növekedés vagy egyensúlyvesztés? – A Tisza-kormány három lehetséges jövője

A keresletélénkítő intézkedések, mint az ÁFA- és SZJA-csökkentések azonnal beindítják a gazdaságot, miközben a kínálati oldali lépések, azaz az energiahatékonyság emelése és Az intézményi reformok biztosítják, hogy ez a növekedés ne fulladjon ki.

A GDP ebben az esetben dinamikusan bővül, a foglalkoztatás nő, mert a vállalatok reagálnak a megnövekedett keresletre. A reálbérek emelkedése itt termelékenységi alapokon nyugszik.

A költségvetési hiány kezdetben ugyan nőhet, de a növekedésből származó többletbevételek és az EU-források stabilizálják az egyenleget. Az államadósság pályája kezelhető marad, sőt, a GDP gyorsabb növekedése miatt relatív értelemben csökkenhet.

Félgőzzel előre: a köztes pálya

A köztes forgatókönyvben azonban már megjelennek a repedések. Az EU-források csak részben érkeznek, a reformok lassabban haladnak, és a bizalom csak fokozatosan épül vissza. A keresletélénkítés működik, de a kínálati oldal nem reagál elég gyorsan. A vállalatok kivárnak, a beruházások elmaradnak.

Ezen szcenárió esetén a GDP növekedése mérsékelt marad, a foglalkoztatás csak lassan bővül. A reálbérek emelkednek, de inkább politikai döntések következtében, mint a gazdasági teljesítmény növekedése miatt.

A költségvetési hiány ebben az esetben tartósan magas lesz, mert a bevételkiesések gyorsabban jelentkeznek, mint a növekedési többlet. Az államadósság ugyan stabilizálható lehet, de egészen biztosan nem csökken majd érdemben. Ez a félúton ragadt gazdaság esete.

A bizalom ára: a pesszimista forgatókönyv

A pesszimista forgatókönyvben a rendszer egyensúlya felborul. Az EU-források nem érkeznek meg, a vagyonvisszaszerzés politikai konfliktusokat generál, a befektetők bizalma pedig megrendül. A fiskális tér gyorsan beszűkül, mert a költségvetés egyszerre veszít bevételt és növeli a kiadásokat.

Ebben az esetben a keresletélénkítés rövid távú hatása hamar kifullad. A vállalatok nem reagálnak beruházással, mert bizonytalanok. A GDP növekedése lelassul vagy stagnál, a foglalkoztatás romlik.

A reálbérek kezdeti növekedése inflációs nyomásba fordulhat. A költségvetési hiány megugrik, az államadósság növekedni kezd, miközben a finanszírozás drágul. A bizalmi diszkont hamar eltűnik, sőt negatívvá válik.

A végső kérdés

A három forgatókönyv közötti különbség végső soron nem az intézkedések tartalmában rejlik. Ugyanaz az ÁFA-csökkentés lehet növekedési motor vagy költségvetési teher. Ugyanaz az SZJA-reform lehet munkaerőpiaci ösztönző vagy fiskális kockázat. Ugyanaz az EU-forrás lehet stabilizáló erő vagy kihasználatlan lehetőség.

A döntő tényező az, hogy ezek az elemek képesek-e rendszerré összeállni. Ha igen, akkor a gazdaságpolitika nemcsak újraeloszt, hanem növekedést generál. Ha nem, akkor az intézkedések egymás hatását gyengítik, és végül a rendszer egésze válik instabillá.

A Tisza-kormány gazdaságpolitikája tehát nem egyetlen jövőt ír le, hanem egy választási lehetőséget. A kérdés nem az, hogy működhet-e, hanem az, hogy képes-e megteremteni azt a környezetet, amelyben a gazdasági mechanizmusok a kívánt irányba hatnak. Mert végső soron nem az intézkedések listája dönti el a gazdaság sorsát, hanem az a láthatatlan erő, amely minden szám mögött ott húzódik, a bizalom.

A cikk szerzője a BCE egyetemi docense és az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert