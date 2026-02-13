Robert Fico ezúttal is megvédte Magyarországot, emellett kiosztott néhány pofont is az EU-nak (VIDEÓ)

Komoly csata robbant ki Bilzenben: Orbán Viktor szerint csak Magyarország tud nemet mondani
A miniszterelnök szerint a választás tétje, hogy mekkora lesz hazánkban a „brüsszeli háborúpárti és ukránpárti politikusok” befolyása.
A szlovák kormányfő legújabb videójában élesen bírálta a holland kormány új koalíciós megállapodását, amely szerint Hollandia kezdeményezné az EU-s hetes cikkelyes eljárás egyszerűsítését.
Ribert Fico, szlovák kormányfő csütörtökön közzétett videóüzenetében élesen bírálta a holland kormány új koalíciós megállapodását, amely szerint Hollandia kezdeményezné az EU-s hetes cikkelyes eljárás egyszerűsítését. Ennek célja az lenne, hogy könnyebben meg lehessen vonni a szavazati jogot azoktól a tagállamoktól, amelyek „aktívan aláássák Európát” – írja a Vg.
A dokumentum név szerint említi Magyarországot és Szlovákiát.
Robert Fico szerint ez elfogadhatatlan beavatkozás egy szuverén ország belügyeibe.
Továbbra is szívhatnak marihuánát és elismerhetnek hetven nemet. Ez az önök dolga. De egy másik országot a szuverenitása és legitimitása miatt büntetéssel fenyegetni átlépi a vörös vonalat
– fogalmazott Fico.
A miniszterelnök úgy vélte, ha az EU szuverén nézeteik miatt büntet tagállamokat, „az a pokolba vezető út”, és végső soron az egész unió működését áshatja alá.
A holland koalíciós megállapodást még január végén írták alá. A dokumentumból kiderült, hogy Hollandia az uniós alapértékek védelmére hivatkozva szorgalmazná a hetes cikkelyes eljárás egyszerűsítését, hogy gyorsabban és hatékonyabban lehessen fellépni azokkal az országokkal szemben, amelyek szerintük szembe mennek az európai normákkal.
A lap megemlékezett róla, hogy a feszültség nem új keletű.
Októberben a holland parlament jogi lépéseket sürgetett Szlovákiával szemben egy alkotmánymódosítás miatt, amely kizárólag két nemet ismer el, tiltja az örökbefogadást az azonos neműeknek, valamint kimondja a nemzeti jog elsőbbségét az EU-joggal szemben a „nemzeti identitással és kulturális-etikai kérdésekkel” összefüggő ügyekben.
Az Európai Bizottság novemberben kötelezettségszegési eljárást indított Szlovákia ellen a reform miatt. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter egy nappal Fico videója előtt „teljes mértékben hamisnak” nevezte azt az állítást, hogy Szlovákia aktívan aláásná Európát. A lap kiemelte, hogy az ügy sokkal inkább úgy néz ki, mint egy újabb politikai támadás, amelyhez hasonlót csütörtökön Magyarországi is elszenvedett, az Európai Unió Bíróságától.
Nyitókép forrása: Kisbenedek Attila / AFP