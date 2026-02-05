Egészen elképesztő, miért zsebelnek be eurómilliárdokat a migránsok Hollandiában

Megásták Magyarország sírját Brüsszelben: kiderült, mennyi migránst akarnak a nyakunkba varrni
Hátborzongató tervvel álltak elő a füstös szobákban.
Hollandiában mára nemcsak politikai, hanem pénzügyi kérdéssé is vált a menedékkérők ügye. A migránsok ugyanis összesen 79 millió eurót (nagyjából 30 milliárd forintot) kaptak pusztán azért, mert az állam képtelen volt időben elbírálni a kérelmeiket.
A migránsok hollandiai jelenléte nemcsak az ellátórendszert és a menedékkérelmi mechanizmust terhelte túl, hanem egészen új szintre emelte az abszurditást is: a késlekedő állam most szó szerint fizet a saját működésképtelenségéért. A Remix által ismertetett adatok szerint 2025-ben rekordösszegű, 30 milliárd forintnyi késedelmi díjat utaltak ki menedékkérőknek Hollandiában.
Az összeg látványosan ugrott meg az egy évvel korábbi 36,8 millió euróról, derül ki a holland Bevándorlási és Honosítási Szolgálat, azaz az Immigration and Naturalization Service (IND) kedden közzétett éves jelentéséből. A magyarázat prózai:
az állam egyszerűen nem bírta feldolgozni a kérelmek tömegét.
A holland jogszabályok szerint az IND-nek hat hónapon belül kellene döntést hoznia egy menedékkérelemről. Ehhez képest az átlagos várakozási idő 67 hétre nőtt. Ha pedig tizennyolc hónapon belül sincs döntés, a migráns bírósághoz fordulhat, és pénzbírságot kérhet az államtól. Ezek a kifizetések jellemzően személyenként 15 ezer eurót tesznek ki, de ennél magasabb összeg is előfordulhat.
A rendszer következménye, hogy miközben tavaly némileg csökkent az új kérelmek száma, az ügyhátralék 2026 elejére elérte az 51 ezer főt. Ezzel párhuzamosan elszabadultak a perek is:
Rhodia Maas, az IND főigazgatója szerint a pénzbírságok nemhogy nem segítenek, hanem tovább rontják a helyzetet.
A kérelmezőknek joguk van ahhoz, hogy az IND időben döntsön. De bármilyen furcsán hangzik, a büntetési eljárások nem segítenek. Gyorsabban szeretnénk dönteni, de egyszerűen nem tudunk
– fogalmazott. Majd hozzátette:
Minden egyes büntetési eljárás nemcsak pénzbe kerül, hanem rengeteg kapacitást is felemészt. Ezt sokkal jobban is fel tudnánk használni. A késedelmi díjakat ezért mielőbb meg kellene szüntetni.
A 30 milliárd forint önmagában is látványos összeg, de csak egy szelete annak a gigantikus számlának, amelyet Hollandia évtizedek óta fizet. Egy, az Amszterdami Egyetem által készített átfogó tanulmány szerint 1995 és 2021 között összesen mintegy
152 ezer milliárd forintot költöttek migránsokra az országban.
Az IND most a gyakorlat megszüntetését kéri az új, D66–CDA–VVD összetételű kormánytól. A keresztény-konzervatív SGP már be is nyújtott egy módosító indítványt a menekültügyi vészhelyzeti törvényhez, amely véget vetne annak, amit ők csak „a késedelmi díjak cirkuszának” neveznek – a szenátus azonban egyelőre nem fogadta el a javaslatot.
Közben az ügyek egyre bonyolultabbak, a háttérben változó geopolitikai helyzetekkel, új hágai iránymutatásokkal és friss bírósági ítéletekkel. 2026 júniusában ráadásul életbe lép az európai migrációs paktum is, amely papíron gyorsítaná az eljárásokat – a bevezetése azonban újabb terhet jelenthet egy már most is túlterhelt rendszernek.
Ezt is ajánljuk a témában
Hátborzongató tervvel álltak elő a füstös szobákban.
Nyitókép: LOUISA GOULIAMAKI / AFP