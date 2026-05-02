orbán Bod Péter Ákos hiány magyar nemzeti bank euró

„Pufók helyett egy sportos, karcsú állam kellene” – Bod Péter Ákos hirtelen már elkerülhetőnek tartja a megszorításokat

2026. május 02. 06:24

Meglepő fordulat: a közgazdász a kampány után már elkerülhetőnek tartja a megszorításokat, de azért nem jönne rosszul a karcsúsítás.

2026. május 02. 06:24
null

„Van egy királyi út, amelyen elkerülhetőek a megszorítások az államháztartás egyensúlyának helyreállításához” – mondta a Telexnek Bod Péter Ákos közgazdász. A Magyar Nemzeti Bank volt vezetőjének a kijelentése meglepő, mivel ő volt az elmúlt hónapokban – Bokros Lajos és Petschnig Mária Zita mellett – az egyik olyan közgazdász, aki rendszeresen arról beszélt, a jóléti kiadásokat vissza kell fogni és az Orbán-kormányok intézkedései hosszútávon károsak. Bod Péter Ákos a kormányváltással és a Tisza Párt euró bevezetését megcélzó gazdaságpolitikai irányának tudatában most kimondta, 

nem lesz szükség megszorításokra, a gazdasági növekedés beindítása is növeli az adóbevételeket.

Hozzátette ugyanakkor, hogy mindenképp szükség van egy új államfelfogásra is, mert most nagyon költségesen működik a magyar állam:

karcsú, sportos állam kell, nem egy ilyen pufók, mindenre rátelepedő, nagy ülepével ráülő.

Szerinte a legfontosabb cél 2026-ban, hogy az új kormány lefaragja az 5 százalék feletti költségvetési hiányt. Ez egyébként az euró bevezetéséhez is elengedhetetlen feltétel.

Régóta euróval kellene fizetnünk

Bod Péter Ákos üdvözölte a Tisza Pártnak azt a törekvését, hogy a ciklus végére akár már bevezthesse Magyarország az eurót. Kiemelte, ennek elsősorban közvetett gazdasági hatásai vannak: a jelenlegi kamatszintnél jóval alacsonyabb kamaton finanszírozható az állam, a kamatkiadások csökkenése pedig megteremti annak lehetőségét, hogy több pénzt fordítson az állam például az oktatásra.

A közgazdász szerint a 2000-es évek elején kellett volna bevezetnie Magyarországnak az eurót, akkor még nagyrészt teljesítettük a maastrichti kritériumokat és a forint is jóval erősebb volt. A Medgyessy-Gyurcsány-kormányok ezt a lehetőséget elvették, 2010-től pedig az Orbán-kormányoknak már nem volt célja a közös valutához való csatlakozás.

A maastrichti kritériumrendszert kell teljesíteni, ez az új kormány legfőbb feladata, a hiányt akkor is csökkenteni kellene, ha nem lenne cél az euróövezeti csatlakozás

– emelte ki Bod Péter Ákos. Nem könnyű feladat ezeknek a szabályoknak eleget tenni, ráadásul elég régóta érvényben vannak, rugalmatlanok. Rendbe kell tennie a költségvetést a Tisza-kormánynak. Irdatlan túlköltekezést hajtott végre az elmúlt 6 évben a kormány, pedig előtte 6-8 évig betartotta a 3 százalék alatti hiányt, mint elvárást az euró bevezetéséhez.

„A kritikus pont az államháztartás. Aki rendbe teszi, megkönnyíti a monetáris politikának a teljesítést, vagyis az infláció ne legyen túl nagy és a kamat se legyen túl magas. Ha az államháztartás rendben van, akkor a többi kritérium is könnyebben teljesülhet” – emelte ki Bod Péter Ákos.

Mégsem kellenek a megszorítások?

„Az elmúlt hetekig bujkáltam a kérdés előtt, mert nem vagyok semmilyen párt tagja. A megszorítást, mint kifejezést azért vezette be Orbán, mert az előző kormányok elrontották a költségvetést és az IMF-hez kellett fordulni. Mit mondanak a valutaalapnál? Ha nagy a deficit, megnöveljük a bevételeket, ami adóemelést jelent és csökkentjük a kiadásokat, ami szintén megszorításnak számít. De a gyermekemet, unokámat nem terheli majd akkora teher. Most tehernövekedés, de később tehercsökkenés. Más a helyzet, ha a deficit azért nagy, mert beruházásokat finanszíroz az állam, amelyek idővel megtérülnek, akkor beleférhet a magasabb hiány. Ha elégeti ezeket a pénzeket, presztízsberuházásokra, de ezeket nem tuja kihasználni, akkor megterheli a jövőt” – fogalmazott Bod Péter Ákos, aki a választásokig minden előadásában erőteljesen utalt rá, hogy a megszorítások elkerülhetetlenek lesznek.

Nem megszorítást mondok, hanem a költségvetés teljes átnézését és stabilizálását és egy új állam koncepcióját. Nem elég a fölös kiadások levágása. Mért kell új államfelfogás? Az újraelosztás nálunk olyan mértékű, mint egy jóléti államban, de nem vagyunk jóléti állam 

– emelte ki. Bod Péter Ákos hozzátette: az euró bevezetése csak jót tehet hazánknak, ráadásul jelen leszünk Frankfurtban és képviseletünk lesz az Európai Központi Bankban.

Nyitókép: Bod Péter Ákos Facebook-oldala

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsokabuda
2026. május 02. 08:43
Akkor kellett volna több ész, amikor ön döntött. Tudjuk - sajnos átéltük -, hogy hova vezetett. Tessék már élvezni a nyugdíjat.
B_kanya
2026. május 02. 08:43
Picnic Niki 2026. május 02. 08:34 • Szerkesztve Gajdosnak meg tokatábornoknak legalább a gatyát összébb lehet venni, ha a pocakjáról lead kb 8 kilót, vagy TB-re leszívatják róluk a zsírt.
B_kanya
2026. május 02. 08:42
"nem lesz szükség megszorításokra, a gazdasági növekedés beindítása is növeli az adóbevételeket." B+ petya, 16 évig ezt csinálták Orbánék, egyedül 2012-ben parancsolt az IMF meg az EU megszorítás, lett is GDP-visszaesés - csak ha nincs megszorítás, akkor lett volna növekedés ÉS szintén teljesül a hiánycél....
nibiru
2026. május 02. 08:37
Ahogy látom a régi -új "mindentudók" gerinc nélkül születtek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!