Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
02. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyarország migráció hollandia nemzeti szuverenitás orbán viktor

A három legfőbb ok: ezért rohanták meg a nyugat-európaiak Magyarországot

2026. február 02. 09:37

Az illegális migráció és a nemzeti szuverenitás gyengülése miatt egyre több holland költözik Magyarországra, ahol szabadabban vállalhatják nézeteiket.

2026. február 02. 09:37
null

Egyre több holland választja Magyarországot új otthonául, mivel csalódottak a hazájukban tapasztalható tömeges migráció, progresszív klímapolitika és a nemzeti szuverenitás gyengülése miatt – írja a Hungarian Conservative.

A megszólaló hollandok kiemelik:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

Magyarországon erősebbnek érzik a közösségi életet, kevesebb az állami beavatkozás, konzervatívabbak az értékek és szabadabban vállalhatják nézeteiket.

Az interjúk alapján a magyar oktatás strukturáltabbnak tűnik számukra, míg Hollandiában nő az elidegenedés és csökken a hagyományos közösségek szerepe.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sceptical
2026. február 02. 10:38
Na és tegyük hozzá, ezek azok a holland emberek akik azonos vagy nagyon hasonló értékrenddel rendelkeznek! Ne is beszéljünk arról a kulturális és demográfiai öngyilkosságról amit a SPANYOL kormány követ el ezekben a percekben! 500 000 illegális migráns legalizálása és olyan papírokkal történő ellátása amelyekkel bárhol Európában letelepednek! Ez a schengeni egyezmény halála, amely felgyorsítja az EU-s kóceráj szétesését. Ilyenkor mindig eszembe jut: "Folyamatosan zsilipelni kell azokat Nyugat Európából, akik keresztény, nemzeti országban szeretnének élni. Ezeknek a száma folyamatosan nőni fog. Semmi automatizmus. Most mi válogatunk. Eddig ők válogattak, most mi válogatunk." Forrás: Orbán Viktor XXXIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem
Válasz erre
1
1
CirmoS
2026. február 02. 10:34
Egyáltalán nem örülünk, hogy ez a sok agymosott!! - akik 15 éve még Mo- ra és a magyarokra tele pofával okádtak - most már pofátlanul ideköltözik! Takarodjanak haza, tegyék rendbe az országukat, amit a szavazatukkal folyamatosan romboltak ezek a nyalizós, megfelelési kényszeres idióták! Szombathelyen lesz a következő háború ellenes gyűlés, Orbánnak fel kell tenni ezt a kérdést, ha kell többször is, hogy ne tudja kikerülni a választ! Az ideköltözött németek, hollandok stb...stb.....valamikor kapnak majd szavazati jogot is? Vagy már kaptak??.......
Válasz erre
0
1
felicitaciones
2026. február 02. 10:22
xDDDD ez mar volt a nemetekkel is....azok is otthon ehenfagytak, a Mandi szerint, majd elleptek Magyarorszagot "Itt a friss európai GDP-rangsor – Magyarország az uniós mezőny végén"
Válasz erre
0
0
nemecsekerno-007-01
2026. február 02. 10:13
belbuda 2026. február 02. 09:49 ,,Látva a cikk eredetét,egyértelmű...,, ,,Ez vaddisznó?!? Szelíd ez baszd meg.,, – Zrínyi Miklós Ismerős, Poloska?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!