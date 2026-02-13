Ft
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
robert fico szlovákia eljárás hollandia eu

Robert Fico ezúttal is megvédte Magyarországot, emellett kiosztott néhány pofont is az EU-nak (VIDEÓ)

2026. február 13. 07:57

A szlovák kormányfő legújabb videójában élesen bírálta a holland kormány új koalíciós megállapodását, amely szerint Hollandia kezdeményezné az EU-s hetes cikkelyes eljárás egyszerűsítését.

2026. február 13. 07:57
null

Ribert Fico, szlovák kormányfő csütörtökön közzétett videóüzenetében élesen bírálta a holland kormány új koalíciós megállapodását, amely szerint Hollandia kezdeményezné az EU-s hetes cikkelyes eljárás egyszerűsítését. Ennek célja az lenne, hogy könnyebben meg lehessen vonni a szavazati jogot azoktól a tagállamoktól, amelyek „aktívan aláássák Európát” – írja a Vg

A dokumentum név szerint említi Magyarországot és Szlovákiát.

Robert Fico szerint ez elfogadhatatlan beavatkozás egy szuverén ország belügyeibe.

Továbbra is szívhatnak marihuánát és elismerhetnek hetven nemet. Ez az önök dolga. De egy másik országot a szuverenitása és legitimitása miatt büntetéssel fenyegetni átlépi a vörös vonalat

– fogalmazott Fico.

A miniszterelnök úgy vélte, ha az EU szuverén nézeteik miatt büntet tagállamokat, „az a pokolba vezető út”, és végső soron az egész unió működését áshatja alá.

A holland koalíciós megállapodást még január végén írták alá. A dokumentumból kiderült, hogy Hollandia az uniós alapértékek védelmére hivatkozva szorgalmazná a hetes cikkelyes eljárás egyszerűsítését, hogy gyorsabban és hatékonyabban lehessen fellépni azokkal az országokkal szemben, amelyek szerintük szembe mennek az európai normákkal.

Az EU újra eltüntetné Fico kormányát

A lap megemlékezett róla, hogy a feszültség nem új keletű. 

Októberben a holland parlament jogi lépéseket sürgetett Szlovákiával szemben egy alkotmánymódosítás miatt, amely kizárólag két nemet ismer el, tiltja az örökbefogadást az azonos neműeknek, valamint kimondja a nemzeti jog elsőbbségét az EU-joggal szemben a „nemzeti identitással és kulturális-etikai kérdésekkel” összefüggő ügyekben.

Az Európai Bizottság novemberben kötelezettségszegési eljárást indított Szlovákia ellen a reform miatt. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter egy nappal Fico videója előtt „teljes mértékben hamisnak” nevezte azt az állítást, hogy Szlovákia aktívan aláásná Európát. A lap kiemelte, hogy az ügy sokkal inkább úgy néz ki, mint egy újabb politikai támadás, amelyhez hasonlót csütörtökön Magyarországi is elszenvedett, az Európai Unió Bíróságától.

Nyitókép forrása: Kisbenedek Attila / AFP

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
pipa89
•••
2026. február 13. 09:30 Szerkesztve
"Továbbra is szívhatnak marihuánát és elismerhetnek hetven nemet. Ez az önök dolga. De egy másik országot a szuverenitása és legitimitása miatt büntetéssel fenyegetni átlépi a vörös vonalat." Vazze, rá kell jönnöm, hogy le(el)maradtam a WOKE-világtól. Nem tudtam értelmezni a fenti Ficó-idézet első mondatát 🤣🤣🤣 ... szívhatnak marihuánát, elismerhetnek 70 NEMET... Mi van? Orbán 70 x mondott nemet? Mire? Aztán leesett, és én máris láttam magam előtt Zselét, von der Pfeizert ukrán lobogóban füvezni egy brüsszeli klotyóban, baljukon a drag queen-szerkós Weberrel, aki kavarja a szart egy WC-pumpával és a Hitler-bajszos Merzet, amint kábán és megszállottan keresi Putyint a klotyópapírban. 🤣🤣🤣 Téboly a négyzeten. Ez Brüsszel ma. Igaza van Ficónak.
Válasz erre
0
0
google-2
2026. február 13. 09:28
Vannak még férfiak, akik ellentmondanak az Ursuláknak, bravó!
Válasz erre
0
0
mandala-3
•••
2026. február 13. 09:24 Szerkesztve
Nehogy bedőljünk ennek a sunyi gyáva tótnak!!! Egyébként üdvözli Malina Hedvig . és Edvard Benes!!
Válasz erre
1
0
[email protected]
2026. február 13. 09:04
".....Hollandia az uniós alapértékek védelmére hivatkozva szorgalmazná ..." A KOKÓZÁS, A BUZIS-HIMRINGYÓ SEGGBEBASZÓS KÚRVÁLKODÁS STB...STB,,,MINT "UNIÓS ALAPÉRTÉK".....AZ ASZTAL KÖZEPIRE SZARÁS NEM "AZ"???...KÉRDEM TISZTELETTEL, MER' ASSZTAT HIJÁNYOLOM.....UGYI... MERTHOGY MI "ÚNIÓS ALAPÉRTÉK", AZT UGYE A NYUGATI PEDERASZTA-PERVERZEK HATÁROZZÁK MEG...UGYE ÉS TERMÉSZETESEN. TERMÉSZETESEN???
Válasz erre
3
0
