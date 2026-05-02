„Pufók helyett egy sportos, karcsú állam kellene” – Bod Péter Ákos hirtelen már elkerülhetőnek tartja a megszorításokat

„A kritikus pont az államháztartás. Aki rendbe teszi, megkönnyíti a monetáris politikának a teljesítést, vagyis az infláció ne legyen túl nagy és a kamat se legyen túl magas. Ha az államháztartás rendben van, akkor a többi kritérium is könnyebben teljesülhet” – emelte ki Bod Péter Ákos.

Mégsem kellenek a megszorítások?

„Az elmúlt hetekig bujkáltam a kérdés előtt, mert nem vagyok semmilyen párt tagja. A megszorítást, mint kifejezést azért vezette be Orbán, mert az előző kormányok elrontották a költségvetést és az IMF-hez kellett fordulni. Mit mondanak a valutaalapnál? Ha nagy a deficit, megnöveljük a bevételeket, ami adóemelést jelent és csökkentjük a kiadásokat, ami szintén megszorításnak számít. De a gyermekemet, unokámat nem terheli majd akkora teher. Most tehernövekedés, de később tehercsökkenés. Más a helyzet, ha a deficit azért nagy, mert beruházásokat finanszíroz az állam, amelyek idővel megtérülnek, akkor beleférhet a magasabb hiány. Ha elégeti ezeket a pénzeket, presztízsberuházásokra, de ezeket nem tuja kihasználni, akkor megterheli a jövőt” – fogalmazott Bod Péter Ákos, aki a választásokig minden előadásában erőteljesen utalt rá, hogy a megszorítások elkerülhetetlenek lesznek.

Nem megszorítást mondok, hanem a költségvetés teljes átnézését és stabilizálását és egy új állam koncepcióját. Nem elég a fölös kiadások levágása. Mért kell új államfelfogás? Az újraelosztás nálunk olyan mértékű, mint egy jóléti államban, de nem vagyunk jóléti állam

– emelte ki. Bod Péter Ákos hozzátette: az euró bevezetése csak jót tehet hazánknak, ráadásul jelen leszünk Frankfurtban és képviseletünk lesz az Európai Központi Bankban.