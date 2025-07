„Tegyük hozzá, profin csinálják. Tudják jól, hogy az olvasók jelentős része nemhogy nem olvas végig egy cikket, hanem még csak rá sem kattint. De lát egy címet, és abból máris levon egy következtetést. Vagy legalábbis kap egy benyomást. És az már be is épül a gondolkodásába.

Így bármekkora csúsztatás – vagy akár ordas hazugság is – a cím, amit persze, a cikkben már árnyalnak, az olvasók nagy részét máris sikerült befolyásolni. A kormány, Orbán, Trump, a patrióták, a keresztények ellen hergelni. Esetleg valamilyen áltudományos bullsitet propagálni a genderről vagy a palesztinok 1000 éves történelméről.

Hogy is jön ide Obama?

Na, de most nem a FOS viselt dolgairól készültem írni, csak (majdnem) elragadott a lendület. Vagyis... de. Végülis a FOS viselt dolgairól (is) szó van. A HírTV »Komment« című műsorában múlt pénteken Baka András volt az egyik résztvevő (Vincze Emília, Lipták Tamás és jómagam mellett), és szóba került a Kárpátalján, Palágykomorócon található görög-katolikus templommal szembeni gyújtogatás, és a templom falára írt »késhegyre a magyarokat« felirat.

Baka Zoltán korábban a Népszabadságnál, a HVG-nél is dolgozott, jelenleg a »Della« című podcast-ot viszi a 24.hu égisze alatt. Mondhatjuk: FOS a köbön. Nem kell tehát csodálkoznunk, hogy szerinte »tipikusan orosz módszer« az effajta gyújtogatás, falfirkálás, destabilizálás. Apró szépséghiba, hogy azóta már le is tartóztatták az elkövetőt, egy helyi lakost. Nem orosz volt tehát...

Rácz András ennél is messzebbre megy: szerinte a magyar kormány is benne lehetett a gyújtogatásban. Rácz András beteg ember. Az egy dolog, hogy segghülye, és az ukrán háború kapcsán még egyetlen olyan megállapítása sem volt, ami akár csak egy kicsit közelített volna a valósághoz, vagy úgy törtét volna, ahogy ő előre jelezte. Az eddigi csúcsteljesítménye mindenképp az volt, amikor a csávó Sváby András műsorában az ARMA 3 videójáték képsorait annyira benézte, hogy elemezte őket, mintha az ukrán háború harci cselekményei lennének. És őt »Oroszország-szakértőnek« nevezi a FOS. Végül is a nem működő falióra is naponta kétszer a pontos időt mutatja. Na, Rácz Andrásnak még ennyi sem sikerül. De mondom, ez egy dolog, hogy a csávó hülyeségeket beszél... Viszont az a gusztustalanság, amit Sebestyén József halála kapcsán sikerült összehoznia, hogy biztos nem is úgy volt, csak a családtól tudjuk, lehet, hogy hazudnak, stb., az egészen vérlázító. A Politikai Hobbista múlt heti epizódjában részletesen foglalkoztunk vele, nézzétek meg, tanulságos.”