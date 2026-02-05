Egészen elképesztő, miért zsebelnek be eurómilliárdokat a migránsok Hollandiában

A migránsok hollandiai jelenléte nemcsak az ellátórendszert és a menedékkérelmi mechanizmust terhelte túl, hanem egészen új szintre emelte az abszurditást is: a késlekedő állam most szó szerint fizet a saját működésképtelenségéért. A Remix által ismertetett adatok szerint 2025-ben rekordösszegű, 30 milliárd forintnyi késedelmi díjat utaltak ki menedékkérőknek Hollandiában.

Az összeg látványosan ugrott meg az egy évvel korábbi 36,8 millió euróról, derül ki a holland Bevándorlási és Honosítási Szolgálat, azaz az Immigration and Naturalization Service (IND) kedden közzétett éves jelentéséből. A magyarázat prózai: