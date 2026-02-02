A három legfőbb ok: ezért rohanták meg a nyugat-európaiak Magyarországot

Megérkezett Hollandia burkolt segélykiáltása: bemutatták, mennyi migráns nem dolgozik az országban
Nem túl kecsegtető adatok láttak napvilágot.
Az illegális migráció és a nemzeti szuverenitás gyengülése miatt egyre több holland költözik Magyarországra, ahol szabadabban vállalhatják nézeteiket.
Egyre több holland választja Magyarországot új otthonául, mivel csalódottak a hazájukban tapasztalható tömeges migráció, progresszív klímapolitika és a nemzeti szuverenitás gyengülése miatt – írja a Hungarian Conservative.
A megszólaló hollandok kiemelik:
Magyarországon erősebbnek érzik a közösségi életet, kevesebb az állami beavatkozás, konzervatívabbak az értékek és szabadabban vállalhatják nézeteiket.
Az interjúk alapján a magyar oktatás strukturáltabbnak tűnik számukra, míg Hollandiában nő az elidegenedés és csökken a hagyományos közösségek szerepe.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem túl kecsegtető adatok láttak napvilágot.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.