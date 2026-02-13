Robert Fico ezúttal is megvédte Magyarországot, emellett kiosztott néhány pofont is az EU-nak (VIDEÓ)

Ribert Fico, szlovák kormányfő csütörtökön közzétett videóüzenetében élesen bírálta a holland kormány új koalíciós megállapodását, amely szerint Hollandia kezdeményezné az EU-s hetes cikkelyes eljárás egyszerűsítését. Ennek célja az lenne, hogy könnyebben meg lehessen vonni a szavazati jogot azoktól a tagállamoktól, amelyek „aktívan aláássák Európát” – írja a Vg.

A dokumentum név szerint említi Magyarországot és Szlovákiát.

Robert Fico szerint ez elfogadhatatlan beavatkozás egy szuverén ország belügyeibe.